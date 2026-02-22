Tổng thư ký AFC ‘xin’ FIFA cho 7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia tái đấu đội tuyển Việt Nam?

Có hay không FAM đã dám 'thách thức' FIFA thông qua AFC?

Superball.ID đã chỉ ra nhiều lý do để chứng minh cho điều này, thông qua ông Windsor Paul John, một người Malaysia và đang giữ chức vụ Tổng thư ký AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á). Cơ quan này hiện đang quản lý FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia), sau khi gây sức ép để toàn bộ ban chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2029 từ chức đồng loạt, với mục đích tiến hành cải cách sau vụ bê bối nhập tịch "lậu" bị FIFA phanh phui.

AFC từng hy vọng tìm kiếm sự giải thích từ FIFA để 7 cầu thủ nhập 'lậu' được trở lại thi đấu cho đội tuyển Malaysia trận gặp Việt Nam ngày 31.3. Nhưng bất thành Ảnh: Ngọc Linh

FAM và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia đang kháng cáo án phạt FIFA lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế), với phiên điều trần và phán quyết cuối cùng của vụ bê bối này sẽ có vào ngày 26.2 tới đây.

"Cùng thời điểm này, FAM đạt được một bước tiến đó là thuyết phục được CAS tạm hoãn lệnh cấm thi đấu của các cầu thủ, giúp họ trở lại tham gia các hoạt động bóng đá cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, việc tạm hoãn này chỉ giúp các cầu thủ thi đấu cho CLB. Tổng thư ký AFC khi đó, cũng lên tiếng cho biết, ông đã tìm kiếm sự xác nhận từ FIFA về việc liệu 7 cầu thủ này có được phép thi đấu trở lại cho đội tuyển Malaysia hay không.

Điều này cũng có nghĩa là FAM và AFC hy vọng vụ việc ở CAS sẽ tiếp tục kéo dài sau phiên điều trần ngày 26.2, với phán quyết còn có thể được kháng cáo kéo dài thêm nhiều tháng nữa. Khi đó, nếu FIFA đồng ý, số cầu thủ này có thể được trở lại thi đấu cho đội tuyển Malaysia ở trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 31.3, đưa tình thế tiếp tục giằng co và không rõ ai mới thực sự là đội có suất dự Asian Cup 2027", Superball.ID suy đoán.

HLV Peter Cklamovski nói sẽ không từ chức, dồn toàn lực cho trận gặp Việt Nam

"Mặc dù vậy, dự tính của Tổng thư ký AFC và FAM đã bất thành. FIFA không đưa ra bất cứ thông báo giải thích nào về tình trạng của 7 cầu thủ nhập tịch. Cơ quan bóng đá thế giới chỉ ra một thông báo ngắn, xác nhận từ quyết định của CAS về lệnh tạm hoãn thi hành án treo giò 12 tháng của các cầu thủ cho đến khi có phán quyết cuối cùng. Tương tự, CAS cũng ra thông báo ngắn gọn và không giải thích gì thêm", Superball.ID cho biết.

"Điều này có thể thấy, bóng đá Malaysia đã dám thách thức FIFA thông qua AFC, với sự tham gia của tổng thư ký, ông Windsor Paul John, vốn là một người Malaysia, có lẽ đang muốn lập công để giải cứu bóng đá nước nhà. Nhưng không thể thắng được FIFA", theo Superball.ID.

FIFA đã xử thua 3 trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Malaysia cùng tỷ số 0-3, vì xác định 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện có gốc gác Ảnh: Ngọc Linh

FIFA đã ban hành một phán quyết riêng về 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia

Việc FIFA im lặng không giải thích về tình trạng của 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia sau quyết định tạm hoãn thi hành án từ CAS, là vì cơ quan bóng đá thế giới đã xác định những cầu thủ này không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia với tư cách là cầu thủ có gốc gác.

FIFA đã ban hành một phán quyết riêng về trường hợp này, đó là xử thua 3 trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Malaysia cùng tỷ số 0-3. Vì vậy, việc Tổng thư ký AFC xin FIFA làm rõ tính đủ điều kiện của 7 cầu thủ này là bất hợp lý, nên đã không có sự hồi đáp nào cho đến nay, theo Superball.ID.

Sau các diễn biến trên, Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John gần đây đã thanh minh về các phát ngôn gây tranh cãi của mình, trong đó có hé lộ bên nộp "đơn tố cáo" vụ Malaysia nhập tịch "lậu" được gửi từ Việt Nam, và FAM từ chỗ không có cơ hội đã có đến 50% khả năng thắng kiện FIFA.

Kế tiếp, có thông tin Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Erick Thohir mới là người đứng sau đạo diễn toàn bộ việc nộp đơn lên FIFA. Nhưng ông Erick Thohir mới đây lên tiếng bác bỏ toàn bộ cáo buộc từ báo chí Malaysia.

Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John cũng xác nhận lại về vụ kháng cáo của FAM ở CAS: "Họ (FAM) chỉ kháng cáo để giảm án phạt cho các cầu thủ, thế thôi. Với những gì chúng tôi nhận được một cách không chính thức là nếu kháng cáo thành công, cầu thủ và FAM thắng kiện, thì án treo giò thường sẽ kết thúc ngay lập tức và cầu thủ có thể thi đấu cho CLB, đó là điều đầu tiên. Và nếu cầu thủ và liên đoàn thất bại, thì CAS cũng có thể đưa ra quyết định gia hạn án treo giò vì không thắng kiện".

Hiện AFC và FAM đang chờ đợi phán quyết cuối cùng từ CAS, để giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan đến vụ bê bối nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại của Malaysia sẽ được công bố vào ngày 26.2.

Dư luận hy vọng AFC sẽ tiến hành xử lý kỷ luật trước khi diễn ra lượt trận cuối của vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31.3, để xác định chính thức 24 đội tuyển góp mặt ở vòng chung kết và tiến hành chia hạt giống, bốc thăm chia bảng vào ngày 11.4, không để kéo dài dây dưa.