U.23 Việt Nam còn 'ngọc quý': Dàn cầu thủ cao 1,9 m sẽ gây sốc tại ASIAD 20

U.23 Việt Nam vẫn mạnh mẽ dù mang lực lượng U.21

Khác với vòng chung kết U.23 châu Á 2026, nơi HLV Kim Sang-sik mang lực lượng mạnh nhất để thị uy sức mạnh của bóng đá trẻ nước nhà, ASIAD 2026 sẽ là sân chơi cho phiên bản mới mẻ của U.23 Việt Nam.

Tại giải đấu này, chiến lược gia Hàn Quốc sẽ sử dụng lực lượng chủ yếu là U.21 Việt Nam. Đây là dàn cầu thủ sẽ khoác áo U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2028, nơi đích ngắm của thầy trò Kim Sang-sik là tấm vé dự Olympic Los Angeles.

Trước tiên, sử dụng lực lượng U.21 đá sân chơi châu Á là nước cờ những nền bóng đá mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan, Úc... đã sử dụng trong 10 năm qua. Các đội mạnh thường mang đội hình "chấp" đối thủ 2 tuổi, chấp nhận bỏ qua thành tích, để cầu thủ trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm cho các giải đấu quan trọng hơn.

Đình Bắc (phải) và Quốc Việt từng dự ASIAD 2023 ẢNH: TED TRẦN TV

Tại ASIAD 19 (2023), Olympic Việt Nam từng tham dự với lực lượng U.21 dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn. Dù rời vòng bảng với 3 điểm, nhưng trải nghiệm châu lục đã giúp Văn Khang, Công Phương, Phi Hoàng, Đình Bắc, Đức Anh, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Văn Bình... trưởng thành, góp phần nhỏ bé tạo nên bản lĩnh cho một thế hệ U.23 đã đoạt HCĐ châu Á.

Khi thực tế "cầu thủ trẻ ít được thi đấu" mà nhiều HLV như Park Hang-seo, Philippe Troussier hay Kim Sang-sik đề cập vẫn tồn tại ở V-League (chỉ số ít CLB như HAGL, SLNA, PVF-CAND, Thể Công Viettel chuộng người trẻ), sự hiện diện của những đấu trường châu lục, dù ở bất cứ cấp độ nào, cũng đóng vai trò quan trọng.

Từ HCĐ U.23 châu Á 2026 đến đội tuyển Việt Nam: Cơ hội rộng mở nhưng không trải thảm đỏ

Việc để lứa U.21 (sinh năm 2005-2007) được trau dồi tại ASIAD, với tối thiểu 3 trận vòng bảng, là nước cờ phù hợp để bóng đá trẻ Việt Nam tiến gần hơn đến đẳng cấp cao hơn.

Quan trọng hơn, HLV Kim Sang-sik có nhiều "ngọc quý" ở dải tuổi 2005-2007, như 5 cầu thủ Văn Bình (2005), Đình Hải (2006), Công Phương (2006), Văn Thuận (2006) và Lê Phát (2007). Ngoại trừ Đình Hải và Công Phương, 3 cầu thủ còn lại đều đã gây ấn tượng đậm nét ở VCK U.23 châu Á 2026.

Văn Bình tỏa sáng ở trận gặp U.23 Hàn Quốc để giúp đội đoạt hạng ba. Văn Thuận càn lướt dũng mãnh, là quân bài dự bị chiến lược tạo đột biến của thầy Kim. Trong khi đó, Lê Phát đã xé lưới U.23 UAE, cho thấy tiềm năng ấn tượng ở tuổi 18.

Văn Bình sẽ dự ASIAD 2026? ẢNH: TED TRẦN TV

Bộ khung này sẽ được lắp ráp với những "ngọc thô" khác như Quang Kiệt (2007), Thành Trung (2005), Mạnh Hưng (2005), Vadim Nguyễn (2005), Lee Williams (2007), Camilo Minh Vasconcelos (2005), Khoa Ngô (2006)... để tạo nên đội quân mới mẻ và giàu triển vọng.

Việt kiều khẳng định mình?

HLV Kim Sang-sik có những nhân tố sở hữu chiều cao ấn tượng. Nếu trước đây, việc có cầu thủ cao trên 1,8 m đã là "vốn quý" của U.23 Việt Nam, thì hiện tại, nhiều cầu thủ đã đạt ngưỡng 1,9 m.

Tại giải U.23 châu Á 2026, Trung Kiên (1,91 m) là cầu thủ cao nhất đội. Còn với đội U.23 chuẩn bị cho ASIAD 2026, ông Kim sẽ có Quang Kiệt (1,96 m) hay Lee Williams (1,9 m) để gia tăng chất lượng thể hình, sẵn sàng đấu sức, so vai sòng phẳng với các đội mạnh nhất châu Á.

Ngoài ra, ASIAD 2026 có thể là "đất lành" để các Việt kiều thể hiện dấu ấn.

Lee Williams (trái) có cơ hội lên U.23 Việt Nam nếu có quốc tịch ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Tại VCK U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam chỉ có một Việt kiều, đó là Lê Viktor. Tuy nhiên, với dàn Việt kiều trẻ về Việt Nam thi đấu ngày càng đông, HLV Kim Sang-sik đang có nhiều lựa chọn triển vọng. Trung phong Lee Williams là ví dụ. Việt kiều Anh đã ghi 3 bàn cho CLB Công an TP.HCM dù mới gia nhập đội và còn chưa tròn 19 tuổi. Lee Williams có chiều cao tốt, lối chơi tinh giản, hiện đại, gọn gàng. Sát cánh cùng anh là Khoa Ngô, Việt kiều Úc cũng có bàn thắng dù mới đến CLB Công an TP.HCM. Nếu có quốc tịch Việt Nam, cả hai sẽ sáng cửa lên tuyển thử sức.

Ngoài ra, còn có Thành Trung hay Vadim Nguyễn, những gương mặt từng thử sức ở U.23. Trong đó, Thành Trung được ông Kim đánh giá cao ở tiềm năng và tư duy. Tiền vệ 21 tuổi đang được trao nhiều cơ hội thể hiện ở V-League. Anh đã sút tung lưới CLB Công an Hà Nội ở chuyến làm khách gần nhất tại Ninh Bình. Sau nửa năm, Thành Trung đang dần hòa nhập và sẽ có chỗ đứng chắc chắn nếu thích nghi tốt với yêu cầu của U.23 Việt Nam.

Dù mang lực lượng U.21, đội U.23 Việt Nam vẫn sẽ là gương mặt đáng gờm tại ASIAD 2026.