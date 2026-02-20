'Tướng' Mai Đức Chung: 77 tuổi, vẫn gác tết ra trận cùng đội tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung vẫn chưa dừng lại

Tưởng như đã nghỉ ngơi sau SEA Games 33, khi hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đáo hạn, nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn chưa khép lại hành trình, mà lựa chọn tiếp tục gắn bó.

Chiến lược gia 77 tuổi cùng VFF ký tiếp hợp đồng ngắn hạn 3 tháng để cầm quân tại Asian Cup 2026. Đó là cái bắt tay bất ngờ, nhưng có lý do: Asian Cup 2026 rất quan trọng và diễn ra ngay sau SEA Games 33, đòi hỏi đội tuyển nữ Việt Nam cần quá trình chuẩn bị kỹ càng với hệ thống huấn luyện, chiến thuật ổn định.

PV Báo Thanh Niên tặng báo xuân cho HLV Mai Đức Chung ở buổi gặp cuối năm CTV

Với hai thập kỷ và ba giai đoạn gắn liền với bóng đá nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung là hiện thân của sự ổn định ấy. Mọi sự xáo trộn ngay trước Asian Cup 2026 đều có thể đánh đổi bằng rủi ro thành tích. VFF thuyết phục ở lại, và như thói quen suốt 30 năm qua, chưa bao giờ "tướng" Chung khước từ cái khó.

"Tôi là Đảng viên. Tổ chức cần, tôi sẽ có mặt", câu nói nổi tiếng của HLV Mai Đức Chung vào năm 2017, khi ngồi ghế tạm quyền đội tuyển Việt Nam ở thời điểm mọi chiến lược gia đều "ngao ngán" chiếc ghế này, đã tóm gọn tinh thần lao động bền bỉ và can trường của "tướng" già. VFF có lời, HLV Mai Đức Chung đồng ý. Dẫu ở tuổi 77, khi đôi tay có lúc run run, đôi chân đến chặn mỏi mệt, ông Chung vẫn gác lại kỳ nghỉ tết và bật trạng thái chiến đấu.

"Asian Cup 2026 có lẽ là giải đấu sau cùng", HLV Mai Đức Chung trải lòng. Nhưng, dù là giải đầu hay cuối, nhuệ khí của chiến lược gia Hà Nội cũng vẫn vậy.

Tận tâm, chỉn chu, kỹ càng, chuẩn mực, dù là "anh" Chung thời trẻ trong những năm tháng phiêu bồng cùng đội bóng Tổng cục đường sắt, hay hiện tại đã là ông Chung, với danh hiệu "Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới" sau bản thành tích huy hoàng cùng đội tuyển nữ Việt Nam.

"Tôi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, dọn nhà, sắm tết cùng bà xã và con trai. Cả nhà quây quần bên mâm cơm. Bữa nay có nộm, bữa kia có canh măng. Tết sum vầy bên con cháu là hạnh phúc nhất", ông Chung chia sẻ.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc tết đội tuyển nữ Việt Nam, tin tưởng thầy trò HLV Mai Đức Chung hoàn thành nhiệm vụ ẢNH: VFF

Sau buổi gặp với PV Báo Thanh Niên chiều 28 tết, HLV Mai Đức Chung thong thả lái xe về với căn bếp ấm cúng, háo hức đợi những món ăn mà bà xã Ngọc Uyển chuẩn bị. Dù nửa thế kỷ trôi đi, nhưng có những thứ trong ông Chung vẫn không đổi.

Tình yêu gia đình song hành cùng đam mê bóng đá như lắng lại, trở thành trầm tích vĩnh cửu trong lòng người thầy vĩ đại của bóng đá nữ Việt Nam.

Giấc mơ tuổi 77

Thế nhưng, ngay sau khoảnh khắc giao thừa, quãng nghỉ tết bốn ngày đã nhường lại cho bộn bề công việc, mà bà Ngọc Uyển cùng hai con trai đã quá quen nơi HLV Mai Đức Chung.

Vẫn là những gói thuốc, thực phẩm, cùng lời dặn giữ sức khỏe của người vợ tảo tần đã theo ông Chung suốt sự nghiệp huấn luyện. Sau lưng là nhà, còn trước mặt, là hoài bão, đam mê chưa nguội lạnh dẫu đã ở gần ngưỡng "bát thập".

Mùng hai tết, HLV Mai Đức Chung cùng học trò trở lại sân tập. Đội tuyển nữ Việt Nam tập 1 buổi/ngày, tối vẫn về với gia đình, bởi ông Chung muốn những "đứa con" có những ngày tết trọn vẹn.

Khi các cầu thủ nghỉ ngơi, HLV Mai Đức Chung lại vùi mình vào chiến thuật. Ông nghiên cứu giáo án thể lực, với trăn trở đội tuyển nữ Việt Nam phải thay đổi cách chơi. Nhanh hơn, mạnh hơn, sắc sảo hơn, thăng bằng và trụ chân tốt hơn, để đứng vững trước những đội trẻ khỏe ở châu Á. Đội tuyển nữ Việt Nam dù đã thống trị Đông Nam Á một thập kỷ và đoạt vé đến World Cup, nhưng ông Chung không để học trò thỏa mãn. Tất cả vẫn phải nỗ lực như ngày đầu đến với bóng đá, khi là những cô gái trẻ hồn nhiên đuổi theo trái bóng trên đôi chân trần.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận lì xì đầu năm ẢNH: VFF

Tâm thế luôn vươn mình về phía trước của đội nữ cũng là tinh thần thầy Chung tự răn mình. Dẫu trên đỉnh cao danh vọng, vẫn học hỏi, làm mới mình, chấp nhận cắt ngắn quãng nghỉ đáng ra phải có ở tuổi già sau một đời bôn ba, vì cái chung của tập thể.

Hình ảnh ông Chung "xe ca" uống vội ly trà, rồi lại lên xe đi từ con ngõ nhỏ nép trong lòng phố Ngọc Hà lên thẳng VFF để huấn luyện... đã trở thành chuyện thường ngày với bà con làng xóm, như minh chứng cho một đời tận tâm với công việc.

Sự nghiệp huấn luyện của "tướng" Chung sẽ đến lúc dừng lại, nhưng chưa phải bây giờ.