Đừng ám ảnh Việt Nam hay Indonesia tố cáo nhập tịch trái phép, đội tuyển Malaysia sẽ chịu kịch bản xấu?

Ai khiếu nại lên FIFA đã không còn quan trọng!

Trong bài bình luận trưa 21.2, tờđặt vấn đề thẳng thắn: tại sao dư luận lại cứ bị “ám ảnh” bởi danh tính bên khiếu nại là người Việt Nam hay Indonesia, thay vì quan tâm đến bản chất sai phạm và những hệ lụy có thể xảy ra?

Theo diễn biến đã được công bố, FIFA sau quá trình điều tra đã xác định FAM cùng một số cầu thủ nhập tịch vi phạm quy định liên quan đến hồ sơ và tư cách thi đấu. Án phạt bao gồm tiền phạt và lệnh cấm thi đấu 12 tháng, dù hiện tại đang được tạm hoãn trong thời gian kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Điều đáng nói, thay vì tập trung vào việc xử lý hệ quả, dư luận lại dồn sự chú ý vào việc đơn khiếu nại được gửi tới FIFA từ đâu. Một số nguồn tin cho rằng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) là bên đứng sau, thậm chí xuất hiện cả những cáo buộc nhắm vào Erick Thohir – Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, ông Thohir đã lên tiếng phủ nhận. Trong khi đó, phía VFF cũng đã được xác định là không liên quan.

Đội tuyển Malaysia hiện vẫn chưa rõ số phận trước trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) ẢNH: NGỌC LINH

Tờ New Straits Times cho rằng, việc truy tìm người tố cáo thực chất không mang nhiều ý nghĩa. Trong bóng đá, một khi khiếu nại đã được tiếp nhận và xử lý, điều đó đồng nghĩa phải tồn tại những cơ sở nhất định. Vấn đề không nằm ở việc “ai gõ cửa FIFA”, mà là tại sao cánh cửa đó lại có thể bị mở ra.

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia phủ nhận khiếu nại bóng đá Malaysia lên FIFA

Bài viết nhấn mạnh, nếu các quy trình được tuân thủ chặt chẽ, những rủi ro pháp lý sẽ khó có cơ hội phát sinh. Ngược lại, nếu tồn tại sai sót – dù là hành chính hay chuyên môn thì điều cần thiết là cách xử lý bình tĩnh, chuyên nghiệp, thay vì phản ứng theo hướng cảm tính.

“Ở góc độ chuyên môn, hệ quả của vụ việc không hề nhỏ. Những đội tuyển từng thất bại trước Malaysia có thể bị ảnh hưởng trực tiếp, trong khi một số trận giao hữu đã bị FIFA hủy kết quả và xử thua 0-3. Quan trọng hơn, tương lai của bóng đá Malaysia vẫn đang treo lơ lửng, khi phán quyết cuối cùng từ CAS chưa được đưa ra. Ngày 26.2 tới được xem là cột mốc then chốt, khi phiên điều trần phúc thẩm diễn ra", New Straits Times nhận xét.

CAS sẽ xử lý đơn kiện FIFA của FAM vào ngày 26.2 ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Malaysia có nguy cơ chịu kịch bản xấu nhất

Không dừng lại ở đó, New Straits Times cho rằng kịch bản xấu nhất hoàn toàn có thể xảy ra: Đội tuyển Malaysia đối mặt nguy cơ bị ảnh hưởng suất dự Asian Cup 2027, thậm chí là các án phạt nặng hơn liên quan đến các giải đấu lớn trong tương lai. Nếu điều này thành hiện thực, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào cả một thế hệ cầu thủ.

New Straits Times kết luận: “Thay vì biến sự việc thành một cuộc tranh cãi mang màu sắc khu vực, bóng đá Malaysia cần tập trung vào việc củng cố hệ thống, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định. Trong một môi trường pháp lý ngày càng chặt chẽ của bóng đá hiện đại, sai lầm – nếu có – nên được xem là bài học để hoàn thiện, không phải là cái cớ để đổ lỗi. Bởi sau tất cả, giá trị của màu áo đội tuyển mới là điều quan trọng nhất. Và bóng đá xứng đáng được bảo vệ bằng sự chuyên nghiệp, thay vì những cuộc truy tìm vô nghĩa”.