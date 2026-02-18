Những ngôi sao trẻ hứa hẹn rực sáng trong màu áo U.21 Việt Nam, dấu mốc sẽ là…

Trung vệ "khổng lồ" đã trưởng thành

Bóng đá Việt Nam chắc chắn có suất tham dự nội dung bóng đá nam ASIAD 20. Phía VFF đã hé lộ chuyện cử đội U.21 Việt Nam tham gia Đại hội thể thao châu Á năm nay. Đây sẽ là cơ hội cho những tài năng trẻ xuất sắc của bóng đá nội, nhưng chưa có cơ hội xuất hiện, hoặc chưa được thi đấu nhiều tại giải U.23 châu Á hồi tháng 1.

Trung vệ cao 1,95 m Đinh Quang Kiệt sẵn sàng rực sáng trong màu áo các đội tuyển trẻ Việt Nam Ảnh: Khả Hòa

Cái tên đáng chú ý nhất có lẽ là trung vệ Đinh Quang Kiệt. Cầu thủ của CLB HAGL từng có tên trong thành phần đội tuyển U.23 Việt Nam, chuẩn bị cho SEA Games 33 năm 2025 và giải U.23 châu Á 2026. Tuy nhiên, giờ chót HLV Kim Sang-sik loại Đinh Quang Kiệt khỏi 2 giải đấu trên, vì lo ngại rằng cầu thủ này nhỏ tuổi (19 tuổi), chưa có nhiều kinh nghiệm để thi đấu ở khu vực quan trọng là trung tâm hàng hậu vệ, tại các giải quốc tế lớn.

Tuy nhiên, hiện Đinh Quang Kiệt đã xóa đi những lo ngại này của HLV Kim Sang-sik. Ở 2 vòng đấu gần nhất của V-League 2025-2026, diễn ra ngay trước kỳ nghỉ tết Nguyên đán, Đinh Quang Kiệt chơi rất hay, rất chững chạc, góp công lớn giúp CLB HAGL đánh bại 2 đội Đà Nẵng và Ninh Bình. Quang Kiệt chứng minh rằng ở mùa giải thứ 2 xuất hiện tại V-League, kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp không còn là vấn đề của anh.

Về mặt thể hình, Đinh Quang Kiệt có ưu thế quá lớn. Với chiều cao lên đến 1,95 m, cầu thủ này đủ sức tranh chấp tay đôi, tranh bóng bổng với mọi đối thủ. Đây là yếu tố rất quan trọng khi đội tuyển U.21 Việt Nam tham dự ASIAD 20. Ở đấu trường châu Á, chúng ta có thể chạm trán với các đội bóng sở hữu dàn cầu thủ cao to đến từ Tây Á, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Khi đó, Đinh Quang Kiệt sẽ giúp cho đội tuyển U.21 Việt Nam không còn lo về khả năng chống bóng bổng và va chạm.

Thủ thành sẵn sàng sắm vai người hùng của U.21 Việt Nam

Nhân vật tiếp theo đáng được nhắc đến là thủ môn Cao Văn Bình. Thủ thành này chỉ thi đấu 1/10 trận của đội tuyển U.23 Việt Nam ở 2 giải SEA Games 33 (U.23 Việt Nam đá 4 trận) và U.23 châu Á 2026 (chúng ta đá 6 trận). Ở các giải đấu nói trên, không khó hiểu khi Cao Văn Bình không thể cạnh tranh vị trí chính thức với đàn anh Trần Trung Kiên quá toàn diện. Tuy nhiên, chỉ cần 1 lần Cao Văn Bình xuất hiện tại giải U.23 châu Á, trong trận tranh hạng 3 với U.23 Hàn Quốc, anh đã thể hiện tiềm năng của mình.

ASIAD 20 sẽ là sân khấu của thủ môn Cao Văn Bình? Ảnh: TED Trần

Dù không quá cao lớn như thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m), nhưng với chiều cao 1,84 m, Cao Văn Bình không quá thấp bé. Thủ thành này cũng toàn diện giống như Trung Kiên, đó là sở hữu khả năng bắt bóng bổng, làm chủ khu vực cấm địa tốt, phản xạ nhanh, khả năng chơi bóng bằng chân không tệ…

Những phẩm chất đấy của Cao Văn Bình sẽ giúp cho các đồng đội của anh thi đấu ở hàng hậu vệ yên tâm hơn. Ngoài ra, nhờ kinh nghiệm tỏa sáng trong trận tranh hạng 3 giải U.23 châu Á với U.23 Hàn Quốc, thủ môn Cao Văn Bình có thể được giao vai trò chỉ huy hàng phòng ngự của U.21 Việt Nam tại ASIAD 20.

Với Cao Văn Bình đứng trong khung thành, trung vệ Đinh Quang Kiệt thi đấu ngay phía trên, cộng thêm sự hỗ trợ của trung vệ Nguyễn Mạnh Hưng, hậu vệ trái Nguyễn Bảo Long ở xung quanh, U.21 Việt Nam hứa hẹn có 1 hàng thủ rất vững chắc tại ASIAD 20, từ đó làm bàn đạp để toàn đội gây tiếng vang ở Á vận hội.