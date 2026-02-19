Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo chí Singapore: 'Tưởng Tampines chắc chắn bị loại, trọng tài và thẻ đỏ khiến CLB CAHN vỡ trận’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
19/02/2026 10:09 GMT+7

Báo chí Singapore mô tả chiến thắng 3-1 của Tampines Rovers trước CLB Công an Hà Nội là màn lội ngược dòng đầy cảm xúc, nhờ sự kiên cường trên sân và quyết định then chốt từ AFC.

Tối 18.2, CLB Tampines Rovers đã đánh bại CLB CAHN với tỷ số 3-1 ở trận lượt về vòng 1-8 AFC Champions League Two trên sân Jalan Besar, qua đó giành vé vào tứ kết với tổng tỷ số 6-1 sau 2 lượt trận.

Báo chí Singapore: 'Tưởng Tampines chắc chắn bị loại, trọng tài và thẻ đỏ khiến CLB CAHN vỡ trận’- Ảnh 1.

CLB CAHN (áo đỏ) đã có trận đấu chơi dưới sức mình

ẢNH: CLB Tampines Rovers

Theo báo The Straits Times (Singapore), chiến thắng này là cái kết "khó tin" nếu nhìn lại những gì đã diễn ra trước đó chỉ vài ngày. Tờ báo nhấn mạnh rằng Tampines từng bị CLB CAHN lấn lướt hoàn toàn khi thua 0-4 trên sân Hàng Đẫy, khiến chiến dịch AFC Champions League Two của đội bóng Singapore gần như chấm dứt.

Báo chí Singapore: 'Tưởng Tampines chắc chắn bị loại, trọng tài và thẻ đỏ khiến CLB CAHN vỡ trận’- Ảnh 2.

Trong khi đó, đội bóng Singapore lại thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác so với trận lượt đi

ẢNH: CLB Tampines Rovers

Tuy nhiên, cục diện bất ngờ đảo chiều sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra phán quyết ngày 17.2, hủy kết quả lượt đi và xử Tampines thắng 3-0, do CAHN sử dụng 2 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

The Straits Times cho biết 2 cầu thủ bị xác định vi phạm là tiền vệ người Úc Stefan Mauk và cầu thủ chạy cánh người Brazil Rogerio Santos. Cả 2 đáng lẽ phải bị treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng. Nhờ phán quyết này, Tampines bước vào lượt về với lợi thế 3-0 và sau đó tiếp tục giành chiến thắng 3-1.

"Trọng tài và thẻ đỏ khiến CLB CAHN vỡ trận"

Trước 1.701 khán giả trên sân Jalan Besar, Tampines bất ngờ mở tỷ số ở phút 36 nhờ pha đánh đầu của tiền đạo người Nhật Bản Hide Higashikawa sau quả tạt của Shah Shahiran.

Bước ngoặt lớn đến ở phút 55 khi Leo Artur của CLB CAHN bị truất quyền thi đấu. Trọng tài người Hàn Quốc Kim Yu-jeong ban đầu rút thẻ vàng nhưng sau khi tham khảo VAR đã đổi sang thẻ đỏ. Tờ báo Singapore nhận định rằng quyết định của trọng tài và chiếc thẻ đỏ này đã khiến CLB CAHN vỡ trận.

Báo chí Singapore nói gì khi Tampines Rovers thắng đậm CLB CAHN để vào tứ kết?

Chỉ 5 phút sau, Higashikawa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, nâng tổng số bàn thắng của anh tại giải lên 6 bàn.

CAHN gỡ lại 1 bàn trên chấm phạt đền ở phút 77 do Alan thực hiện thành công, sau tình huống Jacob Mahler phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi Trent Buhagiar ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 ở phút 79.

HLV Polking khen ngợi đối thủ

HLV tạm quyền Robert Eziakor được The Straits Times trích lời mô tả trận đấu là "rất căng thẳng". Ông nhấn mạnh Tampines đã rút ra bài học sau những thất bại trước CAHN, khi họ từng thủng lưới tới 10 bàn sau 2 lần chạm trán gần nhất.

Ông nói: "Chúng tôi đã gặp họ 2 lần và thủng lưới 10 bàn. Vì vậy, chúng tôi phải giảm tối đa số bàn thua. Chúng tôi khiến họ gặp khó và biết cách tận dụng khi cần thiết".

The Straits Times cũng cho rằng dù Tampines có lợi thế lớn từ đầu, trận đấu vẫn không hề dễ dàng. Đội bóng Singapore thậm chí phải trao cơ hội ra mắt đội một cho thủ môn người Mỹ mới 16 tuổi Kasey Rogers, do thủ môn số 1 Syazwan Buhari chấn thương đầu.

Báo chí Singapore: 'Tưởng Tampines chắc chắn bị loại, trọng tài và thẻ đỏ khiến CLB CAHN vỡ trận’- Ảnh 3.

HLV Polking của CLB CAHN khen ngợi đối thủ sau trận

ẢNH: CLB CAHN

Phát biểu sau trận, HLV Mano Polking của CLB CAHN thừa nhận đội bóng của ông gặp quá nhiều khó khăn khi phải ngược dòng trước một đối thủ chơi phòng ngự chắc chắn. Ông nói: "Chúng tôi biết sẽ rất khó, nhưng vẫn hy vọng có thể trở lại. Xin chúc mừng Tampines vì họ tiếp cận trận đấu tốt và rất thông minh".

Liên quan vụ cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, HLV Mano Polking cũng khẳng định: "Tôi có thể đảm bảo điều này sẽ không xảy ra nữa với chúng tôi".

The Straits Times kết luận Tampines đang tạo nên hành trình đáng chú ý tại AFC Champions League Two, khi trước đó họ từng đứng đầu bảng H với 5 chiến thắng và 1 trận hòa, vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Pohang Steelers (Hàn Quốc), BG Pathum United (Thái Lan) và Kaya-Iloilo (Philippines). Ở vòng tứ kết, Tampines sẽ đối đầu Bangkok United (Thái Lan) hoặc Macarthur FC (Úc) trong 2 lượt trận diễn ra ngày 5.3 và 12.3.

Xem thêm bình luận