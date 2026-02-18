Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ‘xông đất’ đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung nói lời cảm động

Văn Trình
Văn Trình
18/02/2026 16:12 GMT+7

Chiều 18.2 (tức mồng 2 Tết), đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức quay trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, tiếp tục chuẩn bị cho vòng chung kết (VCK) giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập trung cao đội, hướng đến VCK châu Á

Giữa không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân năm mới, khi người người, nhà nhà đang quây quần du xuân, đón tết, các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam đã miệt mài tập luyện sẵn sàng chuẩn bị vượt qua những thử thách mới trong năm 2026.

Đặc biệt, trong ngày tập trở lại tập luyện đầu tiên của năm Bính Ngọ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn đã tới thăm toàn đội, tạo nguồn động viên tinh thần quan trọng.


Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng năm mới tới ban huấn luyện và các cầu thủ, đặc biệt ghi nhận và biểu dương tinh thần tập trung, nghiêm túc cùng sự chủ động của toàn đội khi trở lại guồng quay tập luyện. Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đội tuyển nữ Việt Nam khi tham dự VCK giải vô địch châu Á, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đề nghị ban huấn luyện và các cầu thủ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn, thể lực và tâm lý thi đấu, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao, đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của người hâm mộ.

Sự động viên của Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho thấy sự quan tâm sát sao của lãnh đạo VFF với đội tuyển bóng đá nữ, nhất là trong những ngày đầu xuân.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ‘xông đất’ đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung nói lời cảm động- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận lì xì từ Chủ tịch VFF

ẢNH: VFF

Thay mặt toàn đội, HLV trưởng Mai Đức Chung xúc động cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo VFF. Ông khẳng định đây là món quà tinh thần vô giá với tập thể đội trong ngày đầu năm mới. Ban huấn luyện sẽ xây dựng giáo án phù hợp nhất, giúp các cầu thủ đạt trạng thái tốt nhất trước khi bước vào giải đấu quan trọng của năm.

Đại diện cho các cầu thủ, tiền đạo đội trưởng Phạm Hải Yến cũng gửi lời chúc Tết tới lãnh đạo VFF và ban huấn luyện, đồng thời bày tỏ quyết tâm cao độ. Toàn đội sẽ nỗ lực tập luyện, thực hiện nghiêm túc giáo án và kế hoạch đề ra, thi đấu với tinh thần cao nhất vì màu cờ sắc áo, không phụ lòng tin yêu của lãnh đạo và người hâm mộ.

Xem thêm bình luận