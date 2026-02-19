Bóng đá Việt Nam cần khẳng định vị thế ở hai cấp độ ‘sang trọng’ nhất, đó là…

Bảo vệ vị thế số 1 bóng đá Đông Nam Á

So với AFF Cup 2024, tại AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam còn mạnh hơn. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik có nhiều sự bổ sung rất chất lượng so với kỳ AFF Cup gần nhất. Về phía những gương mặt trẻ, đội tuyển Việt Nam có thể bổ sung thêm tiền đạo Đình Bắc, Thanh Nhàn, tiền vệ Xuân Bắc, trung vệ Lý Đức, Nhật Minh… những người vừa thi đấu xuất sắc tại giải U.23 châu Á hồi tháng 1.

Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 thậm chí còn mạnh hơn so với tại AFF Cup 2024 Ảnh: Minh Tú

Còn về phía những cầu thủ nhập tịch, HLV Kim Sang-sik có thể gọi thêm thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Đỗ Phi Long, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên. Đội tuyển Việt Nam sau khi có những sự bổ sung này, mạnh cả về bóng bổng, bóng dài lẫn bóng ngắn, mạnh cả về kỹ thuật lẫn chất cơ bắp.

Đội tuyển Việt Nam trong năm mới: Cạnh tranh hơn, mạnh mẽ hơn

Nhìn chung, so với ở thời điểm đăng quang ngôi vô địch Đông Nam Á cách đây 2 năm, đội tuyển Việt Nam hiện giờ đồng đều hơn, dồi dào nhân lực hơn hẳn. Ngoài ra, so với khi bắt đầu AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam hiện tại có tâm lý tự tin hơn, sau hàng loạt thành công của bóng đá nội trong vài năm trở lại đây.

Các đối thủ ở Đông Nam Á giờ càng khó cản bước tiến của đội tuyển Việt Nam hơn trước Ảnh: Ngọc Linh

Thậm chí, ngay cả khi đội tuyển Indonesia có thể sử dụng một loạt cầu thủ nhập tịch trở về từ châu Âu tại AFF Cup vào tháng 7 và tháng 8 tới đây, đội bóng xứ sở vạn đảo cũng chưa chắc được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam. Đây là chi tiết rất khác với thời điểm cuối năm 2023 và đầu năm 2024, thời điểm mà đội tuyển Việt Nam toàn thua 3 trận trước Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á và Asian Cup 2023.

Nhân tố tạo bất ngờ tại ASIAD 20

Đó là tại Đông Nam Á, còn ở sân chơi châu Á, đại diện của bóng đá Việt Nam hiện cũng tăng rõ rệt về mặt vị thế. Sau khi đội tuyển U.23 Việt Nam gây sốc với tấm huy chương đồng giải U.23 châu Á hồi tháng 1, nhờ các trận thắng để đời trước U.23 Ả Rập Xê Út (vòng bảng) và U.23 Hàn Quốc (trận tranh hạng 3), bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên 1 cú sốc nữa ở ASIAD 20.

Bóng đá trẻ Việt Nam có thể tạo tiếng vang tại ASIAD 20 Ảnh: TED Trần

Lực lượng của đội tuyển U.21 Việt Nam (đội bóng sẽ đại diện cho bóng đá Việt Nam dự ASIAD năm nay ở Nhật Bản) rất có chiều sâu. Có rất nhiều tài năng trẻ đang thi đấu tốt ở V-League đủ tuổi tham dự Á vận hội lần thứ 20. Những Cao Văn Bình, Đinh Quang Kiệt, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Công Phương, Trần Thành Trung… đủ sức giúp đội tuyển U.21 Việt Nam thi đấu sòng phẳng với nhiều đội mạnh tại ASIAD.

Chưa hết, cũng giống như các cầu thủ ở lứa tuổi 23 và đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trong lứa tuổi 21 hưởng lợi từ sự vươn mình mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam vài năm trở lại đây. Sự vươn mình này giúp cho các cầu thủ trẻ tự tin mỗi khi bước ra những sân chơi lớn, tự tin đối đầu với các đội bóng hàng đầu châu Á.

Điều đó sẽ là chất xúc tác rất quan trọng cho đội tuyển U.21 Việt Nam, trong việc tạo dấu ấn tại ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19.9 – 4.10. Đây có thể là kỳ đại hội mà bóng đá Việt Nam khẳng định rằng chúng ta tiếp tục đến với các sân chơi châu lục để cạnh tranh thành tích, chứ không phải đến chỉ để góp vui.