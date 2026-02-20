Đội tuyển Malaysia phải lên tiếng, điều gì đang xảy ra trước trận tái đấu Việt Nam?

Đừng vì 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", trước và sau này đội tuyển Malaysia vẫn tồn tại

Cựu danh thủ Jamal Nasir rất bức xúc trước thông tin đội tuyển Malaysia "đang bao trùm một sự im lặng đáng sợ", không có kế hoạch, không có sự chuẩn bị nào được lên lịch, trong khi thời gian cho trận tái đấu đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 đã ngày càng cận kề (31.3).

Có tin đội tuyển Malaysia đã buông xuôi số phận, không chuẩn bị gì trước trận tái đấu đội tuyển Việt Nam, vì biết trước khả năng bị AFC xử thua sắp xảy ra Ảnh: Ngọc Linh

"Tại sao đội tuyển Malaysia lại phải trốn tránh người hâm mộ và giới truyền thông? Tại sao? Người hâm mộ đang chán nản vì các ông (ban quản lý đội tuyển) khi không cho họ biết bất cứ điều gì", ông Jamal Nasir bức xúc nói trong cuộc phỏng vấn với New Straits Times ngày 20.2.

Ông Jamal Nasir chỉ trích kịch liệt ban quản lý Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển Malaysia): "Hãy ngừng chơi trò trốn tìm với người hâm mộ!". Ông cũng bày tỏ sự thất vọng rất lớn của mình với tình hình hiện nay của đội tuyển, khi vì vụ bê bối nhập tịch của 7 cầu thủ gốc ngoại đã đưa tình thế đội nhà ngày càng tệ hại.

Đội tuyển Malaysia im lặng trước trận tái đấu Việt Nam, cựu HLV kêu gọi tái thiết

Theo ông Jamal Nasir, đội tuyển Malaysia dù đang vướng vào tranh cãi liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" và đang kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) về cáo buộc làm giả giấy tờ để thi đấu cho Malaysia. Nhưng vấn đề này cũng không nên làm tê liệt đội bóng hoặc làm lu mờ quá trình chuẩn bị ở phần còn lại của đội. Ông nhấn mạnh rằng "bóng đá thuộc về người dân" chứ không phải của bất cứ cá nhân nào.

7 cầu thủ gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces, Imanol Machuca, Gabriel Palmero và Rodrigo Holgado trước đó đã bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng. Tuy nhiên, CAS đã tạm hoãn thi hành án chờ kháng cáo, phiên điều trần sẽ diễn ra vào ngày 26.2.

Theo New Straits Times, vào ngày 19.2, trang Timesport đưa tin rằng, tình trạng của các cầu thủ nhập tịch trên vẫn còn chưa chắc chắn khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang chờ đợi phán quyết từ CAS và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Nên việc xem xét các cầu thủ này có tiếp tục được thi đấu cho đội tuyển Malaysia nữa hay không đang bỏ ngỏ.

Đội tuyển Malaysia đứng trước tình thế đầy bất an khi chuẩn bị tái đấu đội tuyển Việt Nam ngày 31.3 Ảnh: Ngọc Linh

Mặc dù vậy, khả năng là bất khả thi, vì FIFA đã xử thua đội tuyển Malaysia ở các trận giao hữu quốc tế vì sử dụng số cầu thủ không hợp lệ trên. Qua đó, đang gây áp lực rất lớn lên FAM với tình thế cơ quan này thua kiện tiếp ở CAS ngày càng quá rõ ràng.

Tuy nhiên, ông Jamal Nasir cho rằng: "Đội tuyển Malaysia không chỉ có mỗi 7 cầu thủ nhập tịch đó. Đội tuyển Malaysia vẫn tồn tại trước và sẽ vẫn tồn tại sau chuyện này. Người hâm mộ vẫn muốn biết về Arif Aiman, Syihan Hazmi, Faisal Halim và những người còn lại trong đội.

Không thể mong các sân vận động đầy ắp khán giả khi đội tuyển quốc gia không cung cấp bất kỳ thông tin cập nhật nào. Người hâm mộ muốn biết về quá trình chuẩn bị, chấn thương và chiến thuật. Sự im lặng đang khiến họ xa rời đội tuyển".

Ông Jamal Nasir cũng kêu gọi các nhà chức trách bóng đá Malaysia phải kết nối lại với người hâm mộ và giữ cho đội tuyển Malaysia luôn được chú ý.

"Hãy tạm gác lại những vấn đề đó. Bóng đá phải tiếp tục phát triển. Người hâm mộ xứng đáng được biết chuyện gì đang xảy ra. Vấn đề không chỉ là 7 cầu thủ đó. Đội tuyển Malaysia còn lớn hơn thế", ông Jamal Nasir nhấn mạnh.