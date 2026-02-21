Tiền vệ Benfica khai miệt thị đồng tính với Vinicius chứ không phân biệt chủng tộc: UEFA vẫn sẽ phạt nặng

Prestianni phủ nhận gọi Vinicius Junior là "khỉ"

Theo ESPN ngày 20.2, Gianluca Prestianni đã cung cấp lời khai cho Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) trong cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc lăng mạ Vinicius Junior ở trận play-off Champions League giữa Benfica và Real Madrid.

Nguồn tin của ESPN cho biết cầu thủ 20 tuổi người Argentina khai rằng anh không dùng từ "mono" (nghĩa là khỉ trong tiếng Tây Ban Nha), mà đã sử dụng một từ lăng mạ mang tính kỳ thị đồng tính bằng tiếng Tây Ban Nha. Ngay sau trận đấu, tiền vệ Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) nói trên truyền hình Tây Ban Nha rằng Prestianni đã đưa ra lời giải thích này khi bị đối chất.

Gianluca Prestianni (áo đỏ) trong tình huống tranh cãi với Vinicius Junior ẢNH: REUTERS

Vinícius trước đó tố cáo anh bị gọi là "khỉ" trong hiệp 2, sau khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid thắng 1-0 tại sân Estadio da Luz (Lisbon, Bồ Đào Nha). Trọng tài đã kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc và cho tạm dừng trận đấu khoảng 10 phút.

Real Madrid và Brazil kêu gọi trừng phạt

UEFA hiện đang tiến hành điều tra vụ việc. Theo Điều 14 trong bộ quy định kỷ luật của UEFA, hành vi xúc phạm nhân phẩm vì lý do màu da, chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc, giới tính hoặc xu hướng tính dục có thể bị treo giò tối thiểu 10 trận hoặc chịu hình thức kỷ luật phù hợp khác.

Nếu bị kết luận có hành vi phân biệt chủng tộc, Prestianni có thể đối mặt án treo giò 10 trận theo quy định của UEFA, trong bối cảnh FIFA gần đây cũng đã tăng mức phạt tối đa đối với hành vi phân biệt chủng tộc lên 5 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 167 tỉ đồng).

Tiền đạo Kylian Mbappé phát biểu sau trận rằng anh nghe thấy Prestianni có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Vinícius 5 lần. Mbappé nói: "Tôi đã nghe thấy. Có cầu thủ Benfica cũng nghe thấy".

Vnicius Junior ghi bàn thắng duy nhất của trận lượt đi giữa Benfica và Real Madrid ẢNH: REUTERS

Real Madrid thông báo đã gửi tới UEFA "toàn bộ bằng chứng hiện có liên quan đến những hành vi phân biệt chủng tộc không thể chấp nhận được xảy ra trong trận đấu".

HLV Álvaro Arbeloa của Real Madrid kêu gọi phải có hình phạt nghiêm khắc nếu sai phạm được xác nhận và cho rằng vụ việc có thể trở thành bước ngoặt trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc trong bóng đá.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) cũng đã gửi yêu cầu chính thức tới UEFA và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), đề nghị điều tra kỹ lưỡng và xử phạt nghiêm khắc nếu có hành vi phân biệt chủng tộc. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết ông "bị sốc và buồn bã trước vụ việc phân biệt chủng tộc bị cáo buộc".

Prestianni đã phủ nhận cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với Vinicius Junior, trong khi Benfica lên án điều họ gọi là "chiến dịch bôi nhọ" nhằm vào cầu thủ người Argentina.