Lứa U.23 Việt Nam dự ASIAD 20 rất đáng để chờ đợi

Q UÁ NHIỀU CẦU THỦ GIỎI ĐỂ LỰA CHỌN

Dù VFF quyết định cử đội U.21 tham dự ASIAD 20 (Aichi-Nagoya, Nhật Bản) nhưng giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bóng đá VN không hề lo lắng, bởi các cầu thủ ở lứa tuổi này của bóng đá VN đều có thể hình cao to, phân bổ đều ở nhiều CLB, thuận lợi cho sự chọn lựa.

Ở vị trí thủ môn, các cầu thủ năm nay gây ấn tượng về thể hình và độ tuổi. Có thể điểm qua các tên tuổi như Cao Văn Bình (SLNA, 21 tuổi, cao 1,83 m); Nguyễn Tân (Công an TP.HCM, 21 tuổi, cao 1,93 m); Phạm Đình Hải (CLB Hà Nội, 20 tuổi, cao 1,85 m); Nguyễn Vũ Khang (HAGL, 21 tuổi, cao 1,95 m)… Trong số này, Cao Văn Bình thường xuyên bắt chính cho SLNA ở V-League mùa giải 2025-2026.

Đinh Quang Kiệt có thể hình vượt trội so với lứa tuổi ẢNH: CLB HAGL

Ở vị trí trung vệ, hầu hết các cầu thủ cao trên 1,80 m, thậm chí có người trên 1,90 m. Những cái tên nổi bật có Đinh Quang Kiệt (HAGL, 19 tuổi, cao 1,95 m); Trương Nhạc Minh (Công an TP.HCM, 20 tuổi, cao 1,82 m), Dụng Quang Vinh (Ninh Bình FC, 19 tuổi, cao 1,82 m)… Cầu thủ đáng chú ý nhất ở lứa tuổi này chính là Đinh Quang Kiệt. Anh đang nổi lên như viên ngọc quý mới của bầu Đức và bóng đá VN. Sở hữu chiều cao ấn tượng, anh có lợi thế vượt trội trong tranh chấp tay đôi và không chiến. Không chỉ khỏe, Quang Kiệt còn gây ấn tượng với khả năng đọc tình huống tốt và thi đấu cực kỳ điềm tĩnh. Mùa này anh đã chơi 13 trận cho HAGL, trong đó có 12 trận đá đủ 90 phút, cho thấy niềm tin lớn từ BHL đội bóng phố núi. Anh còn ghi được 1 bàn thắng, góp công cả ở mặt trận phòng ngự lẫn tấn công. Nhờ đó, giá trị của Quang Kiệt tăng vọt lên 100.000 euro, gấp 4 lần chỉ sau vài tháng, nhờ phong độ ổn định.

Ở hai cánh, lứa tuổi U.21 của bóng đá VN có những cái tên đáng chú ý như Nguyễn Bảo Long (PVF, 21 tuổi, cao 1,75 m); Lê Đình Long Vũ (SLNA, 20 tuổi, 1,72 m); Vũ Quốc Anh (Hải Phòng, 21 tuổi, cao 1,77 m); Nguyễn Hoàng Khanh (Thể Công Viettel, 20 tuổi, cao 1,70 m). Điểm nhấn của nhóm cầu thủ này là dù thể hình không quá cao nhưng họ rất linh hoạt và có kỹ thuật, tốc độ, đúng chất cầu thủ đá biên hiện đại.

C Ó KINH NGHIỆM THI ĐẤU QUỐC TẾ

Hàng tiền vệ đủ tuổi góp mặt trong thành phần U.21 VN sắp tới có nhiều cái tên đang chơi ở V-League mùa này như Lê Văn Thuận (Ninh Bình FC, 20 tuổi, cao 1,73 m); Thái Bá Đạt (PVF-CAND, 21 tuổi, cao 1,70 m); Nguyễn Công Phương (Thể Công Viettel, 20 tuổi, cao 1,78 m); Nguyễn Quang Vinh (SLNA, 21 tuổi, cao 1,74 m); Môi Sê (HAGL, 21 tuổi, cao 1,72 m). Điều đáng mừng là các cầu thủ này đều có kinh nghiệm chinh chiến ở các giải quốc tế lẫn quốc nội, trong đó Văn Thuận và Công Phương vừa góp mặt trong thành phần U.23 VN đoạt HCV SEA Games 33 và giành HCĐ U.23 châu Á 2026.

Trên hàng tiền đạo, cái tên đáng chú ý nhất là Lê Phát (Ninh Bình FC, 19 tuổi, cao 1,75 m). Dù còn rất trẻ nhưng Lê Phát thường xuyên ra sân tại V-League cũng như đóng góp rất nhiều cho chiếc HCĐ U.23 châu Á 2026. Ngoài ra, hai tiền đạo trẻ khác cũng rất đáng chờ đợi là Nguyễn Minh Tâm (cao 1,81 m) và Trần Gia Bảo (cao 1,80 m) đều của lò HAGL. Trong đó, Minh Tâm hầu như đá chính ở V-League, gần nhất anh có bàn thắng vào lưới Ninh Bình FC ở vòng 13 V-League.

Ngoài dàn nội binh, hàng loạt cầu thủ Việt kiều cũng rất đáng chờ đợi. Đó là tiền vệ Trần Thành Trung (Ninh Bình FC, 21 tuổi, cao 1,75 m); Khoa Ngô (Công an TP.HCM, 20 tuổi, cao 1,65 m); Vadim Nguyễn (Đà Nẵng, 21 tuổi, cao 1,75 m)… Đây là những cầu thủ đã có quốc tịch VN, sẵn sàng lên tuyển khi được triệu tập. Bên cạnh đó còn có tiền đạo Lee Williams (Công an TP.HCM, 19 tuổi, cao 1,88 m) và trung vệ Zan Nguyễn (CLB TP.HCM, 20 tuổi, cao 1,92 m) có thể hình lý tưởng và kỹ năng rất tốt, nhưng cả hai đều đang chờ nhập tịch VN.