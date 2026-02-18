Nhiệm vụ khó khăn của CLB CAHN

Án phạt ngày 17.2 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức đảo ngược chiến thắng 4-0 của CLB CAHN thành thất bại 0-3 trước Tampines Rovers trên sân nhà, diễn ra trong khuôn khổ lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League 2 ngày 11.2 vừa qua tại sân Hàng Đẫy.

Chiến thắng tuột khỏi tầm tay thầy trò HLV Alexandre Polking, bởi sai lầm dùng người "chí mạng": cả Stefan Mauk và Rogerio Alves đều lĩnh án treo giò do phải nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng, trong đó thẻ vàng thứ ba nhận ở ngay trận đấu trước đó.

CLB CAHN sẽ lật ngược thế cờ? ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình tiếp nhận thông tin, HLV Polking đã xếp Mauk và Alves đá chính. Hai ngoại binh đều góp công trong chiến thắng đậm 4-0 của CLB CAHN. AFC nắm được thông tin và sau 6 ngày, án phạt xử thua 0-3 cùng con số gần 1 tỉ đồng thiệt hại đã được đưa ra, buộc CLB CAHN rơi vào thế chân tường.

Đội bóng của Polking phải thắng cách biệt 4 bàn để vào thẳng tứ kết, hoặc cách biệt 3 bàn để kéo trận đấu trên sân Jalan Besar vào hiệp phụ hoặc luân lưu. Trong khi CLB CAHN chưa thắng trận sân khách nào mùa này (hòa 1, thua 2), Tampines lại toàn thắng trên sân nhà, đánh bại nhiều đội mạnh như Pohang Steelers (Hàn Quốc) hay BG Pathum (Thái Lan). Ưu thế thắng 3-0 lượt đi cũng giúp đại diện Singapore có tâm thế thoải mái. Gần như chắc chắn, Tampines sẽ đá phòng ngự phản công chặt chẽ, thậm chí "tử thủ", còn CLB CAHN chỉ còn đường tấn công.

Ở thế chân tường, chiến thuật cũng quan trọng, nhưng chìa khóa then chốt để mở cửa chiến thắng cho CLB CAHN nằm ở tinh thần. HLV Polking nhấn mạnh với Báo Thanh Niên: "Chúng tôi phải chiến đấu và đánh bại họ lần nữa". Trong khi đó, thủ quân Quang Hải tiết lộ: "CLB CAHN sẽ vào sân với quyết tâm cao nhất, thể hiện bản lĩnh và tinh thần của cầu thủ Việt Nam".

Màn thể hiện ở trận lượt đi cho thấy, CLB CAHN mạnh hơn Tampines và đủ khả năng tái hiện chiến thắng, nếu thể hiện màn trình diễn vượt ngưỡng.

Gánh nặng từ án phạt của AFC đang đè lên vai, song nếu chơi phủ đầu và sớm ghi từ 1 đến 2 bàn (như trận lượt đi), CLB CAHN có thể làm nên điều kỳ diệu để góp mặt tại tứ kết AFC Champions League 2.