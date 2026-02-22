Bất ngờ diện mạo U.23 Việt Nam tham dự ASIAD 20: Không thiếu kinh nghiệm…

Lê Phát, Công Phương sẽ là nòng cốt U.23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 ảnh: Ted Trần

Trải nghiệm quý của U.23 Việt Nam tại ASIAD 2026

ASIAD 20 sẽ là sân chơi đặc biệt quan trọng, nơi VFF và HLV Kim Sang-sik thống nhất sẽ cử lực lượng U.21 đại diện U.23 Việt Nam tham dự, xem đây là cơ hội cọ xát giúp các tài năng trẻ tiếp thu thêm kinh nghiệm chinh chiến quốc tế ở các giải chính thức lớn.

Chắc chắn bộ khung của đội U.23 Việt Nam này sẽ có nền tảng từ 5 cái tên từng góp mặt ở VCK U.23 châu Á 2026 vừa qua, gồm 2 thủ môn Văn Bình (2005) và Đình Hải (2006) cùng tiền vệ Công Phương, Văn Thuận (2006) và chân sút trẻ Lê Phát (2007).

Trong số này, ngoại trừ Đình Hải chưa có cơ hội ra sân, thì 4 cái tên còn lại đều đã có thi đấu và để lại dấu ấn nhất định. Đặc biệt, Lê Phát hứa hẹn sẽ là nhân tố có thể tạo ra sức bùng nổ như cách đã sút tung lưới U.23 UAE trên đất Ả Rập Xê Út.

Công Phương có một vị trí đặc biệt trong tính toán của HLV Kim Sang-sik ảnh: Đồng Nguyên Khang

Văn Thuận không ghi bàn tại VCK U.23 châu Á 2026, nhưng màn trình diễn ấn tượng ở SEA Games 33, với khả năng gây đột biến cao nhờ những pha xử lý khó dự đoán, hứa hẹn sẽ giúp anh trở thành cái tên đáng xem trên hàng công U.23 Việt Nam.

Công Phương từng ghi bàn duy nhất giúp U.23 Việt Nam đánh bại chủ nhà Indonesia 1-0 ở chung kết để vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025. Anh có thể chơi tốt ở giữa sân và trên hàng công HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều sự lựa chọn.

Ngoài ra, U.23 Việt Nam sẽ còn rất nhiều nhân tố đáng chú ý khác, như các trung vệ Quang Kiệt (sinh năm 2007 - cao 1,96 m), Mạnh Hưng và Nguyên Hoàng (cùng sinh năm 2005 - cao 1,78 m).

HLV Kim Sang-sik sẽ bắt tay xây dựng một lứa U.23 Việt Nam mới trong 2 năm tới ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ở phía trên, HLV Kim Sang-sik có thể kỳ vọng vào Lee Williams (2007 - 1,90 m đã có 3 bàn tại V-League 2025 - 2026) hay tiền vệ Việt kiều Thành Trung (2005) đang chơi ngày càng hay trong màu áo Ninh Bình FC, hứa hẹn sẽ là nhạc trưởng U.23 Việt Nam.

Đặc biệt, U.23 Việt Nam hứa hẹn sẽ rất đáng chờ đợi với khả năng góp mặt của khá đông gương mặt Việt kiều khác như Vadim Nguyễn (2005), Khoa Ngô (2006, tân binh vừa có 1 bàn cho CLB CA TP.HCM)...

Ngoài ra, đội bóng vẫn còn nhiều cái tên giàu tiềm năng khác từng được thử thách ở cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia, thậm chí có trải nghiệm thi đấu cấp châu lục như Thái Bá Đạt (2005, PVD-CAND), Lê Đình Long Vũ (2006, SLNA), Nguyễn Quang Vinh (2005, SLNA) hay thủ môn Mai Xuân Tín (2008, CLB TP.HCM, cao 1,87 m)…

Lê Phát ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho U.23 Việt Nam vào lưới U.23 UAE ảnh: Ted Trần

Bất ngờ là, không lo ngại của một bộ phận người hâm mộ các cầu thủ U.21 sẽ thiếu kinh nghiệm, phần lớn các ứng viên sáng giá trong đội hình U.23 Việt Nam tham dự ASIAD 2026 đều đang được đăng ký thi đấu ở V-League. Thậm chí có người đã tích lũy vài mùa thi đấu ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Điều này đồng nghĩa đội bóng trẻ trung của chúng ta thực tế vẫn đã có lưng vốn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nhất định. Nhìn vào tấm gương của các đàn anh vừa thể hiện tại VCK U.23 châu Á 2026 ở Ả Rập Xê Út, họ sẽ càng có động lực và tự tin hơn để thi thố tại Nhật Bản.

Đây sẽ là đợt cọ xát cực kỳ quan trọng, để HLV Kim Sang-sik sớm chuẩn bị cho SEA Games 34 ở Malaysia năm 2027, xa hơn là VCK U.23 châu Á 2028, nơi mọi đội bóng châu Á đều nuôi tham vọng đoạt vé dự Olympic Los Angeles.