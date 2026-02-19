Đình Bắc 3 lần đưa bóng vào lưới đối phương, vẫn 0 bàn thắng vì...

Đình Bắc hay, nhưng chưa may

CLB CAHN nói lời chia tay AFC Champions League 2, sau thất bại 1-3 trước Tampines Rovers ở màn so tài lượt về diễn ra tối 18.2 trên sân Jalan Besar (Singapore). Nguyễn Đình Bắc cùng đồng đội chơi nỗ lực, nhưng không thể lật ngược thế cờ.

Cá nhân Đình Bắc đã có trận đấu cố gắng. Vào sân thay Vitao ở phút 31, chân sút sinh năm 2004 khiến thế công CLB CAHN sáng nước hơn hẳn, nhờ khả năng rê dắt, bứt tốc quãng ngắn và dứt điểm đa dạng bằng cả hai chân.

Đình Bắc đã chơi cố gắng ẢNH: MINH TÚ

Trong hiệp 2, Đình Bắc tưởng như đã có bàn gỡ 1-1 cho CLB CAHN, khi xé lưới thủ môn Tampines nhờ cú sút chân trái tuyệt đẹp. Thế nhưng, sau khi xem lại pha quay chậm theo tham vấn của VAR, trọng tài từ chối bàn thắng do trước đó cầu thủ CAHN đã phạm lỗi.

Đây là lần thứ ba chỉ trong 3 trận gần nhất, Đình Bắc bị khước từ bàn thắng. Trong trận gặp Ninh Bình ở vòng 12 V-League, chân sút 22 tuổi đã làm rung lưới Đặng Văn Lâm ở cuối hiệp 2. Tuy nhiên, bàn thắng bị từ chối do trước đó đồng đội Đình Bắc rơi vào thế việt vị. Đến trận lượt đi vòng 16 đội với Tampines ở AFC Champions League, Đình Bắc cũng ghi bàn, với cú cứa lòng chuẩn xác ấn định chiến thắng 4-0. Thế nhưng, bàn thắng cũng không được tính, do CLB CAHN bị xử thua 0-3 vì sử dụng 2 cầu thủ (Stefan Mauk và Rogerio Alves) sai quy định.

Như vậy, từ khi trở lại sau vòng chung kết U.23 châu Á 2026, Đình Bắc chưa ghi thêm bàn thắng nào cho CLB CAHN, dù có 3 lần đưa bóng vào lưới đối thủ.

Tiếp tục nỗ lực

Đình Bắc đã có 20 trận cho CLB CAHN mùa này, ghi 3 bàn, trong đó có 2 bàn ở AFC Champions League 2 và 1 bàn tại Cúp quốc gia. Ở V-League, Đình Bắc đá 10 trận nhưng chưa có bàn thắng nào.

Dù vậy, không thể phủ nhận Đình Bắc đang tiến bộ, khi được HLV Alexandre Polking trao cơ hội ra sân thường xuyên hơn giữa dàn sao của CLB CAHN.

Ở trận thua Tampines tối 18.2, Đình Bắc đã thi đấu năng nổ và nỗ lực, dù cơ hội hẹp đi đáng kể sau tấm thẻ đỏ của Leo Artur.

Đình Bắc cùng đồng đội chỉ còn V-League để phấn đấu mùa này. Sau 11 trận, CLB CAHN có 29 điểm, hơn đội nhì bảng Ninh Bình 2 điểm nhưng vẫn đá ít hơn đối thủ 2 trận. Nếu toàn thắng loạt đá bù, CLB CAHN có thể hơn nhóm bám đuổi 8 điểm.