Leo Artur dính thẻ đỏ trận CLB CAHN thua Tampines, bị treo giò ở V-League không?

Leo Artur sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp trong hệ thống giải AFC tổ chức

Leo Artur nhận thẻ đỏ trong trận đấu cuối cùng của CAHN tại AFC Champions League Two mùa giải 2025-2026. Vấn đề đặt ra là: CLB CAHN đã bị loại ngay sau vòng 16 đội, vậy Leo Artur sẽ chấp hành án treo giò ở đâu?

Theo nguyên tắc của điều lệ AFC, án treo giò không bị hủy bỏ khi đội bóng bị loại. Thay vào đó, án phạt sẽ được bảo lưu và chuyển sang trận đấu tiếp theo thuộc hệ thống AFC mà cầu thủ đó đủ điều kiện tham dự. Nói cách khác, án treo giò vẫn tồn tại trong hệ thống giải của AFC và sẽ được thực hiện khi CLB CAHN hoặc chính Leo Artur tiếp tục thi đấu ở một giải cấp CLB do AFC tổ chức trong tương lai.

Kể cả nếu Leo Artur chuyển sang thi đấu cho CLB khác thì anh vẫn sẽ bị treo giò 1 trận khi tham dự trận đấu kế tiếp trong hệ thống giải do AFC tổ chức. Còn về V-League, Leo Artur sẽ không bị treo giò do quy định này không áp dụng cho các giải đấu quốc nội.

Sau thẻ đỏ của Leo Artur, CLB CAHN vỡ trận trước Tampines Rovers ẢNH: MINH TÚ

CLB CAHN cần trao đổi với VPF và VFF về thẻ đỏ của Leo Artur

Tuy nhiên, câu chuyện trở nên phức tạp hơn vì bóng đá Việt Nam có quy định riêng. Theo khoản 6 Điều 11 của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, một cầu thủ trong trường hợp tương tự có thể bị treo giò tại giải bóng đá quốc gia do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quản lý. Điều này khiến việc áp dụng án phạt không còn đơn thuần phụ thuộc vào quy định của AFC, mà còn liên quan đến cách diễn giải và thực thi của cơ quan quản lý trong nước.

Hiện nay, V-League do VFF quản lý về mặt pháp lý và do Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức, điều hành. Sự khác biệt giữa vai trò “quản lý” và “tổ chức” đôi khi gây ra sự lúng túng trong việc xác định cơ quan nào có thẩm quyền cuối cùng về tư cách thi đấu của cầu thủ.

Leo Artur đến CLB CAHN từ giữa năm 2024 và là trụ cột trong đội hình ảnh: CLB CAHN

Do đó, phương án an toàn và rõ ràng nhất là CLB CAHN cần làm việc trực tiếp với VFF và VPF để có kết luận chính thức. VPF là đơn vị cập nhật và công bố danh sách cầu thủ đủ điều kiện thi đấu theo từng vòng của V-League, nên mọi quyết định liên quan đến việc Leo Artur có được ra sân hay không sẽ cần được xác nhận từ cơ quan này.

Trong bối cảnh CAHN chuẩn bị bước vào trận gặp Thanh Hóa ngày 24.2 tại V-League, việc xác định rõ tình trạng kỷ luật của Leo Artur là điều bắt buộc. Nếu không có quyết định mở rộng hiệu lực án phạt từ phía AFC hoặc quyết định áp dụng theo quy chế trong nước, thì về nguyên tắc, Leo Artur chỉ bị treo giò trong hệ thống giải của AFC. Ngược lại, nếu VFF hoặc VPF xác định án phạt phải được thực thi ở giải quốc nội, cầu thủ này sẽ không đủ điều kiện ra sân tại V-League.

Việc trao đổi trực tiếp là cần thiết vì hơn ai hết, CLB CAHN đã có bài học đắt giá khi chỉ 2 ngày trước, họ bị AFC xử thua 0-3 CLB Tampines Rovers vì sử dụng cầu thủ bị treo giò cho trận lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League Two.