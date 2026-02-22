Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Thực hư chuyện Doãn Ngọc Tân rời CLB Thanh Hóa

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
22/02/2026 13:06 GMT+7

Cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang 'dậy sóng' trước thông tin Doãn Ngọc Tân chia tay CLB Thanh Hóa.

Sáng 22.2, hậu vệ Trịnh Văn Lợi chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái: "Không có captain (đội trưởng) nữa thì làm sao bọn em đá đây". Điều này khiến nhiều CĐV Thanh Hóa nói riêng và người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung suy đoán rằng Doãn Ngọc Tân sẽ chia tay đội bóng xứ Thanh. Trang fanpage do người hâm mộ tự điều hành của một CLB V-League có hơn 77.000 người theo dõi còn cho rằng tiền vệ đội tuyển Việt Nam sẽ gia nhập CLB Ninh Bình để thay thế cho Nguyễn Thái Sơn, người mới phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng đầu gối.

Thực hư chuyện Doãn Ngọc Tân rời CLB Thanh Hóa - Ảnh 1.

Tin đồn Doãn Ngọc Tân rời CLB Thanh Hóa trở nên "viral"

ẢNH: CMH

Thực hư chuyện Doãn Ngọc Tân rời CLB Thanh Hóa - Ảnh 2.

Dòng trạng thái của Trịnh Văn Lợi khiến nhiều người suy đoán

ẢNH: CMH


Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, thông tin này là không chính xác. Ở thời điểm này, Ngọc Tân vẫn sẽ tiếp tục khoác áo CLB Thanh Hóa. Trong phần bình luận trên trang cá nhân của Trịnh Văn Lợi, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng tiết lộ Tân "hứ" đang bị quá tải.

