Nếu CAS xử FIFA thắng vụ nhập tịch lậu, dàn quan chức FAM đã từ chức không có cửa tái xuất

Theo tiết lộ của nhà báo Oleh Zulfaizan Mansor (trang Berita Harian) chiều 21.2, nếu FAM thất bại trong vụ kiện liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, hơn 90% lãnh đạo đã từ chức sẽ không thể trở lại làm việc, được thay thế hoàn toàn bằng những người mới. Nhà báo Oleh Zulfaizan Mansor đánh giá, đây không phải là con số mang tính suy đoán đơn thuần, mà phản ánh áp lực cực lớn đang đè nặng lên những người đứng đầu bóng đá Malaysia.

Nhà báo người Malaysia cũng cho biết một nguồn tin thân cận trong FAM tiết lộ với ông rằng hiện nhiều quan chức của bóng đá nước này cũng đang “án binh bất động”, chờ phán quyết cuối cùng từ CAS trước khi đưa ra quyết định về tương lai.

“Những gương mặt cũ có thể sẽ không còn giữ vai trò lãnh đạo. Tất cả phụ thuộc vào phán quyết sắp tới, bởi nguy cơ bị đình chỉ hoặc nhận án phạt nặng hơn vẫn hiện hữu”, nguồn tin này cho biết.

FAM đang có cuộc cải tổ lớn sau án phạt của FIFA ẢNH: REUTERS

Cuộc khủng hoảng hiện tại bắt nguồn từ bê bối liên quan đến việc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ. Đây là vấn đề nghiêm trọng, có thể kéo theo các án phạt từ FIFA, thậm chí là đình chỉ hoạt động bóng đá quốc tế. Chính vì vậy, vào ngày 28.1, toàn bộ Ban Chấp hành FAM nhiệm kỳ 2025–2029 đã đồng loạt từ chức – một động thái được xem là nhằm “giảm nhiệt” tình hình và hạn chế nguy cơ bị trừng phạt nặng hơn.

Tuy nhiên, việc từ chức tập thể không đồng nghĩa với việc trách nhiệm đã được làm rõ. Trái lại, theo giới quan sát, đây chỉ là bước đầu trong một cuộc cải tổ sâu rộng hơn.

FAM cần những gương mặt trẻ trung hơn

Bóng đá Malaysia cần tự soi lại mình thay vì truy tìm người tố cáo

Trong khi đó, ở góc độ pháp lý và quản trị, luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cho rằng cuộc khủng hoảng hiện tại của FAM không đơn thuần là hệ quả của một bê bối đơn lẻ, mà phản ánh những vấn đề mang tính hệ thống đã tồn tại trong thời gian dài. Theo ông, cơ chế đề cử và bổ nhiệm hiện tại vô hình trung tạo điều kiện để một nhóm nhỏ các cá nhân quen thuộc tiếp tục duy trì ảnh hưởng, khiến bộ máy lãnh đạo thiếu đi sự đổi mới cần thiết. Vì thế, ông Nik Erman Nik Roseli đánh giá việc hơn 90% quan chức của FAM rời đi nếu bóng đá Malaysia thua kiện FIFA ở CAS là điều hoàn toàn hợp lý.

“Những gương mặt cũ, cùng với các mối quan hệ thân cận, vẫn luân phiên nắm giữ các vị trí chủ chốt. Điều này làm hạn chế cơ hội cho những nhân tố mới và cản trở quá trình cải tổ thực chất”, ông Nik Erman Nik Roseli nhấn mạnh.

Bóng đá Malaysia cần những người mới nắm quyền sau quá trình cải tổ ẢNH: NGỌC LINH

Cùng quan điểm với luật sư Nik Erman Nik Roseli, chuyên gia bóng đá Zakaria Rahim đề xuất một hướng đi mang tính cải cách sâu rộng hơn. Ông cho rằng FAM cần tái cấu trúc theo mô hình quản trị hiện đại, trong đó quyền lực không tập trung vào một cá nhân. Theo đề xuất, Hội đồng FAM sẽ được thành lập và đóng vai trò như một cơ quan lập pháp, đại diện cho nhiều bên liên quan, chịu trách nhiệm giám sát và định hướng chính sách.

Song song đó, bộ máy điều hành cần được chuyên nghiệp hóa, với một giám đốc điều hành (CEO) được tuyển chọn thông qua quy trình minh bạch, đủ năng lực để triển khai các quyết sách một cách hiệu quả.

Nhà báo Oleh Zulfaizan Mansor nhận xét: “Nếu FAM thua kiện tại CAS, không chỉ là câu chuyện pháp lý, mà còn là “án tín nhiệm” đối với toàn bộ hệ thống lãnh đạo hiện tại. Khi đó, việc thay thế tới 90% bộ máy không còn là khả năng, mà gần như trở thành điều tất yếu. Trong một nền bóng đá đang khát khao lấy lại niềm tin, phán quyết từ CAS có thể chính là điểm khởi đầu cho một kỷ nguyên mới – hoặc là dấu chấm hết cho một thế hệ lãnh đạo đã mất đi sự tín nhiệm”.