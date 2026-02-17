HLV Tampines nói điều bất ngờ khi CLB CAHN bị AFC xử thua: ‘Chúng tôi sẽ ghi nhiều bàn hơn đối thủ’

Tampines Rovers vẫn chuẩn bị như thường lệ

Trận lượt về giữa CLB CAHN và Tampines Rovers diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi cục diện cặp đấu đã đảo chiều hoàn toàn sau phán quyết kỷ luật từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Từ lợi thế thắng đậm 4-0 ở lượt đi (11.2), CLB CAHN đã bị xử thua 0-3 và bước vào chuyến làm khách tại Singapore với áp lực lớn.

Đáng chú ý, ngay sau trận thua CLB CAHN ngày 11.2, HLV Noh Rahman đã bị ban lãnh đạo Tampines Rovers sa thải. Ở trận lượt về, ông Robert Eziakor sẽ là HLV tạm quyền. Trong phần họp báo trước trận giữa 2 đội, HLV Robert Eziakor khẳng định đội bóng của ông sẽ không bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài sân cỏ như việc AFC vừa xử thua CLB CAHN.

“Chúng tôi chuẩn bị như thường lệ. Không ai trong đội nghĩ đến những điều nằm ngoài tầm kiểm soát. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là ra sân, chơi bóng và cố gắng giành kết quả tốt nhất”, ông Robert Eziakor nói.

Ông Robert Eziakor hiện là HLV tạm quyền của Tampines Rovers ẢNH: FACEBOOK CLB TAMPINES ROVERS

Nhà cầm quân này thừa nhận CLB CAHN là đối thủ rất mạnh: "CLB CAHN là đội đang dẫn đầu V-League, bất bại từ đầu mùa và là đương kim vô địch Cúp quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, tôi tin rằng lợi thế sân nhà và tinh thần không bỏ cuộc sẽ là điểm tựa quan trọng để Tampines Rovers giành vé vào tứ kết".

Theo HLV Robert Eziakor, chìa khóa của Tampines Rovers nằm ở khả năng phòng ngự. “Điều chúng tôi cần làm lúc này là tránh để thủng lưới như hai trận trước. Song song đó, đội phải ghi được nhiều bàn hơn. Chúng tôi sẽ gây khó khăn cho CLB CAHN bằng lợi thế sân nhà”, ông nhấn mạnh.

Tampines Rovers từng cho thấy bản lĩnh ở vòng bảng AFC Champions League Two, nơi họ vượt qua nhiều đội bóng mạnh hơn để đi tiếp. HLV Robert Eziakor khẳng định đại diện Singapore sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần ấy để đánh bại CLB CAHN: “Về tinh thần, chúng tôi rất mạnh mẽ. Những kết quả trong quá khứ khi đối mặt với CLB CAHN sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm của toàn đội. Chúng tôi mong chờ một trận đấu hay”.

Trong khi đó, tiền vệ Koya Kazama cũng thể hiện sự tự tin: “Hai trận đấu với CLB CAHN lần trước đều rất khó khăn và chúng tôi phải thất bại. Dù vậy, chúng tôi có niềm tin lớn khi được chơi tại Jalan Besar. Cá nhân tôi luôn có cảm giác rất tốt mỗi khi thi đấu trên sân này và tất cả đều mong chờ vào một chiến thắng”.