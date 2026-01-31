V-League chờ sức nóng từ U.23 Việt Nam

V ĂN K HANG ĐỐI ĐẦU N HẬT M INH

Trận đấu trên sân Lạch Tray hứa hẹn sẽ rất đáng xem bởi đây là cuộc so tài giữa 2 đội có phong cách và cá tính chơi bóng rất riêng, mang đậm dấu ấn của 2 nhà cầm quân tài năng. HLV Chu Đình Nghiêm một lần nữa khiến mọi người thán phục khi giúp CLB Hải Phòng với hầu bao khiêm tốn tạm đứng thứ 3 (20 điểm, đã đá 11 trận). Trung vệ Nhật Minh và các đồng đội như Việt Hưng, Tiến Dụng, Đình Triệu… chơi theo phong cách kiểm soát bóng chủ động, tấn công biến hóa. Trong khi đó, đội khách Thể Công Viettel (19 điểm, mới đá 10 trận) của Văn Khang, Công Phương và dàn cầu thủ tự đào tạo khác như Hữu Thắng, Tiến Dũng, Tuấn Tài, Danh Trung… đã thay đổi rất nhiều với HLV Velizar Popov. Thể Công Viettel nay đã biến hóa hơn: sẵn sàng bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ, có thể tăng tốc và tấn công dồn dập đúng như cá tính mạnh mẽ của nhà cầm quân người Bulgaria.

Thể Công Viettel (giữa) đã thắng CLB Hải Phòng ngay trên sân Lạch Tray ở mùa giải trước ẢNH: MINH TÚ

Cuộc chạm trán này càng thú vị khi sân Lạch Tray vẫn là chỗ dựa giúp CLB Hải Phóng đang bất bại, thu hoạch phần lớn điểm số sau 6 trận thi đấu tại đây từ đầu giải (5 thắng, 1 hòa). Ngược lại, Thể Công Viettel vẫn hay mất điểm khi đá xa nhà (1 thắng, 4 hòa, 1 thua). Tại Lạch Tray mùa giải trước, Lucao khi đó đang là đội trưởng CLB Hải Phòng từng sút tung lưới đội bóng hiện tại của mình là Thể Công Viettel, trong khi Văn Khang ghi bàn thắng đẹp mắt đem về chiến thắng 3-2 cho đội khách.

N GƯỜI XƯA ĐỐI ĐẦU

Trận đấu còn lại của ngày 31.1 sẽ là màn tranh tài thú vị khác giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ SLNA (10 điểm, hạng 9) và CLB Hà Nội (15 điểm, hạng 6). Người hâm mộ xứ Nghệ kỳ vọng thủ môn Cao Văn Bình sẽ giữ được phong độ như ở U.23 VN, tiếp tục làm nản lòng các chân sút của đội khách. HLV Văn Sỹ Sơn sau khi có đủ thời gian chuẩn bị cùng SLNA hứa hẹn sẽ giăng ra thế trận phòng ngự đồng bộ rất khó chịu cho đội bóng cũ CLB Hà Nội. Nên nhớ, các đội bóng trong tay HLV Văn Sỹ Sơn luôn rất khó bị đánh bại bởi họ chơi bóng nhiệt huyết và khi cần cũng rất mưu mẹo. Nhiều năm làm trợ lý ở CLB Hà Nội giúp ông Sơn quá hiểu đội bóng thủ đô. Đây sẽ là trận đấu HLV Harry Kewell cảm nhận sức nóng của chất chiến đấu đặc trưng đã giúp bóng đá xứ Nghệ bao lần vượt khó. Chỉ cần có một cơ hội, SLNA sẽ bùng nổ để tìm kiếm chiến thắng thứ 2 dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, sau khi đã lấy trọn 3 điểm trước Becamex TP.HCM ở vòng 11.