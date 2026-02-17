Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Tampines nói điều bất ngờ khi CLB CAHN bị AFC xử thua: ‘Chúng tôi sẽ ghi nhiều bàn hơn đối thủ’

Văn Trình
Văn Trình
17/02/2026 17:48 GMT+7

Ban huấn luyện cùng cầu thủ Tampines Rovers đang rất tự tin trước trận lượt về vòng 16 đội AFC Champions League Two gặp CLB Công an Hà Nội (CAHN) trên sân Jalan Besar Stadium lúc 19 giờ 15 ngày 18.2.

Tampines Rovers vẫn chuẩn bị như thường lệ

Trận lượt về giữa CLB CAHN và Tampines Rovers diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi cục diện cặp đấu đã đảo chiều hoàn toàn sau phán quyết kỷ luật từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Từ lợi thế thắng đậm 4-0 ở lượt đi (11.2), CLB CAHN đã bị xử thua 0-3 và bước vào chuyến làm khách tại Singapore với áp lực lớn.

Đáng chú ý, ngay sau trận thua CLB CAHN ngày 11.2, HLV Noh Rahman đã bị ban lãnh đạo Tampines Rovers sa thải. Ở trận lượt về, ông Robert Eziakor sẽ là HLV tạm quyền. Trong phần họp báo trước trận giữa 2 đội, HLV Robert Eziakor khẳng định đội bóng của ông sẽ không bị chi phối bởi những yếu tố bên ngoài sân cỏ như việc AFC vừa xử thua CLB CAHN.

“Chúng tôi chuẩn bị như thường lệ. Không ai trong đội nghĩ đến những điều nằm ngoài tầm kiểm soát. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là ra sân, chơi bóng và cố gắng giành kết quả tốt nhất”, ông Robert Eziakor nói.

HLV Tampines nói điều bất ngờ khi CLB CAHN bị AFC xử thua: ‘Chúng tôi sẽ ghi nhiều bàn hơn đối thủ’- Ảnh 1.

Ông Robert Eziakor hiện là HLV tạm quyền của Tampines Rovers

ẢNH: FACEBOOK CLB TAMPINES ROVERS

Nhà cầm quân này thừa nhận CLB CAHN là đối thủ rất mạnh: "CLB CAHN là đội đang dẫn đầu V-League, bất bại từ đầu mùa và là đương kim vô địch Cúp quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, tôi tin rằng lợi thế sân nhà và tinh thần không bỏ cuộc sẽ là điểm tựa quan trọng để Tampines Rovers giành vé vào tứ kết".

Theo HLV Robert Eziakor, chìa khóa của Tampines Rovers nằm ở khả năng phòng ngự. “Điều chúng tôi cần làm lúc này là tránh để thủng lưới như hai trận trước. Song song đó, đội phải ghi được nhiều bàn hơn. Chúng tôi sẽ gây khó khăn cho CLB CAHN bằng lợi thế sân nhà”, ông nhấn mạnh.

Tampines Rovers từng cho thấy bản lĩnh ở vòng bảng AFC Champions League Two, nơi họ vượt qua nhiều đội bóng mạnh hơn để đi tiếp. HLV Robert Eziakor khẳng định đại diện Singapore sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần ấy để đánh bại CLB CAHN: “Về tinh thần, chúng tôi rất mạnh mẽ. Những kết quả trong quá khứ khi đối mặt với CLB CAHN sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm của toàn đội. Chúng tôi mong chờ một trận đấu hay”.

Trong khi đó, tiền vệ Koya Kazama cũng thể hiện sự tự tin: “Hai trận đấu với CLB CAHN lần trước đều rất khó khăn và chúng tôi phải thất bại. Dù vậy, chúng tôi có niềm tin lớn khi được chơi tại Jalan Besar. Cá nhân tôi luôn có cảm giác rất tốt mỗi khi thi đấu trên sân này và tất cả đều mong chờ vào một chiến thắng”.

Tin liên quan

HLV Polking nói thẳng về án phạt của AFC: 'CLB CAHN không chối bỏ trách nhiệm, nhưng...'

HLV Polking nói thẳng về án phạt của AFC: 'CLB CAHN không chối bỏ trách nhiệm, nhưng...'

HLV Mano Polking của CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã có những chia sẻ thẳng thắn và đầy cảm xúc sau khi đội bóng của ông bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 ở trận lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League Two gặp Tampines Rovers.

Quang Hải lên tiếng khi CLB CAHN bị AFC xử thua Tampines, lượt về cực nóng

Thủ môn Bùi Tiến Dũng về quê đón tết: Nhóc tì lai gây sốt, cực đáng yêu

Khám phá thêm chủ đề

CAHN AFC Champions League Đông Nam Á Singapore POLKING
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận