Đưa Al Nassr trở lại ngôi đầu, Ronaldo nói điều bất ngờ: ‘Ta trở về nơi ta thuộc về’

"Tôi thuộc về Ả Rập Xê Út", Ronaldo tuyên bố

Cú đúp vừa ghi giúp Ronaldo nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên con số 964 bàn, qua đó đang tiến càng gần hơn cột mốc ghi 1.000 bàn mà anh đang theo đuổi.

Tuy nhiên, có một kỷ lục khác mà danh thủ 41 tuổi người Bồ Đào Nha đang khiến mọi người phải ngả mũ kính phục, đó là anh đã đạt con số chẵn 500 bàn thắng ghi từ sau khi bước sang tuổi 30. Đây là một kỷ lục rất khó có cầu thủ nào đạt được.

Ronaldo liên tiếp phá kỷ lục ghi bàn, tuyên bố anh thuộc về Ả Rập Xê Út Ảnh: Reuters

"Tôi thuộc về Ả Rập Xê Út. Tôi muốn tiếp tục ở đây", Ronaldo nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Đây cũng là lần đầu tiên Ronaldo chính thức lên tiếng sau thời gian dài im lặng với vụ đình công không thi đấu liên tiếp 3 trận với Al Nassr gây nhiều suy đoán. Trong đó, có những dự báo danh thủ này sẽ chia tay Al Nassr và Ả Rập Xê Út vào mùa hè năm nay, ngay trước kỳ World Cup diễn ra ở Mỹ, Mexico và Canada.

"Đây là một đất nước đã chào đón tôi (Ả Rập Xê Út), cũng như gia đình và bạn bè tôi. Tôi hạnh phúc ở đây và muốn tiếp tục ở đây", Ronaldo khẳng định lại một lần nữa. Coi như anh chính thức xác nhận không có vụ chia tay Al Nassr như tin đồn và giữ cam kết thi đấu trước mắt là đến hết hợp đồng đã ký đến tháng 6.2027.

Ronaldo hiện là cầu thủ được trả lương và có thu nhập cao nhất thế giới, theo Forbes. Anh hiện có tổng thu nhập bao gồm lương cơ bản, tiền thưởng và các thỏa thuận bản quyền hình ảnh với Al Nassr lên đến khoảng 280 triệu USD trong năm 2026 (khoảng 7.271 tỉ đồng). Trong khi đó, Messi, đối thủ lâu năm của danh thủ Bồ Đào Nha, chỉ kiếm được 130 triệu USD (khoảng 3.376 tỉ đồng) ở Inter Miami.

Tại Ả Rập Xê Út, Ronaldo hiện chỉ còn thiếu 1 danh hiệu vô địch cùng Al Nassr để chứng minh đẳng cấp của mình. Việc anh cùng Al Nassr sau giai đoạn khó khăn, đã kịp quay trở lại và đang giữ mạch toàn thắng lên đến 8 trận liên tiếp gần đây giành lại ngôi đầu Saudi Pro League, đã đưa đến nhiều triển vọng sẽ đạt được vinh quang như kỳ vọng.

"Ta trở về nơi ta thuộc về. Giờ thì quay lại làm việc thôi!", Ronaldo đưa ra thông điệp mạnh mẽ, chính thức cùng Al Nassr quay lại cuộc đua vô địch và cạnh tranh sòng phẳng với các kình địch rất mạnh là Al Hilal, Al Ahli hay Al Ittihad…