Thực hư chuyện Doãn Ngọc Tân rời CLB Thanh Hóa

Sáng 22.2, hậu vệ Trịnh Văn Lợi chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái: "Không có captain (đội trưởng) nữa thì làm sao bọn em đá đây". Điều này khiến nhiều CĐV Thanh Hóa nói riêng và người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung suy đoán rằng Doãn Ngọc Tân sẽ chia tay đội bóng xứ Thanh. Trang fanpage do người hâm mộ tự điều hành của một CLB V-League có hơn 77.000 người theo dõi còn cho rằng tiền vệ đội tuyển Việt Nam sẽ gia nhập CLB Ninh Bình để thay thế cho Nguyễn Thái Sơn, người mới phẫu thuật chấn thương đứt dây chằng đầu gối.

Tin đồn Doãn Ngọc Tân rời CLB Thanh Hóa trở nên "viral" ẢNH: CMH

Dòng trạng thái của Trịnh Văn Lợi khiến nhiều người suy đoán ẢNH: CMH





Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, thông tin này là không chính xác. Ở thời điểm này, Ngọc Tân vẫn sẽ tiếp tục khoác áo CLB Thanh Hóa. Trong phần bình luận trên trang cá nhân của Trịnh Văn Lợi, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng tiết lộ Tân "hứ" đang bị quá tải.