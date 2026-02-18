Phạm Đức Huy và MC Mù Tạt tung ảnh cực 'chất': Tiết lộ bất ngờ về đám cưới

Sự thấu hiểu dành cho nhau

Trong không khí rộn ràng của ngày mồng 1 Tết Bính Ngọ, cặp đôi Phạm Đức Huy và Huyền Trang đã mang đến một bất ngờ lớn cho người hâm mộ bằng bức ảnh cưới mang phong cách vô cùng độc đáo. Khác với những bộ ảnh cưới truyền thống, cặp đôi đã khéo léo thực hiện màn hoán đổi biểu tượng nghề nghiệp đầy ý nghĩa.

Trong khi MC Huyền Trang rạng rỡ trong chiếc váy cưới tinh khôi nhưng lại cầm trên tay quả bóng thi đấu, thì tiền vệ của đội tuyển Việt Nam lại xuất hiện lịch lãm với bộ vest đen và tay cầm chiếc micro. Sự lồng ghép này không chỉ tạo nên một khung hình ấn tượng mà còn thể hiện sự trân trọng, thấu hiểu mà cả hai dành cho công việc của đối phương trong suốt hành trình yêu nhau.

Bức ảnh với phong cách độc đáo được đăng trên trang cá nhân của MC Huyền Trang trong ngày đầu năm mới ẢNH: FBNV

Sức hút của bài đăng càng tăng lên khi những tình tiết về một đám cưới trọng đại dần được hé lộ thông qua phần tương tác trực tiếp của hai nhân vật chính. Dưới bài viết, Phạm Đức Huy viết một đoạn thơ ngắn với cột mốc thời gian 2026 đầy khẳng định, đi kèm với đó là hình ảnh chiếc nhẫn kim và thông điệp về một năm mới "phải thắng lớn".

Ngay lập tức, MC Huyền Trang cũng có màn hồi đáp đầy hóm hỉnh khi đề cập về món quà cưới là "30 cây vàng 9999" để tăng thêm độ lấp lánh cho ngày về chung một nhà. Những dòng bình luận công khai này được xem là lời xác nhận chính thức về kế hoạch tổ chức hôn lễ của cặp đôi "trai tài gái sắc" trong năm nay.

Nhìn lại hành trình yêu, từ một cặp "bạn thân lầy lội" thường xuyên trêu chọc nhau trên mạng xã hội, Đức Huy và Huyền Trang đã dần xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc và bền chặt. Dấu ấn quan trọng nhất chính là màn cầu hôn đầy lãng mạn tại Hàn Quốc vào cuối tháng 11.2025.

Trong khung cảnh thơ mộng với hàng ngàn "ổ khóa tình yêu" xung quanh, nam cầu thủ đã quỳ gối trao nhẫn cho bạn gái, chính thức đánh dấu bước ngoặt mới cho chuyện tình cảm của họ. Với sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình và bạn bè đồng nghiệp, đám cưới của Đức Huy và MC Mù Tạt hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện hậu trường đáng chú ý của làng bóng đá Việt Nam trong năm 2026.