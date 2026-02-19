Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026

Xác định giờ thi đấu khó tin của đội tuyển Việt Nam, gặp đối thủ Úc cực mạnh ngày nào?

19/02/2026 00:00 GMT+7

Là đại diện đầu tiên của bóng đá nước nhà xuất quân trong năm mới Bính Ngọ, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang quyết tâm thực hiện hóa mục tiêu bảo vệ thành công ngôi hậu tại giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam ăn tết xa nhà

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ "mở hàng" cho hành trình chinh phục của bóng đá Việt Nam trong năm Bính Ngọ. Để chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch này, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã tập luyện xuyên tết. Hiện tại, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang có chuyến tập huấn quan trọng tại Nhật Bản, từ ngày 16.2.

Đây là giai đoạn chuẩn bị then chốt với những trận giao hữu chất lượng gặp CLB Bardral Urayasu, giúp toàn đội duy trì cảm giác bóng và hoàn thiện chiến thuật trước khi chính thức bước vào sân chơi futsal khu vực diễn ra tại Thái Lan.

Xác định giờ thi đấu khó tin của đội tuyển Việt Nam, gặp đối thủ Úc cực mạnh ngày nào?- Ảnh 1.

Lịch thi đấu của đội tuyển futsal nữ Việt Nam

ẢNH: VFF

Theo lịch thi đấu bảng B, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch bằng trận đấu đầy khó khăn gặp Úc vào lúc 13 giờ 30 ngày 24.2. Vào lúc 13 giờ 30 ngày 25.2, toàn đội sẽ bước vào cuộc chạm trán với đội tuyển Philippines. Trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp đối thủ Myanmar sẽ diễn ra vào 13 giờ 30 ngày 26.2. Thi đấu vào đầu giờ chiều là một khó khăn không nhỏ cho các cô gái Việt Nam. Nhưng "khó ta khó người", thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ có sự chuẩn bị thật tốt cho các trận đấu vòng bảng.

Bảng A có sự góp mặt của chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Mục tiêu trọng tâm của Trần Thị Thùy Trang và các đồng đội trong năm nay chính là bảo vệ ngôi hậu tại giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026. Với tư cách là nhà vô địch đầu tiên sau khi đăng quang đầy thuyết phục vào năm 2024, áp lực dành cho đội tuyển Việt Nam là không hề nhỏ.

Hành trình này được dự báo sẽ đầy chông gai khi Thái Lan với lợi thế chủ nhà đang thể hiện quyết tâm cực cao để đòi lại vị trí số một khu vực. Cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt, bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của ẩn số mang tên Úc, một đối thủ đáng gờm mới gia nhập cuộc chơi, tạo nên những thách thức thực sự cho tham vọng giữ vững vương miện của các cô gái Việt Nam.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc và bản lĩnh được trui rèn liên tục, người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ "mã đáo thành công" trong những ngày đầu năm mới.

