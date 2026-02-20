Đội tuyển Lào và U.23 có tân HLV châu Âu, từng bôn ba tại Nhật Bản và Thái Lan

Theo thông báo từ LFF, người được chọn dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U.23 Lào là ông Vladica Grujic, một HLV giàu kinh nghiệm mang quốc tịch Serbia. Ông Vladica Grujic sở hữu bằng HLV cao cấp nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cùng bản lý lịch khá ấn tượng, trải dài qua nhiều nền bóng đá phát triển.

Tái hợp với bóng đá Lào sau 15 năm

Đây là lần trở lại đầy duyên nợ của vị HLV này với bóng đá Lào, bởi ông từng đảm nhiệm vai trò trợ lý HLV cho đội tuyển quốc gia nước này dưới thời HLV Hans-Peter Schaller trong giai đoạn 2010 – 2011.

Kinh nghiệm quốc tế của tân thuyền trưởng người Serbia được đánh giá cao khi ông từng kinh qua nhiều vai trò tại các CLB danh tiếng. Ông từng làm trợ lý và HLV trưởng tại Nhật Bản cho các đội bóng như FC Tokyo, Cerezo Osaka và Machida Zelvia. Tại châu Âu, ông từng để lại dấu ấn tại Real Zaragoza (Tây Ban Nha), SKN St. Pölten (Áo) và gần nhất là FK Vojvodina tại quê nhà Serbia. Ngoài ra, ông cũng đã có kinh nghiệm làm việc tại khu vực Đông Nam Á trong màu áo CLB như Buriram United của Thái Lan và từng sang Ấn Độ dẫn dắt CLB Pune City.

HLV Vladica Grujic từng làm trợ lý HLV cho đội tuyển Lào trong giai đoạn 2010 - 2011 ẢNH: LFF

Công việc trước mắt của HLV Vladica Grujic được dự báo sẽ vô cùng bận rộn. Ông sẽ bắt tay ngay vào nhiệm vụ chuẩn bị cho đội tuyển Lào tham dự trận đấu tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027 gặp Nepal vào ngày 31.3.2026. Ngay sau đó là chiến dịch trọng tâm AFF Cup 2026. Tại giải vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Lào nằm ở bảng B và sẽ lần lượt đối đầu với Thái Lan, Malaysia, Philippines và Myanmar.

Bên cạnh mục tiêu về thành tích ở đội tuyển quốc gia, ông Vladica còn đóng vai trò kiến trúc sư cho tương lai bóng đá Lào. Vị thuyền trưởng người Serbia sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ phận kỹ thuật để xây dựng hệ thống tuyển chọn và đào tạo trẻ, chú trọng vào việc phát triển tư duy chiến thuật và quản lý thể trạng cho các cầu thủ từ lứa tuổi thiếu niên, nhằm tạo ra một thế hệ cầu thủ chuyên nghiệp và bền vững cho tương lai.

Việc bổ nhiệm ông Vladica Grujic diễn ra sau khi bóng đá Lào chia tay người tiền nhiệm là HLV người Hàn Quốc Ha Hyeok-jun. Ông Ha Hyeok-jun được bổ nhiệm vào giữa năm 2024 với kỳ vọng mang đến kỷ luật và triết lý bóng đá hiện đại của xứ sở kim chi cho các cầu thủ Lào. Dưới thời ông Ha Hyeok-jun, đội tuyển Lào đã có những nỗ lực nhất định trong việc cải thiện lối chơi và sự gắn kết giữa các tuyến. Tuy nhiên, với tham vọng vươn tầm và thực hiện những mục tiêu dài hơi hơn tại đấu trường châu lục, LFF đã quyết định đặt niềm tin vào kinh nghiệm đa dạng từ châu Âu của ông Vladica Grujic để mở ra một chương mới cho bóng đá nước nhà.