HLV đội Malaysia phủ nhận sẽ từ chức, bất ngờ lên tiếng về đội tuyển Việt Nam: ‘Chúng tôi sẽ…’

Đội tuyển Malaysia chờ đến tháng 3 định mệnh

HLV Peter Cklamovski vừa có cuộc trả lời phỏng vấn trang Timesport ngày 21.2, sau khi đã có nhiều cáo buộc lẫn chỉ trích ban quản lý đội tuyển, gồm nhà cầm quân này và ông Rob Friend đã "im lặng đáng sợ, không cung cấp kế hoạch tập luyện, sự chuẩn bị nào" của đội tuyển Malaysia trước trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Cklamovski (giữa) xác nhận chưa chia tay đội tuyển Malaysia dù đã có cơ hội Ảnh: Ngọc Linh

"Tôi vẫn ở đây. Đó có lẽ là cách trả lời mạnh mẽ nhất", HLV Cklamovski nhấn mạnh. Ông cũng phủ nhận thông tin mình sẽ từ chức như HLV tiền nhiệm Kim Pan-gon.

"Đúng, tôi đã có cơ hội ra đi. Tôi đã nhận được sự quan tâm từ các quốc gia khác trên thế giới. Nhưng tôi có động lực để làm điều gì đó đặc biệt với đội tuyển Malaysia", HLV Cklamovski khẳng định.

"Thiếu tiến bộ, thiếu khát vọng, thiếu đam mê để cùng nhau tiến lên… đó có thể là một số cảm xúc của tôi dẫn đến suy nghĩ đó. Nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ đến việc ra đi", HLV Cklamovski xác nhận.

Nhà cầm quân người Úc này cũng khẳng định thêm: "Chúng tôi vẫn đang tập trung hoàn toàn vào trận đấu ở vòng loại Asian Cup gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3. Chúng tôi rất mong chờ thử thách khi thi đấu với đội Việt Nam trên sân khách. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tấn công tại Việt Nam và có tâm lý để đến đó và đánh bại họ".

"Chỉ cần đến đó, giành chiến thắng một lần nữa và làm cho mọi người dân Malaysia tự hào về lối chơi của chúng ta. Chắc chắn đó sẽ là một trận đấu khó khăn trên sân khách, nhưng chúng tôi rất mong chờ thử thách đó, và chúng tôi sẽ đến đó với một tinh thần mạnh mẽ", HLV Cklamovski bày tỏ khát vọng.

Đội tuyển Malaysia đứng trước tình thế đầy bất an khi chuẩn bị tái đấu đội tuyển Việt Nam ngày 31.3 Ảnh: Ngọc Linh

Về 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" đang kháng cáo cùng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ở Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), với phán quyết cuối cùng sẽ có vào ngày 26.2.

HLV Cklamovski thừa nhận: "Tôi làm việc dựa trên thực tế hiện tại. Tôi không bận tâm quá nhiều đến những câu hỏi "nếu như". Hiện tại, điều đó không thực sự nằm trong tính toán của tôi. Họ không có mặt (7 cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA cấm).

Sức mạnh lớn nhất của chúng tôi? Đó là đội bóng. 11 cầu thủ trên sân, bất kể họ là ai, sẽ gắn kết với những gì chúng ta cần làm với tư cách là một đội. Đó là sức mạnh của chúng tôi".

Khi trả lời về quá trình chuẩn bị của đội tuyển Malaysia cho trận đấu với Việt Nam được nhấn mạnh bởi sự "im lặng tương đối" của đội, với rất ít thông tin cập nhật cho công chúng.

HLV Cklamovski giải thích: "Tôi làm việc trong hiện tại, và tôi thực hiện trong hiện tại, và tôi có tầm nhìn cho tương lai. Hãy đánh giá tôi dựa trên những gì tôi đã làm với tư cách là HLV trưởng đội tuyển. Không gì khác. Tôi tin tưởng vào bóng đá Malaysia, có lẽ còn hơn cả người dân Malaysia tin tưởng vào nó. Tôi thấy sự phát triển, tôi thấy cơ hội, tôi thấy tiềm năng trong bóng đá Malaysia".

"Tuy nhiên, hiện tại, mọi thứ đều tập trung vào tháng 3. Chúng tôi phải hoàn thành công việc trong tháng 3. Tháng 3 là tất cả đối với chúng tôi", HLV Cklamovski nhấn mạnh.

Tháng 3 cũng là thời điểm AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) sẽ ra án kỷ luật xử thua 2 trận của đội tuyển Malaysia, nếu FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" kháng cáo thất bại. Nếu thực tế này xảy ra, đội tuyển Malaysia (bị trừ 6 điểm) gặp Việt Nam ngày 31.3 chỉ còn là trận thủ tục. Đội tuyển Việt Nam khi đó được cộng 3 điểm sẽ lấy vé dự Asian Cup 2027.