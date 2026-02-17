Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Polking nói thẳng về án phạt của AFC: 'CLB CAHN không chối bỏ trách nhiệm, nhưng...'

Văn Trình
Văn Trình
17/02/2026 16:59 GMT+7

HLV Mano Polking của CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã có những chia sẻ thẳng thắn và đầy cảm xúc sau khi đội bóng của ông bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 ở trận lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League Two gặp Tampines Rovers.

HLV Polking không hề giấu cảm xúc

Mở đầu buổi họp báo trước trận lượt về giữa hai đội, HLV Polking thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm thuộc về CLB CAHN. Dù vậy, nhà cầm quân người Brazil cho rằng cách xử lý và giao tiếp của các bên liên quan đang làm tổn hại đến “vẻ đẹp của bóng đá”.

Một lần nữa, tôi không muốn điều này nghe như thể tôi lúc nào cũng quá khắt khe hay chỉ trích mọi thứ. Ở đây, chúng tôi không đổ lỗi cho bất kỳ ai khác”, HLV Polking mở đầu. Theo ông, vấn đề được nêu ra không phải để biện minh cho sai sót của CLB CAHN, mà xuất phát từ lợi ích chung của bóng đá châu Á. “Một trận đấu phải được quyết định trên sân, chứ không phải ngoài sân”, ông nhấn mạnh.

HLV Polking nói thẳng về án phạt của AFC: 'CLB CAHN không chối bỏ trách nhiệm, nhưng...'- Ảnh 1.

HLV Polking cùng CLB CAHN sẽ đối mặt với nhiệm vụ khó khăn ở trận lượt về

ẢNH: CLB CAHN

HLV Polking cho biết trước trận đấu, CLB CAHN đã tham dự đầy đủ các cuộc họp kỹ thuật, làm việc với ban tổ chức và nhận được báo cáo xác nhận tư cách thi đấu của cầu thủ. Trong danh sách đó, các cầu thủ như Stefan Mauk, China đều được ghi nhận đủ điều kiện ra sân, và phần “cầu thủ không đủ điều kiện” được để trống. Tuy nhiên, ở dòng chữ nhỏ phía dưới lại có lưu ý: “Vui lòng tự kiểm tra, chúng tôi không chịu trách nhiệm”.

Tôi thực sự không thích những chuyện như vậy. Nếu anh biết điều gì đó, hãy nói rõ điều mình biết”, HLV Polking bày tỏ. Nhà cầm quân này thừa nhận CLB CAHN đã được thông báo về trách nhiệm tự kiểm tra và “chúng tôi lẽ ra phải làm tốt hơn. Đó là lỗi của chúng tôi, tôi không chối bỏ”.

Tuy nhiên, ông cho rằng với những quyết định có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, thậm chí ảnh hưởng đến cả mùa giải, thì việc thiếu giao tiếp rõ ràng là điều không có lợi cho bất kỳ ai. “Nếu một ngày trước trận, có người từ AFC – hay bất kỳ ai – đã biết cầu thủ đó không đủ điều kiện, chỉ cần một người đứng ra nói khoan đã, mọi chuyện đã khác”, HLV Polking nói.

Bài học đắt giá, nhưng bóng đá cần minh bạch hơn

Theo phán quyết của AFC, CLB CAHN bị xử thua 0-3 do sử dụng Rogerio Alves và Stefan Mauk khi cả hai đã nhận đủ ba thẻ vàng ở vòng bảng, đáng lẽ phải bị treo giò ở lượt đi vòng 16 đội. Trận thắng 4-0 trên sân Hàng Đẫy hôm 11.2 vì thế bị xóa toàn bộ các chỉ số. CLB CAHN còn bị phạt 2.000 USD và cắt giảm một nửa khoản hỗ trợ 80.000 USD theo điều lệ giải.

HLV Polking nói thẳng về án phạt của AFC: 'CLB CAHN không chối bỏ trách nhiệm, nhưng...'- Ảnh 2.

Stefan Mauk (trái) là một trong 2 cầu thủ của CLB CAHN phải nhận án phạt của AFC

ẢNH: CLB CAHN

HLV Polking gọi đây là “một bài học lớn, một sai lầm nghiêm trọng” của CLB CAHN. Nhưng ông cũng nhắc lại rằng tình huống tương tự đã từng xảy ra ở mùa giải trước của chính giải đấu này, khi một đội bóng Singapore khác (Lion City Sailors) hưởng lợi từ sai sót về tư cách thi đấu của đối thủ. “Chỉ vì bóng đá, vì vẻ đẹp của trận đấu, những chuyện như thế này nên được tránh”, ông nói.

Nhà cầm quân người Brazil kết luận rằng những rắc rối như vậy hoàn toàn có thể ngăn chặn nếu có sự giao tiếp tốt hơn, rõ ràng hơn giữa các tổ chức quản lý và các CLB. “Tôi không thích chuyện này, và nếu ở phía đối diện, tôi cũng sẽ không thích. Bóng đá xứng đáng được bảo vệ tốt hơn”.

Sau án phạt, CLB CAHN buộc phải thắng Tampines Rovers với cách biệt ít nhất bốn bàn ở trận lượt về trên sân khách, diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 18.2 để giành quyền đi tiếp. Dù đối mặt thử thách cực lớn, HLV Polking khẳng định đội bóng của ông “vẫn sẽ chiến đấu đến cùng”, coi cú vấp ngoài sân cỏ này như động lực để chứng minh năng lực thực sự trên sân.

