Chủ tịch AFA bị cấm xuất cảnh vì nghi án rửa tiền, đội tuyển Argentina mong mỏi Messi dự World Cup

Messi trở lại kịp lúc

Ngày 20.2, Messi cùng De Paul, Suarez và đầy đủ các đồng đội ở Inter Miami đã lên đường bay đến TP.Los Angeles để chuẩn bị cho trận mở màn mùa giải MLS 2026 (bóng đá nhà nghề Mỹ), gặp CLB Los Angeles FC của ngôi sao Son Heung-min vào lúc 9 giờ 30 ngày 22.2 (giờ Việt Nam).

Tin tức này giúp cho người hâm mộ Argentina vui mừng phần nào, giữa lúc thượng tầng bóng đá nước này (AFA) rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với ông chủ tịch Claudio Tapia bị cáo buộc vụ bê bối rửa tiền và trốn thuế lên đến 19 tỉ USD. Sự việc diễn ra khi World Cup 2026 còn chưa đầy 4 tháng nữa là khai diễn.

Messi phải gánh vác đội tuyển trước thềm World Cup Ảnh: Reuters

Chủ tịch AFA, Claudio Tapia, người được đánh giá là có công rất lớn trong thành công của đội tuyển Argentina hiện nay, kể từ khi đưa ra quyết định đặt canh bạc đầy mạo hiểm, đó là trao quyền HLV trưởng cho ông Lionel Scaloni.

Ông Tapia và HLV Scaloni, cùng các cộng sự đã xây dựng lại Albiceleste (biệt danh đội tuyển Argentina) từ đống đổ nát ở World Cup 2018, với Messi ở trung tâm dự án, giành thành công liên tiếp kể từ chức vô địch Copa America 2021 và 2024, vô địch World Cup 2022 và Finalissima 2022 (Siêu cúp Liên lục địa).

Sự cố liên quan đến ông Tapia xảy ra trước World Cup 2026, giải đấu mà đội tuyển Argentina chuẩn bị bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Sắp tới đây, đội sẽ quay lại Qatar để bảo vệ chức vô địch Finalissima khi đối đầu với đội tuyển Tây Ban Nha vào ngày 27.3. Vào ngày 5.3 tới đây, ông Tapia sẽ phải hầu tòa để trả lời các thẩm vấn về vụ việc bị cáo buộc rửa tiền và trốn thuế liên quan đến mình.

Bên cạnh đó, lực lượng chủ chốt của Albiceleste cũng đang khiến HLV Scaloni đau đầu, bao gồm chân sút Lautaro Martinez, người dự kiến sẽ thay vai trò ghi bàn của Messi ở World Cup 2026, vừa dính chấn thương có khả năng sẽ cần đến 20 ngày để hồi phục. Ngoài ra, tiền đạo Julian Alvarez gần đây cũng xuống phong độ và thường xuyên phải ngồi dự bị ở CLB Atletico Madrid.

Chủ tịch AFA, Claudio Tapia (trái), bị cấm xuất cảnh vì nghi ngờ liên quan đến vụ bê bối rửa tiền và trốn thuế lên đến 19 tỉ USD Ảnh: Reuters

Giữa những thông tin chẳng mấy vui vẻ trên, người hâm mộ Argentina hiện phải trông đợi vào Messi, vị cứu tinh của họ, theo báo Tây Ban Nha, Marca.

"Cho đến nay, Messi chưa xác nhận bằng lời nói chính thức sẽ tham dự World Cup 2026. Danh thủ này vẫn giữ nguyên quan điểm, anh chỉ dự World Cup khi đạt 100% phong độ và thể chất tốt nhất, nếu cảm thấy không đạt được, anh sẽ ở nhà", Marca cho biết thêm.

Gần đây, giới CĐV Argentina đã phải nín thở khi hay tin Messi chấn thương gân kheo chân trái khi du đấu cùng CLB Inter Miami trước mùa giải, và xảy ra chỉ hơn 100 ngày trước World Cup 2026. May mắn, Messi đã kịp bình phục và trở lại tập luyện trong tuần này, cũng như tham gia vào trận đấu ở sân khách gặp Los Angeles FC mở màn mùa giải MLS vào cuối tuần này.

"Chắc chắn, việc Messi thi đấu cho Inter Miami ở trận gặp Los Angeles FC sẽ được đông đảo giới CĐV Argentina theo dõi. Họ sẽ cầu nguyện để cầu thủ vĩ đại và là con cưng của họ đạt phong độ tốt nhất, hứng khởi và ghi bàn, tránh xa mọi chấn thương sẽ gặp phải. Qua đó, hy vọng Messi trở lại đội tuyển Argentina trong lịch FIFA Days tháng 3 để dự tranh trận Finalissima ở Qatar và hướng đến tham dự World Cup 2026", Marca bày tỏ.

World Cup 2026: Mexico chống UAV, dịch sởi; Mỹ huy động lực lượng di trú siết an ninh

Hiện tại, danh sách chính thức các cầu thủ của đội tuyển Argentina dưới sự dẫn dắt của HLV Scaloni tham dự World Cup 2026 vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều người tin chắc Messi sẽ có mặt. Đây là kỳ World Cup thứ 6 và cuối cùng của danh thủ này trong sự nghiệp.

Tại World Cup 2026, đội tuyển Argentina nằm ở bảng J cùng với các đối thủ dưới cơ gồm đội tuyển Áo, Algeria và Jordan. Việc Albiceleste vượt vòng bảng với ngôi đầu được đánh giá là rất dễ dàng. "Hành trình bảo vệ chức vô địch của họ chỉ có thể bắt đầu với những thử thách lớn kể từ vòng knock-out 32 đội", theo Marca.