Tổng thống Trump nhắn gửi Ronaldo: ‘Cậu là GOAT, nước Mỹ đang rất cần cậu'

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
21/02/2026 10:51 GMT+7

Tổng thống Trump tiếp tục thể hiện sự hâm mộ Cristiano Ronaldo khi gửi thông điệp công khai trên TikTok, trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị đăng cai World Cup 2026.

Ông Trump công khai nhắn gửi Ronaldo trên TikTok

Ngày 21.2 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải một đoạn video trên kênh TikTok cá nhân, gửi thông điệp trực tiếp đến Cristiano Ronaldo.

Ông Trump nói: "Ronaldo, cậu là GOAT (viết tắt của greatest of all time - người xuất sắc nhất mọi thời đại). Nước Mỹ đang rất cần cậu. Hãy tiếp tục nỗ lực nhé, chúng tôi đang mong chờ cậu sớm xuất hiện tại đây".

Tổng thống Trump nhắn gửi Ronaldo: ‘Cậu là GOAT, nước Mỹ đang rất cần cậu'- Ảnh 1.

Tổng thống Trump bày tỏ sự mến mộ với Ronaldo

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài lời nhắn gửi, ông Trump còn ghép thêm đoạn clip ông tâng bóng, chuyền bóng cùng Ronaldo ngay trong phòng bầu dục. Ronaldo từng đến Nhà Trắng gặp ông Trump nhưng chỉ có điều, đây là clip do AI tạo - một đặc trưng rất riêng của Tổng thống Mỹ khi thường xuyên sử dụng video và hình ảnh AI.

Clip do Tổng thống Trump đăng tải trên TikTok

Phát biểu này thu hút sự chú ý bởi Lionel Messi - kỳ phùng địch thủ của Ronaldo - hiện đang thi đấu tại Mỹ trong màu áo CLB Inter Miami. Dù vậy, ông Trump nhiều lần bày tỏ sự hâm mộ và dành lời khen cho siêu sao người Bồ Đào Nha.

Mối quan hệ đặc biệt giữa Tổng thống Trump và Ronaldo

Trước đó, ngày 18.11.2025 tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tổ chức một bữa tối với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Sự kiện có sự tham dự của nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó có Cristiano Ronaldo và Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk. Đây là hoạt động nằm trong chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út.

Trong buổi tiệc, ông Trump chia sẻ: "Bạn biết không, con trai tôi là một fan hâm mộ lớn của Ronaldo, bất cứ nơi nào Ronaldo có mặt. Và Baron đã được gặp anh ấy, và tôi nghĩ là con trai tôi hiện tôn trọng cha mình nhiều hơn một chút, chỉ đơn giản vì tôi đã giới thiệu Ronaldo. Vì vậy, tôi chỉ muốn cảm ơn cả hai vì đã có mặt ở đây. Cảm ơn rất nhiều. Thật sự là một vinh dự".

Tổng thống Trump nhắn gửi Ronaldo: ‘Cậu là GOAT, nước Mỹ đang rất cần cậu'- Ảnh 2.

Ronaldo dự tiệc tại Nhà Trắng vào cuối năm 2025

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Trump nhắn gửi Ronaldo: ‘Cậu là GOAT, nước Mỹ đang rất cần cậu'- Ảnh 3.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đã tặng Tổng thống Trump chiếc áo đấu có chữ ký và thông điệp: "Tổng thống Donald J. Trump, chơi bóng vì hoà bình"

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cristiano Ronaldo hiện thi đấu tại giải vô địch Ả Rập Xê Út trong màu áo CLB Al Nassr từ năm 2022. Trước đó, anh từng tặng ông Trump một chiếc áo đấu có chữ ký kèm thông điệp: "Tổng thống Donald Trump, chơi bóng vì hòa bình". Ronaldo chia sẻ mục tiêu của anh là lan tỏa thông điệp hòa bình trên toàn cầu và tin rằng ông Trump có thể tạo ra thay đổi tích cực.

Trong nhiệm kỳ hai, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho thấy sự quan tâm lớn đến thể thao. Mỹ vừa đăng cai World Cup các CLB vào mùa hè 2025 và sẽ đồng đăng cai World Cup 2026 cùng Canada và Mexico vào tháng 6.2026. Ông Trump gọi đây là kỳ World Cup "hoành tráng nhất, tuyệt vời nhất trong lịch sử".

