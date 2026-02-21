Dự báo thu nhập khủng Messi ở Inter Miami năm 2026, vẫn kém Ronaldo gần… 4.000 tỉ đồng

Messi và Ronaldo vẫn cạnh tranh tốp đầu, Mbappe, Haaland và Yamal đứng từ xa mà nhìn

Theo báo Tây Ban Nha, Diario AS: "Sau hơn hai thập kỷ trong làng bóng đá, Messi và Ronaldo đã đạt đến đỉnh cao danh vọng và tầm ảnh hưởng toàn cầu chưa từng thấy trong lịch sử. Họ đã rời khỏi các giải đấu hàng đầu châu Âu từ nhiều năm nay, nhưng đến giờ và thật kỳ lạ, họ vẫn là những người kiếm được nhiều tiền nhất trong thế giới bóng đá, phần lớn đến từ hàng loạt hợp đồng tài trợ và thương mại hấp dẫn".

Messi vẫn tiếp tục cạnh tranh tốp cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới trong năm 2026 Ảnh: Reuters

Trong một phân tích mới đây từ tạp chí danh tiếng Forbes (Mỹ) cho thấy Ronaldo, hiện 41 tuổi, vẫn là cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới. Messi, 38 tuổi, đứng thứ hai, mặc dù tổng thu nhập hàng năm của Ronaldo được cho là hơn gần gấp đôi so với cầu thủ người Argentina, theo Diario AS.

Cũng theo Diario AS: "Trên thực tế, Forbes tuyên bố rằng chỉ có một VĐV trong lịch sử vượt qua thu nhập của CR7 (Ronaldo): Floyd Mayweather. Cựu võ sĩ quyền anh này ước tính kiếm được 300 triệu USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6.2015 và 285 triệu USD ba năm sau đó.

Theo ước tính của ấn phẩm này, bao gồm lương cơ bản, tiền thưởng và các thỏa thuận bản quyền hình ảnh với CLB Al Nassr, Ronaldo sẽ kiếm được khoảng 280 triệu USD trong năm 2026 (khoảng 7.271 tỉ đồng). Trong khi đó, Messi dự kiến sẽ kiếm được 130 triệu USD (khoảng 3.376 tỉ đồng), với chỉ khoảng 20,5 triệu USD đến từ lương của anh tại CLB Inter Miami".

Thu nhập của Messi vẫn ở mức cao dù nhận lương thấp ở Inter Miami, là nhờ các thỏa thuận với ‎Apple TV và hãng trang phục Adidas khi anh ký hợp đồng gia nhập giải MLS (bóng đá nhà nghề Mỹ). Tính đến nay, Messi vẫn chỉ xếp sau Ronaldo trong danh sách tốp các cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới trong năm 2025 và tiếp tục ở năm 2026 như dự tính của Forbes.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn là cầu thủ có thu nhập số 1 thế giới Ảnh: Reuters

Trong khi đó, các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới khác đang thi đấu ở các giải lớn tại châu Âu như Kylian Mbappe của Real Madrid, hay Erling Haaland (Man City), và sao trẻ đang lên Lamine Yamal (của Barcelona), chỉ đứng từ xa mà nhìn hai đàn anh của mình ở khoản thu nhập.

Mbappe xếp thứ 4 trong danh sách với 95 triệu USD, xếp sau danh thủ người Pháp, Karim Benzema với 104 triệu USD.

Trong khi Haaland hiện kiếm được khoảng 80 triệu USD, tiếp theo là Vinicius với 60 triệu USD. Cầu thủ 18 tuổi của Barcelona, Yamal vừa ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào mùa hè năm ngoái, hiện có thu nhập khoảng 43 triệu USD, xếp sau các đàn anh như Mohamed Salah, Sadio Mane và Jude Bellingham, những người có thu nhập lần lượt là 55 triệu USD, 54 triệu USD và 44 triệu USD.

"Ronaldo vẫn còn hợp đồng với Al Nassr đến tháng 6.2027, trong khi Messi đã gia hạn với Inter Miami đến hết năm 2028. Cho đến thời điểm đó, với sức hút và tầm ảnh hưởng của họ tiếp tục được duy trì một cách đáng kinh ngạc, hai danh thủ này vẫn sẽ là những cầu thủ có thu nhập cao nhất thế giới. Đây là điều mà không một ai có thể dự báo được, giữa lúc bóng đá thế giới từng cho rằng thời của họ đã qua từ lâu", Diario AS bày tỏ.