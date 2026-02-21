HLV Kim Sang-sik sắp công bố danh sách đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia: Xuất hiện những ‘kép phụ’

Những "quân bài trong tay áo" của ông Kim Sang-sik

Một trong những gương mặt đáng chú ý, có thể được HLV Kim Sang-sik bổ sung cho đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ngày 31.3, thuộc vòng loại Asian Cup 2027 và AFF Cup 2026, là tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Đây là học trò cưng của ông Kim tại SEA Games 33 và giải U.23 châu Á 2026.

Thanh Nhàn là tiền đạo có khả năng gây đột biến rất tốt Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Thanh Nhàn chắc chắn không nổi bật, không toàn diện bằng các tiền đạo Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tiến Linh, hay thậm chí không rực rỡ bằng cầu thủ cùng trang lứa Nguyễn Đình Bắc, nhưng nếu được sử dụng đúng thời điểm, Thanh Nhàn vẫn cho tính đột biến rất cao. Đây là điều mà các đối thủ của U.23 Việt Nam, gồm U.23 Thái Lan (chung kết SEA Games 33), U.23 Philippines (bán kết SEA Games 33), hay U23 Yemen (vòng loại U.23 châu Á 2026) đều đã nếm trải.

Những đội này ít chú ý đến Thanh Nhàn, họ mãi tập trung vào các chân sút khác của đội tuyển U.23 Việt Nam, trước khi Thanh Nhàn trừng phạt họ bằng những tình huống xâm nhập bất ngờ từ cánh phải vào vùng cấm địa, rồi tung ra những cú sút đầy uy lực, hiểm hóc.

Thanh Nhàn mạnh ở kỹ thuật, tốc độ, đồng thời anh có kỹ năng sút phạt rất tốt. Đây là đều là những tố chất mà HLV Kim Sang-sik cần ở các tiền đạo của mình, hướng đến việc tăng tính đột biến lên khu vực cấm địa của đối phương.

Cái tên khác cũng tương tự như Thanh Nhàn là cầu thủ chạy cánh phải Phạm Minh Phúc. Cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN) khó cạnh tranh suất thi đấu chính thức, nếu anh được gọi lên đội tuyển quốc gia. Nhưng ngay cả khi đó, Minh Phúc vẫn đóng vai trò quan trọng cho đội tuyển, nếu anh được sử dụng đúng lúc.

Các "diễn viên phụ" đóng vai trò giữ sự cân bằng

Minh Phúc là sự bổ sung lý tưởng cho cầu thủ chạy cánh phải số 1 của đội tuyển Việt Nam hiện nay là Trương Tiến Anh. Minh Phúc cũng giàu tốc độ, giàu kỹ thuật như Tiến Anh. Cầu thủ của CLB CAHN cũng vừa có thể đá được hậu vệ cánh phải, tiền vệ cánh phải, thậm chí tiền đạo cánh phải như Tiến Anh. Rồi khi đối thủ không ngờ đến, Minh Phúc sẽ bất thần xuất hiện trong vùng cấm địa của đối phương, dứt điểm ghi bàn. Đấy là cách Minh Phúc chọc thủng lưới U.23 UAE ở trận tứ kết giải U.23 châu Á 2026.

Minh Phúc sẽ là sự bổ sung cần thiết cho cánh phải của đội tuyển Việt Nam Ảnh: TED Trần

Với Minh Phúc xuất hiện trên băng ghế dự bị, HLV Kim Sang-sik sẽ không cần lo lắng mỗi khi Trương Tiến Anh sa sút thể lực ở giai đoạn cuối mỗi trận đấu. Đồng thời, trong bối cảnh Vũ Văn Thanh chấn thương, Phạm Xuân Mạnh sa sút phong độ vì tuổi tác, đội tuyển Việt Nam giờ đây đã có thêm một cầu thủ chạy cánh phải khác, có chất lượng cao.

Một "diễn viên phụ" nữa đáng được nhắc tên là tiền vệ trung tâm Nguyễn Xuân Bắc. Cầu thủ này không gây ấn tượng bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, những khoảnh khắc gây bùng nổ như Hoàng Đức, Quang Hải, nhưng anh thi đấu tốt ngay ở vị trí mà đội tuyển Việt Nam yếu nhất hiện nay, đó là vị trí tiền vệ phòng ngự.

Khi những Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long, hay thậm chí là cầu thủ nhập tịch Hoàng Hên dâng cao hỗ trợ tấn công, đội tuyển Việt Nam cần 1 cầu thủ lặng lẽ ở lại bên phần sân nhà, làm nhiệm vụ đánh chặn từ xa, "dọn dẹp" các pha phản công của đối phương. Xuân Bắc chính là cầu thủ như thế.

Trong bối cảnh các tiền vệ phòng ngự còn lại của bóng đá Việt Nam hiện đang có vấn đề: Đức Chiến chưa bao giờ chơi hay ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Doãn Ngọc Tân xuống phong độ, còn Thái Sơn đang chấn thương nặng. Xuân Bắc vì thế là sự bổ sung cần thiết cho đội tuyển Việt Nam. Anh có thể không hào nhoáng bằng các đồng đội ở xung quanh, nhưng sự lặng lẽ của cầu thủ này mang lại sự cân bằng giữa công và thủ cho đội tuyển Việt Nam.