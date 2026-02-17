HLV Polking tuyệt đối tin tưởng CLB CAHN đủ bản lĩnh vượt ải khó, khen Quang Hải như 'Messi Thái'

CLB CAHN sẽ dốc hết sức

Chia sẻ với nhà báo Gabriel Tan của trang ESPN châu Á, HLV Polking thẳng thắn thừa nhận sai sót hành chính khiến CLB Công an Hà Nội (CAHN) bị xử thua 0-3 trước Tampines Rovers là “bài học lớn” với đội. Nhà cầm quân người Brazil không né tránh trách nhiệm, khẳng định CLB phải tự rút kinh nghiệm, nhưng đồng thời cho rằng những sự việc tương tự hoàn toàn có thể tránh được nếu có sự giao tiếp rõ ràng và hiệu quả hơn.

“Đó là lỗi của chúng tôi, và chúng tôi chấp nhận. Nhưng vì lợi ích của bóng đá, những chuyện như vậy không nên xảy ra. Một trận đấu phải được quyết định trên sân cỏ”, HLV Polking nhấn mạnh.

HLV Polking vẫn rất tự tin với khả năng đi tiếp của CLB CAHN ẢNH: CLB CAHN

Từ chỗ nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết nhưng sau án phạt của AFC, CLB CAHN đã bị đẩy vào thế buộc phải thắng với cách biệt lớn ở trận lượt về. Chính vì thế, hiện CLB CAHN đối diện áp lực không nhỏ, đặc biệt là về mặt tâm lý. Dù vậy, HLV Polking tin đội bóng của ông đủ chất lượng để làm nên điều khác biệt, nhất là khi trước đó họ từng hai lần áp đảo Tampines Rovers với các chiến thắng đậm (thắng 6-1 ngày 4.2 và 4-0 ngày 11.2).

HLV Polking phân tích: “Thắng 3 hay 4 bàn khi tỷ số là 0-0 đã khó. Nhưng khi bạn buộc phải thắng với cách biệt đó, mọi thứ còn khó hơn nhiều. Điều này đòi hỏi tinh thần rất mạnh mẽ. CLB CAHN sẽ đi từng bước một, giữ cái đầu lạnh. Nếu quá phấn khích và để thủng lưới, nhiệm vụ sẽ trở nên nặng nề hơn rất nhiều”.

“Chúng tôi sẽ dốc hết sức để giành vé vào tứ kết, và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, HLV Polking chia sẻ thêm.

HLV Polking: "Quang Hải là hình mẫu lý tưởng cho cầu thủ trẻ"

Cũng trong buổi chia sẻ với ký giả trang ESPN, HLV Polking còn dành nhiều lời khen cho Quang Hải. Ở trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy, cầu thủ sinh năm 1997 từng truyền cảm hứng mạnh mẽ bằng màn trình diễn chói sáng, ghi cú đúp chỉ trong 2 phút. Theo đánh giá của HLV Polking, giá trị mà Quang Hải không chỉ nằm ở những khoảnh khắc bùng nổ trên sân mà còn nằm ở cách anh truyền cảm hứng cho toàn đội.

“Được làm việc với những cầu thủ như Quang Hải là một vinh dự. Cậu ấy giống như Chanathip Songkrasin (cầu thủ được gọi với biệt danh "Messi Thái Lan") – không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là hình mẫu lý tưởng cho các cầu thủ trẻ”.

Quang Hải (thứ 2 từ phải sang) tiếp tục được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở trận lượt về với Tampines Rovers ẢNH: CLB CAHN

HLV Polking đặc biệt nhấn mạnh vai trò thủ lĩnh của Quang Hải: “Cậu ấy luôn đến sớm nhất, về muộn nhất, tập luyện chăm chỉ và chuyên nghiệp. Không chỉ xuất sắc với trái bóng, Quang Hải còn là một con người tuyệt vời. Những cầu thủ như vậy khiến công việc của HLV trở nên dễ dàng hơn rất nhiều”.

Trận lượt về giữa CLB CAHN và Tampines Rovers diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 18.2 trên sân Jalan Besar (Singapore). Để giành quyền đi tiếp, CLB CAHN buộc phải thắng với cách biệt ít nhất 4 bàn, hoặc thắng 3 bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng hoàn toàn nằm trong khả năng của đội bóng ngành công an.