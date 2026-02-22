Son Heung-min ‘trừng phạt’ bạn thân Messi, Inter Miami mở màn MLS bằng thất bại

Sức hút của Messi và Son Heung-min cực khủng

Sân Memorial Coliseum của LAFC đã thu hút hơn 70.000 khán giả đến xem, phá kỷ lục người xem ở ngày mở màn MLS 2026 (giải bóng đá nhà nghề Mỹ). Qua đó, đủ chứng minh sức hút của 2 danh thủ Messi và Son Heung-min tại giải đấu quá lớn.

Chật kín khán giả đến xem Messi và Son Heung-min trổ tài Ảnh: Reuters

Trên sân, màn so tài giữa Messi và Son Heung-min cũng đầy sự kịch tính và hấp dẫn. LAFC với ưu thế thi đấu trên sân nhà và dàn cầu thủ đồng đều hơn ngay từ đầu hiệp 1 đã kiểm soát trận đấu. Trong khi phía Inter Miami cho thấy việc không còn 2 danh thủ Jordi Alba và Sergio Busquets (giải nghệ) đã để lại khoảng trống quá lớn.

Messi chỉ còn người bạn thân De Paul hỗ trợ trên sân, trong khi Suarez phải ngồi dự bị (chỉ vào sân 10 phút cuối), anh nhường chỗ cho tiền đạo tân binh German Berterame đá chính. Inter Miami vì thế khởi đầu đầy chệch choạc, họ phải trả giá cho sự mất cân đối trong đội hình của mình rồi cũng đến.

Phút 38, De Paul để mất bóng ở giữa sân giúp Son Heung-min có cơ hội kiến tạo cho David Martinez ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho LAFC. Bên phía Inter Miami, những nỗ lực của Messi chỉ đem lại vài cơ hội hiếm hoi cho Berterame, nhưng không thể gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn kỳ cựu Hugo Lloris (LAFC).

Son Heung-min góp một kiến tạo giúp Los Angeles FC đánh bại Inter Miami Ảnh: Reuters

Vào hiệp 2, Inter Miami thi đấu quyết tâm hơn, nhưng Messi và đồng đội chỉ ép sân đối phương, vẫn không tạo được cơ hội nào đáng kể để có thể cân bằng tỷ số.

Trái lại, việc dâng lên quá cao khiến họ bị hớ hênh ở hàng thủ và đã bị trừng phạt ở phút 73, khi tiền đạo Denis Bouanga tận dụng sai sót của thủ môn St. Clair dễ dàng đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho LAFC.

Kết cục này khiến Messi không thể làm gì hơn trước đối thủ thi đấu quá chặt chẽ và phản công cực hay nhờ sự nhanh nhạy của Son Heung-min. Phút bù giờ 90+4, Inter Miami nhận tiếp bàn thua thứ 3, lần này cầu thủ Nathan Ordaz lập công ấn định chiến thắng cho LAFC với tỷ số 3-0.

Inter Miami vì thế đành chấp nhận trận thua đau ngày mở màn mùa giải MLS. Xem ra cơ hội bảo vệ ngôi vô địch MLS Cup của Messi và đồng đội ở mùa giải 2026 từ sớm đã trở nên đầy gian nan.

Ở trận kế tiếp, Inter Miami tiếp tục thi đấu sân khách gặp đối thủ cùng thành phố Orlando City SC lúc 7 giờ ngày 2.3. Còn LAFC và Son Heung-min thi đấu trận lượt về vòng 1 giải CONCACAF Champions Cup gặp Real Espana của Honduras (lượt đi họ đã thắng 6-1) vào ngày 25.2. Tiếp đó, họ đến sân khách gặp Houston Dynamo FC vào ngày 1.3.