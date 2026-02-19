CLB CAHN bị loại khỏi giải châu Á, HLV Polking thất vọng: 'Bóng đá nghiệt ngã, bài học thật đau đớn’

CLB CAHN bước vào trận đấu lượt về trên đất Singapore trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khi trước đó đã bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 ở lượt đi do vi phạm quy định về cầu thủ. Điều đó khiến chiến thắng 4-0 của thầy trò HLV Polking trên sân Hàng Đẫy (11.2) không còn giá trị, đồng thời đẩy đại diện của Việt Nam vào thế phải rượt đuổi cách biệt lớn ngay từ đầu.

Dù nỗ lực nhập cuộc chủ động nhưng CLB CAHN không thể tránh khỏi sức ép tâm lý, bế tắc trong suốt hiệp 1. Tận dụng thời cơ, Tampines Rovers mở tỷ số ở phút 36 nhờ pha xử lý tinh tế của Hide Higashikawa. Sang hiệp 2, Tampines Rovers còn có thêm 2 bàn, do công của Higashikawa (phút 60) và Trent Buhagiar (phút 79). Trong khi đó, CLB CAHN chỉ tìm được bàn danh dự sau cú đá phạt đền chính xác của Alan ở phút 77, qua đó bại trận 1-3. Kết quả này cũng khiến CLB CAHN bị loại khỏi AFC Champions League Two 2025 - 2026, khi thua 1-6 trước Tampines Rovers sau 2 lượt trận.

CLB CAHN (giữa) không thể lội ngược dòng trên đất Singapore ẢNH: MINH TÚ

HLV Polking: “Đây là điều rất khó chấp nhận”

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Polking không giấu được nỗi thất vọng: “Chúng tôi bước vào trận đấu với quyết tâm rất lớn, dù biết hoàn cảnh là vô cùng khó khăn. Các cầu thủ hiểu rằng mình phải ghi nhiều bàn thắng và phải chấp nhận mạo hiểm. Nhưng khi chỉ còn 10 người, mọi kế hoạch gần như sụp đổ. Ở cấp độ này, chơi thiếu người trước một đối thủ đang có lợi thế tinh thần là điều cực kỳ bất lợi".

Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh, phán quyết của AFC, xử thua CLB CAHN 0-3 ngay trước giờ bóng lăn đã tạo ra tác động tâm lý rõ rệt cho toàn đội. HLV Polking bày tỏ: “Tôi không muốn đổ lỗi, nhưng rõ ràng kết quả được công nhận trước trận đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Chúng tôi từ vị thế dẫn trước 4-0 trở thành đội phải rượt đuổi 4 bàn. Điều đó ảnh hưởng đến cách tiếp cận trận đấu, đến sự tự tin và cả trạng thái tâm lý của cầu thủ”.

Dù vậy, thuyền trưởng của CLB CAHN vẫn dành lời động viên cho các học trò: “Tôi nói với các cầu thủ rằng họ phải ngẩng cao đầu. Họ đã cố gắng đến phút cuối cùng, kể cả khi mọi thứ không còn đứng về phía mình. Bóng đá đôi khi nghiệt ngã, và đây là bài học lớn và đau đớn cho chúng tôi – cả về chuyên môn lẫn việc tuân thủ quy định”.

HLV Polking thất vọng khi CLB CAHN bị loại ẢNH: CLB CAHN

Ở chiều ngược lại, HLV tạm quyền của Tampines Rovers, ông Robert Eziakor bày tỏ sự tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ: “Đây là trận đấu có áp lực rất lớn. Chúng tôi biết đối thủ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và sẽ chơi tất tay. Điều quan trọng là các cầu thủ của tôi không bị phân tâm bởi những gì đã xảy ra trước đó. Họ giữ đúng kỷ luật chiến thuật và tin vào kế hoạch đã đề ra”.

Ông đặc biệt nhấn mạnh tinh thần tập trung và sự cải thiện so với những trận đấu trước: “Ở lượt đi, chúng tôi mắc nhiều sai sót và phải trả giá. Lần này, toàn đội đã rút ra bài học. Chúng tôi phòng ngự chặt chẽ hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn và giữ được sự bình tĩnh khi trận đấu trở nên căng thẳng”.

Theo HLV Robert Eziakor, lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả đã tiếp thêm động lực: “Chơi tại Jalan Besar mang lại nguồn năng lượng đặc biệt. Các cầu thủ trẻ của chúng tôi, kể cả những người lần đầu thi đấu ở sân chơi này, đã cho thấy bản lĩnh đáng khen”.