Sếp lớn bóng đá Indonesia bất ngờ bác bỏ cáo buộc: ‘Tôi không khiếu nại Malaysia lên FIFA’

"Indonesia không gửi đơn tố cáo sai phạm nhập tịch bóng đá Malaysia"

Phát biểu tại Jakarta ngày 20.2, ông Thohir - người đồng thời giữ chức Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia - khẳng định những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc phía Indonesia gửi đơn tố cáo sai phạm nhập tịch của bóng đá Malaysia là “hoàn toàn không đúng sự thật”.

“Vâng, chắc chắn là không đúng”, ông nói khi trả lời báo detikSport, đề cập đến cáo buộc cho rằng ông có vai trò trong việc đưa vụ việc lên FIFA.

Ông Erick Thohir là Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia ẢNH: FBNV

Giữa tháng 2 này, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John xác nhận phía Việt Nam đã gửi đơn phản đối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia ngay sau trận thua 0-4 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Theo ông Windsor, đơn phản đối được gửi đi ngay sau trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam tại bảng F, vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 10.6.2025 trên sân Bukit Jalil. Tuy nhiên, các xác nhận trước đó từ AFC và lãnh đạo cấp cao Malaysia cho thấy đơn khiếu nại không phải do VFF gửi đi, và danh tính cụ thể của bên đứng đơn vẫn chưa được công bố.

Cuối năm 2025, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã bị FIFA xử phạt vì sử dụng các cầu thủ bị cáo buộc có giấy tờ giả mạo để đủ điều kiện thi đấu quốc tế. Đơn kháng cáo sau đó của FAM đã bị Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ, khiến vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận khu vực.

Ông Thohir nhấn mạnh rằng Indonesia không có lý do gì để can thiệp vào công việc bóng đá của một quốc gia khác.

“Tôi nghĩ, tại sao chúng tôi phải can thiệp vào sự phát triển của một quốc gia khác, trong khi chúng ta cần lẫn nhau?”, ông đặt vấn đề.

Kêu gọi hợp tác khu vực thay vì tạo căng thẳng

Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang cạnh tranh quyết liệt để nâng cao vị thế tại châu lục, ông Thohir cho rằng thay vì tạo ra mâu thuẫn, các liên đoàn trong khu vực nên tăng cường hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau.

Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu chung của các nền bóng đá Đông Nam Á là thu hẹp khoảng cách với các cường quốc châu Âu và Mỹ Latinh. “Nếu bóng đá của chúng ta không tiến bộ, chúng ta sẽ tiếp tục thua trước châu Âu và Mỹ Latinh”, ông nói.

Các cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị đặt dấu hỏi về nguồn gốc thực sự ẢNH: NGỌC LINH

Thực tế, trong những năm gần đây, khu vực Đông Nam Á chứng kiến làn sóng nhập tịch cầu thủ nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển quốc gia. Indonesia, Malaysia và một số quốc gia khác đều triển khai chính sách này với mục tiêu tăng cường sức cạnh tranh tại các giải đấu lớn như Asian Cup và vòng loại World Cup.

Tuy nhiên, việc xác minh nguồn gốc và điều kiện thi đấu quốc tế của các cầu thủ nhập tịch luôn là vấn đề nhạy cảm, chịu sự giám sát chặt chẽ từ FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Những tranh cãi liên quan đến bóng đá Malaysia vì thế không chỉ tác động đến nội bộ bóng đá nước này mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá Đông Nam Á.