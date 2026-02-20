Đội tuyển Việt Nam 'lột xác' vươn ra châu lục

C ON ĐƯỜNG CĂN CƠ

Tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik đã giúp đội tuyển VN vô địch AFF Cup 2024 bằng cách mở ra cơ hội cho những cái tên mới để thắp lại ngọn lửa khát vọng cho dàn cựu binh. Điều này cho thấy về nội lực bóng đá VN vẫn rất tốt. Thực tế, từ nhiều năm qua VFF chọn con đường riêng để tự phát triển nội lực, không như Philippines, Indonesia và Malaysia chọn đi tắt, ồ ạt nhập tịch ngoại binh để tạo ra ảo tưởng lớn mạnh chỉ sau một đêm. VFF kiên trì với định hướng lâu dài hơn, chấp nhận bỏ nhiều thời gian và công sức hơn đầu tư căn cơ cho các đội tuyển trẻ trước, từ đó cải thiện nguồn đầu vào cả về chất lẫn lượng cho đội tuyển VN.

Năm 2026 sẽ là quá trình đội tuyển VN vươn mình hướng đến Asian Cup 2027 ẢNH: NGỌC LINH

Sự kiên trì đã cho quả ngọt. Không tính tấm HCĐ ở Campuchia năm 2023 thì U.22 VN đã đoạt HCV ở 3 trong 4 kỳ SEA Games gần nhất (2019 ở Philippines, 2022 ở VN và 2025 ở Thái Lan). Điều này, cộng với sự thống trị của U.23 VN với 3 chức vô địch U.23 Đông Nam Á liên tiếp 2022, 2023 và 2025, càng khẳng định hướng đi đúng đắn của bóng đá VN. Trong năm 2025, bóng đá VN được FIFA và AFC đồng loạt đánh giá cao khi có đến 7 đội bóng lọt vào VCK các giải châu lục. Mô hình của bóng đá VN đã thuyết phục chính người hâm mộ của các quốc gia như Indonesia, Malaysia và cả Thái Lan. Từ so kè, nay CĐV Đông Nam Á đã chuyển sang tâm phục khẩu phục, khi U.23 VN đang duy trì thành tích toàn thắng ở khu vực. Điều này nhận thấy rõ nhất khi CĐV Thái Lan và Malaysia đã chúc mừng chiến thắng của VN tại SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026, nơi chúng ta đoạt HCĐ sau khi đánh bại hàng loạt ông lớn Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Kyrgyzstan...

Đội tuyển Việt Nam và bước CHUYỂN MÌNH NĂM 2026

Thành công của U.23 VN đã giúp đội tuyển VN sẵn sàng cho lần "lột xác" thứ 2 dưới thời HLV Kim Sang-sik để cạnh tranh và kế thừa cho lứa Thường Châu 2018. Các nhân tố nổi bật như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Văn Khang, Lê Viktor, Xuân Bắc, Nhật Minh, Lý Đức, Trung Kiên… hứa hẹn sẽ được chiến lược gia người Hàn Quốc gọi lên đội tuyển VN vào tháng 3 tới. Chưa kể Hiểu Minh, Văn Trường, Thái Sơn, Vĩ Hào… một khi trở lại sau chấn thương sẽ là mảnh ghép chất lượng cho đội 1. Chuẩn bị cho trận đấu có ý nghĩa quan trọng cả về điểm số lẫn danh dự với Malaysia ngày 31.3, ông Kim còn có thêm rất nhiều sự lựa chọn chất lượng khác. Những tân binh nhập tịch như tiền vệ Hoàng Hên (Hendrio), trung vệ Phi Long (Gustavo), thủ môn Lê Giang Patrik hứa hẹn sẽ giúp đội tuyển VN như "hổ thêm cánh" bên cạnh Xuân Son, Nguyễn Filip, Quang Vinh Pendant… Mới nhất, Bộ VH-TT-DL đã gửi công văn đến Bộ Tư pháp đề nghị hỗ trợ quốc tịch cho trung vệ Janclesio và tiền đạo Geovane. Có thể thấy trong năm 2026 này HLV Kim Sang-sik sẽ được cung cấp nguồn "bột" mới từ nội lực lẫn ngoại nhập quá dồi dào cả về chất lượng lẫn số lượng.

Những tân binh trên nếu được kết hợp một cách hài hòa, hợp lý với bộ khung Thành Chung, Duy Mạnh, Hoàng Đức, Tiến Anh, Tiến Linh, Tuấn Hải, Xuân Mạnh..., cùng Văn Hậu trở lại ấn tượng - sẽ tạo ra sự cạnh tranh rất mạnh mẽ. Đợt tập trung tháng 3 sắp tới sẽ là đợt sàng lọc quan trọng để HLV Kim chọn ra những cái tên hội tụ đủ tài năng, sự phù hợp và khát khao nhất, từ đó gột nên chất "hồ" chất lượng định hình đội tuyển VN mới.

Rõ ràng, năm 2026 sẽ là hành trình đội tuyển VN lột xác, vươn mình để hướng đến mục tiêu chinh phục, thậm chí vượt qua cột mốc tứ kết Asian Cup mà chúng ta đã từng 2 lần thực hiện được năm 2007 (với cố HLV Alfred Riedl) và 2019 (HLV Park Hang-seo). Muốn thế, HLV Kim Sang-sik sẽ phải tiếp tục phát huy được khả năng dùng người hợp lý, thực sự duy trì hy vọng và niềm tin được đối xử ngang bằng giống nhau cho cả người mới lẫn người cũ.