Mùa xuân may mắn của Đỗ Hoàng Hên

Từ Hendrio đến Đỗ Hoàng Hên

Đỗ Hoàng Hên (tên khai sinh là Hendrio Araujo da Silva) nhớ như in ngày 17.10.2025, khi anh nhận quyết định trở thành công dân Việt Nam ở Sở Tư pháp TP.Hà Nội. Hoàng Hên mặc bộ áo dài trắng rất đẹp, hát Quốc ca Việt Nam trong khoảnh khắc bước sang chương mới của cuộc đời. Hình ảnh Hendrio ở tuổi 26 lạ lẫm nơi phương trời xa lạ đã trở thành câu chuyện của hôm qua. Còn hôm nay, anh là Đỗ Hoàng Hên.

Đỗ Hoàng Hên ngày nhận quốc tịch Việt Nam, bước ngoặt quan trọng của cuộc đời ẢNH: CLB HÀ NỘI

"Với tôi, đó là giấc mơ trở thành sự thật. Tôi vinh dự khi có cơ hội đền đáp những yêu thương, che chở của mọi người từ khi tôi đến Việt Nam. Tôi đã có cảm giác nơi đây là mái ấm của mình từ những ngày đầu tiên. Sau 5 năm, tôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống và viên mãn từng giây từng phút", Hoàng Hên trải lòng.

Sinh ra ở Brazil, nhưng Hoàng Hên đã chuyển đến sống tại Tây Ban Nha từ năm 10 tuổi. Khi còn chơi bóng tại Tây Ban Nha, chàng tiền vệ điển trai đã luôn tò mò về bóng đá châu Á. "Nơi đây người ta chơi bóng thế nào, triết lý ra sao nhỉ? Tôi cứ tự hỏi như thế", anh kể lại.

Nhiều năm trước, Hoàng Hên từng có lời mời rời khỏi Tây Ban Nha để thử sức ở môi trường mới. Nhưng ngoài vài chuyến trải nghiệm ngắn ngủi tại Bồ Đào Nha và Georgia, anh vẫn do dự về bến đỗ mới của sự nghiệp. Anh tự nhủ, nếu có rời Tây Ban Nha thì sẽ đến nơi thực sự đáng để đến, và Việt Nam chính là nơi ấy. Như một sự sắp đặt của định mệnh, cuối năm 2020, anh quyết định xách ba lô lên đường, không chần chừ, không do dự.

"Tôi từng tự hỏi tại sao mình không dám mạo hiểm, không dám thử vận may ở một chân trời mới. Đến bây giờ, tôi có câu trả lời xác đáng trong tim. Đúng, tôi hoàn toàn không hối tiếc về quyết định dũng cảm của chính mình", anh chia sẻ. Một hành trình mới mở ra, với tất cả niềm tin và khát vọng của chàng trai Brazil chọn Việt Nam làm nơi viết tiếp giấc mơ bóng đá.

Từ CLB Bình Định, CLB Nam Định và đội Hà Nội, Hoàng Hên đã và đang trải qua những hành trình vô cùng đáng nhớ. Đẳng cấp của anh không dừng lại ở 2 chức vô địch V-League 2023 - 2024, 2024 - 2025 trong màu áo Nam Định, cùng con số 28 bàn thắng và hàng loạt kiến tạo, mà anh còn trình diễn lối chơi ở trình độ khác biệt. Chân trái khéo léo, nhãn quan sắc bén, cùng những pha xử lý mượt mà là những đường nét khắc họa nên một trong những ngoại binh thành công và hoa mỹ nhất lịch sử V-League.

Hoàng Hên là hiện thân của bóng đá đẹp, của thứ bóng đá vận hành bằng trí tuệ và tư duy thực thụ. Và khi ấp ủ dự định xin nhập quốc tịch Việt Nam, cho đến hành trình dài hơi làm hồ sơ, anh ấp ủ một "dự án" lớn lao là nếu được trở thành công dân Việt Nam, sẽ lấy tên Đỗ Hoàng Hên.

"Hên nghĩa là may mắn. Tôi mong hành trình của mình sẽ có vận may làm bùa hộ mệnh. Với tôi, có lẽ vận may lớn nhất đến lúc này là sau 5 năm ở Việt Nam, xuất hiện một phiên bản Hoàng Hên rất khác. Cả lúc trên sân cỏ hay ngoài đời, tôi đều cải thiện bản thân và tiến lên từng ngày. Tôi chơi tốt hơn, đọc trận đấu nhanh nhạy hơn. Mình của hôm nay phải tốt hơn hôm qua, ngày mai phải tốt hơn hôm nay, đó là cách tôi tư duy", Hoàng Hên mỉm cười nói.

Khát khao khoác áo đội tuyển Việt Nam

Sau khi có quốc tịch và được Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cấp phép, Hoàng Hên đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam vào đầu năm 2026. Anh có thể được HLV Kim Sang-sik gọi lên đội tuyển để đối đầu Malaysia ở lượt hạ màn vòng loại Asian Cup 2027 vào cuối tháng 3.2026.

Cuộc sống ở Việt Nam với Hoàng Hên thật tuyệt vời ẢNH: HẠNH AN

"Tôi đã theo dõi các trận của đội tuyển Việt Nam. Ông Kim luôn đòi hỏi cầu thủ của mình phải chơi nhiệt huyết, tận hiến. Đội tuyển Việt Nam phải là tập thể thống nhất, đề cao tính đồng đội, liên tục vận động và hướng tới chiến thắng. Kết quả khả quan của đội tuyển Việt Nam đã nói lên năng lực của HLV Kim. Ông hiểu bóng đá, đọc trận đấu tốt. Tôi tự tin mình hợp với phong cách của ông Kim và đáp ứng trọn vẹn yêu cầu. Tôi thích thử thách, áp lực và được chơi ở những trận cầu giàu sức cạnh tranh để tiến bộ hơn. Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ và chờ đợi cơ hội. Nếu ra sân trước Malaysia, đó sẽ là khoảnh khắc quan trọng. Tôi phải chuẩn bị kỹ càng", Hoàng Hên tự tin.

Hoàng Hên đến đúng lúc khi đội tuyển Việt Nam đang tìm kiếm nguồn ý tưởng mới, cần một tiền vệ đẳng cấp lĩnh xướng hàng công. Trở ngại duy nhất là tuổi tác, khi Hên đã 32 tuổi, nhưng anh không cho đây là thử thách, bởi: "Tôi vẫn cảm thấy cơ thể và độ bền của mình ổn. Tôi vẫn tận hưởng bóng đá từng ngày, cống hiến 100% khả năng trên sân trong từng trận đấu. Sự nghiệp của tôi còn dài. Tôi đang đạt đến ngưỡng hoàn hảo nhất từ khi chơi bóng, khi tôi tư duy về trận đấu tốt hơn. Tương lai khó đoán, nhưng tôi tự tin và trân trọng khoảnh khắc hiện tại".

Điều ước cho năm mới

Không phải lần đầu đón tết ở Việt Nam, nhưng với Hoàng Hên, Tết Bính Ngọ 2026 rất đặc biệt. Anh tự chọn cho mình hẳn mấy bộ áo dài để diện tết, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp, chào đón tiết trời vào xuân. Anh dự định đưa mẹ tới Việt Nam rồi đưa mẹ và bạn gái "bát phố", tận hưởng món ăn Việt, ra chợ sắm đào, quất.

Ở tuổi 32, Hoàng Hên dùng sự bình an để chữa lành. Anh yêu không khí yên bình đầu năm, khi anh được lắng lại, suy ngẫm về quá khứ và bình tâm hướng đến tương lai.

"Tôi đã trải qua năm 2025 khó khăn khi không được thi đấu thường xuyên. Nhưng sau tất cả, năm cũ khép lại với cái kết đẹp. Tôi trở lại thi đấu, ghi bàn, rồi có quốc tịch Việt Nam. Năm 2026 sẽ mang đến cho tôi khởi đầu mới. Tôi mong rằng đó là một năm hạnh phúc. Điều ước đầu tiên, tôi muốn cùng CLB Hà Nội vô địch V-League. Sau đó, tôi muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Đó là khát khao lớn nhất của tôi mà. Cuối cùng, tôi mong cho mọi người được hạnh phúc, mong cho Việt Nam luôn luôn bình yên, thịnh vượng", anh trải lòng, dưới cái nắng hanh vàng nhạt điểm xuyết cái lạnh quen thuộc báo hiệu tết về.

Mong rằng sau khoảng lặng, Hoàng Hên sẽ trở lại mạnh mẽ, tiếp tục cống hiến lối chơi say đắm, góp thêm dư vị ngọt ngào cho bữa tiệc bóng đá Việt Nam.