FAT nợ đầm đìa khiến Madam Pang khổ sở, các CLB Thái Lan vẫn kiếm tiền tỉ từ AFC

Vì sao bóng đá Thái Lan lại trái ngược?

Theo thống kê của Siamsport, CLB Thái Lan đang kiếm được số tiền nhiều nhất tại cúp châu Á mùa 2025 - 2026 là Buriram United từ giải AFC Champions League Elite, khi với thành tích vào vòng 16 đội, họ đã nhận được tổng cộng số tiền thưởng đến nay lên đến 1,4 triệu USD (khoảng 36,3 tỉ đồng).

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) cũng như đội U.23 Thái Lan liên tục sa sút, nhưng các CLB nước này lại thành công và kiếm tiền tỉ từ các giải của AFC Ảnh: Ngọc Linh

Tại vòng 16 đội, Buriram United gặp Melbourne City (Úc), nếu đi tiếp vào tứ kết, họ sẽ nhận thêm 400.000 USD nữa, nâng số tiền thưởng lên mức kỷ lục 1,8 triệu USD (46,7 tỉ đồng).

Đây là con số mơ ước với một đội bóng ở khu vực Đông Nam Á. Tương tự, CLB Johor Darul Ta'zim của Malaysia cũng tham dự AFC Champions League Elite và tiến đến vòng 16 đội (gặp Sanfrecce Hiroshima của Nhật Bản), đang tiếp tục ấp ủ tham vọng tiến càng xa càng tốt ở giải đấu này để kiếm thêm tiền thưởng.

Nếu Buriram United hoặc Johor Darul Ta'zim vào tứ kết rồi bán kết AFC Champions League Elite, họ sẽ nhận thêm tổng cộng 1 triệu USD nữa. Đội á quân giải đấu này nhận 4 triệu USD, trong khi đội vô địch nhận 10 triệu USD.

Tiền thưởng lớn từ các cúp châu Á hiện đang là đích ngắm cho các CLB hàng đầu ở khu vực như Buriram United hoặc Johor Darul Ta'zim tăng cường lực lượng rầm rộ, để đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ từ Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc từ khu vực Tây Á (nếu vào đến chung kết).

Đây cũng là lý do, như CLB Buriram United, rất ít khi đồng ý nhả quân cho các đội tuyển Thái Lan nếu lịch đấu không diễn ra trong FIFA Days. Các giải như SEA Games hay U.23 châu Á, đội U.23 Thái Lan đều không thể triệu tập các cầu thủ tốt nhất từ CLB này thi đấu. Vì do các giải này diễn ra trong thời gian đội cũng đang thi đấu ở AFC Champions League Elite hoặc tại giải Thai League 1.

Tiền vệ Seksan Ratree của CLB Buriram United, chỉ thi đấu cho đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup nếu CLB đồng ý Ảnh: Ngọc Linh

Siamsport cho biết, việc bảo vệ lực lượng tốt nhất của mình đã giúp Buriram United tập trung vào đấu trường AFC Champions League Elite và thắng 4 trận ở vòng bảng. Mỗi trận thắng này của họ cũng được nhận thưởng 100.000 USD/trận, cộng với phí tham gia 800.000 USD và giành vé vào vòng 16 đội được thưởng thêm 200.000 USD. Qua đó, Buriram United kịp thu về 1,4 triệu USD từ giải đấu của AFC.

Hai CLB còn lại của Thái Lan là Bangkok United và Ratchaburi FC dự giải AFC Champions League Two đều vào tứ kết cũng kiếm được lần lượt tính đến nay là 740.000 USD (khoảng 19,2 tỉ đồng) và 690.000 USD (khoảng 17,9 tỉ đồng). Trong đó, Bangkok United kiếm được nhiều hơn do đội này thi đấu từ vòng play-off và giành vé vào vòng bảng, được nhận thêm 50.000 USD.

Tại giải AFC Champions League Two, các đội vào bán kết sẽ được nhận thêm 240.000 USD, á quân nhận 1 triệu USD, đội vô địch nhận thêm 2,5 triệu USD.

Đáng tiếc là tại đấu trường vừa tầm này, CLB CAHN của giải V-League (Việt Nam) dừng bước ở vòng 16 đội vì sai sót không đáng có khi sử dụng 2 cầu thủ đã nhận đủ số thẻ vàng (bị cấm 1 trận) thi đấu ở trận lượt đi với Tampines Rovers (Singapore), khiến bị AFC xử thua tỷ số 0-3 dù thắng 4-0. Chung cuộc CLB CAHN thua 1-6.

Theo Siamsport, thành công của các CLB Thái Lan ở đấu trường châu lục lại rất tương phản với hình ảnh các đội tuyển của nước này đang có thành tích đi xuống, như tại giải như U.23 châu Á gần đây đội U.23 Thái Lan sớm chia tay vòng bảng với kết quả rất kém cỏi.

Đội tuyển Thái Lan cũng không thành công, liên tục thay HLV trưởng và đang nỗ lực để tìm suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Cũng như sắp tới đây, việc thi đấu tại AFF Cup 2026 đặt tham vọng giành lại ngôi vô địch từ tay đội tuyển Việt Nam cũng không hề dễ, do giải đấu này không diễn ra trong FIFA Days, nên các CLB như Buriram United, Bangkok United và Ratchaburi FC… cũng sẽ không nhả quân.

Ngoài ra, việc các CLB Thái Lan kiếm bộn tiền từ AFC, cũng đang khiến cho FAT (Liên đoàn Bóng đá Thái Lan) có lẽ đang cảm thấy bị tổn thương, do cơ quan này vẫn đang vật lộn tìm kiếm số tiền lớn để trả khoản nợ hơn 500 tỉ đồng thua kiện công ty Siam Sport trước đây.

Dù đã làm nhiều cách, thông qua các chương trình gây quỹ của Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam, Chủ tịch FAT), nhưng cho đến nay FAT vẫn chưa thể có đủ tiền trả nợ.