Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Son Heung-min ‘trừng phạt’ bạn thân Messi, Inter Miami mở màn MLS bằng thất bại

Giang Lao
Giang Lao
22/02/2026 12:04 GMT+7

Sáng 22.2 (giờ Việt Nam), ngôi sao Hàn Quốc, Son Heung-min góp một kiến tạo giúp Los Angeles FC (LAFC) đánh bại thuyết phục Inter Miami của danh thủ Messi với tỷ số 3-0, trong ngày mở màn mùa giải MLS 2026.

Sức hút của Messi và Son Heung-min cực khủng

Sân Memorial Coliseum của LAFC đã thu hút hơn 70.000 khán giả đến xem, phá kỷ lục người xem ở ngày mở màn MLS 2026 (giải bóng đá nhà nghề Mỹ). Qua đó, đủ chứng minh sức hút của 2 danh thủ MessiSon Heung-min tại giải đấu quá lớn.

Son Heung-min ‘trừng phạt’ bạn thân Messi, Inter Miami mở màn MLS bằng thất bại- Ảnh 1.

Chật kín khán giả đến xem Messi và Son Heung-min trổ tài

Ảnh: Reuters

Trên sân, màn so tài giữa Messi và Son Heung-min cũng đầy sự kịch tính và hấp dẫn. LAFC với ưu thế thi đấu trên sân nhà và dàn cầu thủ đồng đều hơn ngay từ đầu hiệp 1 đã kiểm soát trận đấu. Trong khi phía Inter Miami cho thấy việc không còn 2 danh thủ Jordi Alba và Sergio Busquets (giải nghệ) đã để lại khoảng trống quá lớn.

Messi chỉ còn người bạn thân De Paul hỗ trợ trên sân, trong khi Suarez phải ngồi dự bị (chỉ vào sân 10 phút cuối), anh nhường chỗ cho tiền đạo tân binh German Berterame đá chính. Inter Miami vì thế khởi đầu đầy chệch choạc, họ phải trả giá cho sự mất cân đối trong đội hình của mình rồi cũng đến.

Phút 38, De Paul để mất bóng ở giữa sân giúp Son Heung-min có cơ hội kiến tạo cho David Martinez ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho LAFC. Bên phía Inter Miami, những nỗ lực của Messi chỉ đem lại vài cơ hội hiếm hoi cho Berterame, nhưng không thể gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn kỳ cựu Hugo Lloris (LAFC).

Son Heung-min ‘trừng phạt’ bạn thân Messi, Inter Miami mở màn MLS bằng thất bại- Ảnh 2.

Son Heung-min góp một kiến tạo giúp Los Angeles FC đánh bại Inter Miami

Ảnh: Reuters

Vào hiệp 2, Inter Miami thi đấu quyết tâm hơn, nhưng Messi và đồng đội chỉ ép sân đối phương, vẫn không tạo được cơ hội nào đáng kể để có thể cân bằng tỷ số. 

Trái lại, việc dâng lên quá cao khiến họ bị hớ hênh ở hàng thủ và đã bị trừng phạt ở phút 73, khi tiền đạo Denis Bouanga tận dụng sai sót của thủ môn St. Clair dễ dàng đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho LAFC. 

Kết cục này khiến Messi không thể làm gì hơn trước đối thủ thi đấu quá chặt chẽ và phản công cực hay nhờ sự nhanh nhạy của Son Heung-min. Phút bù giờ 90+4, Inter Miami nhận tiếp bàn thua thứ 3, lần này cầu thủ Nathan Ordaz lập công ấn định chiến thắng cho LAFC với tỷ số 3-0.

Inter Miami vì thế đành chấp nhận trận thua đau ngày mở màn mùa giải MLS. Xem ra cơ hội bảo vệ ngôi vô địch MLS Cup của Messi và đồng đội ở mùa giải 2026 từ sớm đã trở nên đầy gian nan.

Ở trận kế tiếp, Inter Miami tiếp tục thi đấu sân khách gặp đối thủ cùng thành phố Orlando City SC lúc 7 giờ ngày 2.3. Còn LAFC và Son Heung-min thi đấu trận lượt về vòng 1 giải CONCACAF Champions Cup gặp Real Espana của Honduras (lượt đi họ đã thắng 6-1) vào ngày 25.2. Tiếp đó, họ đến sân khách gặp Houston Dynamo FC vào ngày 1.3.

Tin liên quan

Đưa Al Nassr trở lại ngôi đầu, Ronaldo nói điều bất ngờ: ‘Ta trở về nơi ta thuộc về’

Đưa Al Nassr trở lại ngôi đầu, Ronaldo nói điều bất ngờ: ‘Ta trở về nơi ta thuộc về’

Rạng sáng 22.2, Ronaldo lập cú đúp giúp Al Nassr đánh bại Al Hazm tỷ số 4-0 vươn lên giành lại ngôi đầu Saudi Pro League, sau khi Al Hilal và Al Ittihad hòa nhau 1-1. Danh thủ Bồ Đào Nha cũng lên tiếng phá vỡ im lặng.

Tổng thư ký AFC ‘xin’ FIFA cho 7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia tái đấu đội tuyển Việt Nam?

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Man City bám cực sát Arsenal, Chelsea vượt mặt M.U nhưng…

Khám phá thêm chủ đề

Messi MLS Inter Miami Son Heung-Min SUAREZ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận