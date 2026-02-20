Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Đội tuyển Lào và U.23 có tân HLV châu Âu, từng bôn ba tại Nhật Bản và Thái Lan

Thu Bồn
Thu Bồn
20/02/2026 11:56 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) đã chính thức công bố danh tính tân HLV trưởng của đội tuyển quốc gia và U.23, đánh dấu một bước ngoặt mới trong lộ trình phát triển bóng đá của xứ sở triệu voi.

Theo thông báo từ LFF, người được chọn dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U.23 Lào là ông Vladica Grujic, một HLV giàu kinh nghiệm mang quốc tịch Serbia. Ông Vladica Grujic sở hữu bằng HLV cao cấp nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cùng bản lý lịch khá ấn tượng, trải dài qua nhiều nền bóng đá phát triển.

Tái hợp với bóng đá Lào sau 15 năm

Đây là lần trở lại đầy duyên nợ của vị HLV này với bóng đá Lào, bởi ông từng đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV cho đội tuyển quốc gia nước này dưới thời HLV Hans-Peter Schaller trong giai đoạn 2010 – 2011.

Kinh nghiệm quốc tế của tân thuyền trưởng người Serbia được đánh giá cao khi ông từng kinh qua nhiều vai trò tại các CLB danh tiếng. Ông từng làm trợ lý và HLV trưởng tại Nhật Bản cho các đội bóng như FC Tokyo, Cerezo Osaka và Machida Zelvia. Tại châu Âu, ông từng để lại dấu ấn tại Real Zaragoza (Tây Ban Nha), SKN St. Pölten (Áo) và gần nhất là FK Vojvodina tại quê nhà Serbia. Ngoài ra, ông cũng đã có kinh nghiệm làm việc tại khu vực Đông Nam Á trong màu áo CLB như Buriram United của Thái Lan và từng sang Ấn Độ dẫn dắt CLB Pune City.

Đội tuyển Lào và U.23 có tân HLV châu Âu, từng bôn ba tại Nhật Bản và Thái Lan- Ảnh 1.

HLV Vladica Grujic từng làm trợ lý HLV cho đội tuyển Lào trong giai đoạn 2010 - 2011

ẢNH: LFF

Công việc trước mắt của HLV Vladica Grujic được dự báo sẽ vô cùng bận rộn. Ông sẽ bắt tay ngay vào nhiệm vụ chuẩn bị cho đội tuyển Lào tham dự trận đấu tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 gặp Nepal vào ngày 31.3.2026. Ngay sau đó là chiến dịch trọng tâm AFF Cup 2026. Tại giải vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Lào nằm ở bảng B và sẽ lần lượt đối đầu với Thái Lan, Malaysia, Philippines và Myanmar.

Bên cạnh mục tiêu về thành tích ở đội tuyển quốc gia, ông Vladica còn đóng vai trò kiến trúc sư cho tương lai bóng đá Lào. Vị thuyền trưởng người Serbia sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ phận kỹ thuật để xây dựng hệ thống tuyển chọn và đào tạo trẻ, chú trọng vào việc phát triển tư duy chiến thuật và quản lý thể trạng cho các cầu thủ từ lứa tuổi thiếu niên, nhằm tạo ra một thế hệ cầu thủ chuyên nghiệp và bền vững cho tương lai.

Việc bổ nhiệm ông Vladica Grujic diễn ra sau khi bóng đá Lào chia tay người tiền nhiệm là HLV người Hàn Quốc Ha Hyeok-jun. Ông Ha Hyeok-jun được bổ nhiệm vào giữa năm 2024 với kỳ vọng mang đến kỷ luật và triết lý bóng đá hiện đại của xứ sở kim chi cho các cầu thủ Lào. Dưới thời ông Ha Hyeok-jun, đội tuyển Lào đã có những nỗ lực nhất định trong việc cải thiện lối chơi và sự gắn kết giữa các tuyến. Tuy nhiên, với tham vọng vươn tầm và thực hiện những mục tiêu dài hơi hơn tại đấu trường châu lục, LFF đã quyết định đặt niềm tin vào kinh nghiệm đa dạng từ châu Âu của ông Vladica Grujic để mở ra một chương mới cho bóng đá nước nhà.

Tin liên quan

Bại tướng của Kim Sang-sik chia tay đội tuyển và U.23 Lào, chưa lộ diện người trám chỗ

Bại tướng của Kim Sang-sik chia tay đội tuyển và U.23 Lào, chưa lộ diện người trám chỗ

Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) mới đây đã chính thức thông báo chia tay HLV trưởng đội tuyển quốc gia Ha Hyeok-jun, khép lại quãng thời gian 1 năm 4 tháng nhà cầm quân người Hàn Quốc làm việc tại Lào.

Nếu AFC xử thua Malaysia: Việt Nam chỉ cần hòa Lào sẽ tiến thẳng vào VCK Asian Cup 2027

Khám phá thêm chủ đề

Lào Bóng đá Lào Đội tuyển Lào U.23 Lào
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận