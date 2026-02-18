'Hot girl' đội tuyển nữ Việt Nam hội quân sớm: Chinh phục VCK châu Á

Mồng 2 Tết Bính Ngọ, hậu vệ đội tuyển nữ Việt Nam Trần Thị Duyên đăng tải hình ảnh bên người cha thân yêu cùng dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Chào ba, con lên đường đi làm nhiệm vụ quốc gia".

Đây không chỉ là câu chuyện của riêng "hot girl" gốc Hà Nam (cũ) mà còn là hình ảnh tiêu biểu cho sự hy sinh thầm lặng của các nữ tuyển thủ Việt Nam cũng như tập thể ban huấn luyện đội bóng.

Trần Thị Duyên chia tay gia đình để hội quân với đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH: CMH

Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các cầu thủ chỉ có quãng nghỉ ngắn ngủi từ chiều 15.2 (28 tháng Chạp) và phải hội quân trở lại ngay vào ngày 18.2 (tức mùng 2 Tết), để tiếp tục guồng quay tập luyện. Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có chuyến tập huấn ngắn tại Trung Quốc và đá 2 trận giao hữu với đội tuyển nữ nước chủ nhà.

Đội tuyển nữ Việt Nam còn 2 tuần để chuẩn bị

Mục tiêu quan trọng nhất trong đợt hội quân lần này của đội tuyển nữ Việt Nam là chuẩn bị cho VCK nữ châu Á 2026 diễn ra tại Úc vào đầu tháng 3. Đây không chỉ là sân chơi cao nhất châu lục mà còn là vòng loại quyết định cho tấm vé tham dự World Cup nữ 2027.

Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng C cùng với Ấn Độ, Đài Loan và đối thủ rất mạnh là Nhật Bản. Thầy trò ông Mai Đức Chung lần lượt gặp Ấn Độ vào 18 giờ ngày 4.3, đối đầu với Đài Loan vào 12 giờ ngày 7.3 và đọ sức với đội tuyển Nhật Bản vào 16 giờ ngày 10.3.

Trần Thị Duyên khoe nhan sắc rạng rỡ ngày đầu xuân ẢNH: FBNV

Trong ba đối thủ tại bảng C, Nhật Bản được nhận định là ngọn núi lớn với trình độ vượt trội, nằm trong nhóm 8 đội mạnh nhất thế giới. Do đó, cuộc chạm trán với Đài Loan vào trưa ngày 7 tháng 3 được coi là trận đấu bản lề, quyết định tham vọng đi tiếp của chúng ta.

Với thể thức 12 đội chia đều vào 3 bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào tứ kết. Đặc biệt, 4 đội thắng tại tứ kết sẽ giành suất trực tiếp tham dự World Cup nữ 2027, trong khi các đội thua vẫn còn cơ hội tranh vé qua các cặp đấu phụ hoặc vòng play-off liên lục địa.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam ăn tết xa nhà Sáng 16.2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có mặt tại Narita (Nhật Bản), bắt đầu chuyến tập huấn quan trọng chuẩn bị cho giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026. Theo chương trình tập huấn từ ngày 16.2 đến 21.2, thầy trò HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng có 2 trận đấu giao hữu với CLB Bardral Urayasu vào ngày 17.2 và 19.2. Đây là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện đánh giá phong độ, thử nghiệm đội hình, đồng thời giúp các cầu thủ nâng cao khả năng phối hợp, xử lý tình huống trong môi trường thi đấu cường độ cao.

Sự chuẩn bị nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm mới chính là bước đệm quan trọng để Trần Thị Duyên và các đồng đội hiện thực hóa giấc mơ một lần nữa đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn ra biển lớn.