FIFA giữ chuỗi mỗi ngày một bài thơ chúc tết Việt Nam, đăng ảnh Lê Phát rất thú vị

FIFA làm thơ hài hước

Trưa 18.2.2026 (theo giờ Việt Nam), đúng dịp mùng 2 Tết Bính Ngọ, fanpage FIFA World Cup tiếp tục đăng tải một bài viết chúc mừng tết cổ truyền Việt Nam, kèm hình ảnh do AI tạo về tiền đạo Lê Phát.

Trong hình ảnh được chia sẻ, Lê Phát tay kẹp bánh tét, tay xách bánh chưng. Đáng chú ý, FIFA còn kèm theo một bài thơ 4 câu mang màu sắc vui nhộn, chơi chữ trực tiếp với tên của cầu thủ này:

"Mùng Hai mở cửa

Gió lùa hiên ngang

Lê e ấp nở

Phát liền duyên sang"

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều lượt like, thả tim và bình luận từ cộng đồng mạng Việt Nam.

Hình ảnh Lê Phát do FIFA World Cup đăng tải ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đây không phải lần đầu fanpage FIFA World Cup đăng thơ chúc tết gắn với bóng đá Việt Nam. Trước đó, vào mùng 1 tết, trang này từng gây chú ý khi đăng một bài thơ khác kèm hình ảnh được photoshop của thủ môn Trung Kiên cầm cành đào trước một cửa hàng bán đồ trang trí tết.

Niềm hy vọng mang tên Lê Phát

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Lê Phát (sinh năm 2007) đang là một trong những gương mặt trẻ được chú ý nhất của bóng đá trẻ Việt Nam. Anh sở hữu tiềm năng phát triển lớn và được đánh giá có thể trở thành một trung phong đáng gờm trong tương lai.

Ở giai đoạn đội tuyển U.23 Việt Nam giành các thành tích như vô địch U.23 Đông Nam Á, đoạt vé dự VCK U.23 châu Á 2026 và giành HCV SEA Games 33, Lê Phát chưa phải nhân tố chính. Anh chỉ được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội U.23 Việt Nam dự SEA Games trên đất Thái Lan, vào sân ít phút trong trận gặp Lào, còn lại chủ yếu ngồi ngoài để học hỏi.

Theo kế hoạch ban đầu, Lê Phát thậm chí không có tên trong danh sách 23 cầu thủ mà HLV Kim Sang-sik gửi lên Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Tuy nhiên, sau trận giao hữu với Syria tại Qatar, Vĩ Hào dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, tiền đạo của CLB Ninh Bình được gọi bổ sung.

Đáng chú ý, cũng ở trận giao hữu đó, Lê Phát ghi bàn duy nhất cho đội tuyển U.23 Việt Nam, mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Em út Lê Phát của U.23 Việt Nam lập công, mở tỷ số trận đấu với U.23 UAE ở VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: TED TRẦN

Tại VCK U.23 châu Á 2026, dù chỉ góp mặt vào phút chót, Lê Phát lại bất ngờ được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính trong trận gặp Jordan, vượt qua nhiều lựa chọn giàu kinh nghiệm hơn như Lê Viktor, Ngọc Mỹ hay Văn Thuận. Anh gây ấn tượng bằng những pha xử lý bóng tự tin trong phạm vi hẹp và khả năng tranh chấp quyết liệt.

Ở trận gặp Kyrgyzstan, Lê Phát tiếp tục để lại dấu ấn khi mang về một quả phạt đền cho đội tuyển U.23 Việt Nam nhờ pha tranh cướp bóng nhanh chân khiến đối thủ phạm lỗi trong vòng cấm.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tiền đạo 19 tuổi đến ở trận tứ kết gặp UAE, khi anh được xếp đá chính và ghi bàn giúp đội tuyển U.23 Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Lê Phát gia nhập lò đào tạo bóng đá PVF từ năm 10 tuổi và nhanh chóng được đánh giá là một trong những tiền đạo giàu tiềm năng nhờ tốc độ, khả năng xử lý bóng khéo léo, tâm lý lì lợm và dứt điểm sắc sảo.

Năm 2022, anh cùng Đào Quang Anh và Phùng Quang Tú được lựa chọn sang tập huấn 3 tháng tại CLB Deinze MSK (Bỉ). Đây được xem là giai đoạn quan trọng giúp Lê Phát hoàn thiện kỹ năng di chuyển không bóng và lối chơi trung phong hiện đại.