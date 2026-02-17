Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Polking tuyệt đối tin tưởng CLB CAHN đủ bản lĩnh vượt ải khó, khen Quang Hải như 'Messi Thái'

Văn Trình
Văn Trình
17/02/2026 23:20 GMT+7

Sau phán quyết của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), khiến chiến thắng 4-0 ở lượt đi bị hủy, CLB Công An Hà Nội bước vào trận lượt về giải AFC Champions League Two, gặp Tampines Rovers với áp lực rất lớn. Tuy vậy, HLV Polking khẳng định đội bóng của ông không gục ngã, sẵn sàng chiến đấu để có mặt ở tứ kết.

CLB CAHN sẽ dốc hết sức

Chia sẻ với nhà báo Gabriel Tan của trang ESPN châu Á, HLV Polking thẳng thắn thừa nhận sai sót hành chính khiến CLB Công an Hà Nội (CAHN) bị xử thua 0-3 trước Tampines Rovers là “bài học lớn” với đội. Nhà cầm quân người Brazil không né tránh trách nhiệm, khẳng định CLB phải tự rút kinh nghiệm, nhưng đồng thời cho rằng những sự việc tương tự hoàn toàn có thể tránh được nếu có sự giao tiếp rõ ràng và hiệu quả hơn.

“Đó là lỗi của chúng tôi, và chúng tôi chấp nhận. Nhưng vì lợi ích của bóng đá, những chuyện như vậy không nên xảy ra. Một trận đấu phải được quyết định trên sân cỏ”, HLV Polking nhấn mạnh.

HLV Polking tuyệt đối tin tưởng CLB CAHN đủ bản lĩnh vượt ải khó, khen Quang Hải như 'Messi Thái'- Ảnh 1.

HLV Polking vẫn rất tự tin với khả năng đi tiếp của CLB CAHN

ẢNH: CLB CAHN

Từ chỗ nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết nhưng sau án phạt của AFC, CLB CAHN đã bị đẩy vào thế buộc phải thắng với cách biệt lớn ở trận lượt về. Chính vì thế, hiện CLB CAHN đối diện áp lực không nhỏ, đặc biệt là về mặt tâm lý. Dù vậy, HLV Polking tin đội bóng của ông đủ chất lượng để làm nên điều khác biệt, nhất là khi trước đó họ từng hai lần áp đảo Tampines Rovers với các chiến thắng đậm (thắng 6-1 ngày 4.2 và 4-0 ngày 11.2).

HLV Polking phân tích: “Thắng 3 hay 4 bàn khi tỷ số là 0-0 đã khó. Nhưng khi bạn buộc phải thắng với cách biệt đó, mọi thứ còn khó hơn nhiều. Điều này đòi hỏi tinh thần rất mạnh mẽ. CLB CAHN sẽ đi từng bước một, giữ cái đầu lạnh. Nếu quá phấn khích và để thủng lưới, nhiệm vụ sẽ trở nên nặng nề hơn rất nhiều”.

“Chúng tôi sẽ dốc hết sức để giành vé vào tứ kết, và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, HLV Polking chia sẻ thêm.

HLV Polking: "Quang Hải là hình mẫu lý tưởng cho cầu thủ trẻ"

Cũng trong buổi chia sẻ với ký giả trang ESPN, HLV Polking còn dành nhiều lời khen cho Quang Hải. Ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, cầu thủ sinh năm 1997 từng truyền cảm hứng mạnh mẽ bằng màn trình diễn chói sáng, ghi cú đúp chỉ trong 2 phút. Theo đánh giá của HLV Polking, giá trị mà Quang Hải không chỉ nằm ở những khoảnh khắc bùng nổ trên sân mà còn nằm ở cách anh truyền cảm hứng cho toàn đội.

“Được làm việc với những cầu thủ như Quang Hải là một vinh dự. Cậu ấy giống như Chanathip Songkrasin (cầu thủ được gọi với biệt danh "Messi Thái Lan") – không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là hình mẫu lý tưởng cho các cầu thủ trẻ”.

HLV Polking tuyệt đối tin tưởng CLB CAHN đủ bản lĩnh vượt ải khó, khen Quang Hải như 'Messi Thái'- Ảnh 2.

Quang Hải (thứ 2 từ phải sang) tiếp tục được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trận lượt về với Tampines Rovers

ẢNH: CLB CAHN

HLV Polking đặc biệt nhấn mạnh vai trò thủ lĩnh của Quang Hải: “Cậu ấy luôn đến sớm nhất, về muộn nhất, tập luyện chăm chỉ và chuyên nghiệp. Không chỉ xuất sắc với trái bóng, Quang Hải còn là một con người tuyệt vời. Những cầu thủ như vậy khiến công việc của HLV trở nên dễ dàng hơn rất nhiều”.

Trận lượt về giữa CLB CAHN và Tampines Rovers diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 18.2 trên sân Jalan Besar (Singapore). Để giành quyền đi tiếp, CLB CAHN buộc phải thắng với cách biệt ít nhất 4 bàn, hoặc thắng 3 bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng hoàn toàn nằm trong khả năng của đội bóng ngành công an.

Tin liên quan

Hiểu Minh đăng ảnh chống nạng đón tết cùng gia đình, Đình Bắc và Minh Phúc nói lời cảm động

Hiểu Minh đăng ảnh chống nạng đón tết cùng gia đình, Đình Bắc và Minh Phúc nói lời cảm động

Chiều mùng 1 Tết Nguyên đán 2026, Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh đăng ảnh đón tết cùng gia đình tại Hà Nội. Anh vẫn phải chống nạng sau chấn thương nặng ở VCK U.23 châu Á 2026.

Tết bình yên của đội trưởng U.23 Việt Nam Khuất Văn Khang: Giữ lời hứa đặc biệt với bà!

HLV Tampines nói điều bất ngờ khi CLB CAHN bị AFC xử thua: ‘Chúng tôi sẽ ghi nhiều bàn hơn đối thủ’

Khám phá thêm chủ đề

CLB CAHN POLKING Công an Hà Nội châu Á AFC Singapore
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận