Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Man City bám cực sát Arsenal, Chelsea vượt mặt M.U nhưng…

Khoảng cách giữa Man City và ngôi đầu Arsenal chỉ còn 2 điểm

Vòng 27 Ngoại hạng Anh bắt đầu bằng trận đấu tâm điểm trên sân Etihad, giữa Man City và Newcastle. Trước khi màn so tài này diễn ra, Man City đang xếp thứ 2 và kém Arsenal 5 điểm. Chỉ cần 1 thắng lợi nữa, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ “phà hơi nóng” cho Arsenal trong cuộc đua vô địch khi khoảng cách giữa 2 đội sẽ được rút ngắn xuống còn 2 điểm.

Với mục tiêu đó, Man City tung ra đội hình mạnh nhất và không gặp nhiều khó khăn để thi đấu áp đảo trước Newcastle trong suốt trận đấu. Nửa xanh thành Manchester sút đến 14 lần, trong đó có một nửa số lần dứt điểm đi trúng đích. Dù những ngôi sao được chờ đợi trên hàng công như Haaland, Antoine Semenyo kém duyên nhưng ngay trong hiệp 1 Man City vẫn tìm được 2 bàn thắng nhờ cú đúp của Nico O'Reilly. Xen giữa 2 bàn của Nico O'Reilly, Lewis Hall phía Newcastle cũng ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đồng thời, đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu, giúp Man City có 3 điểm.

Với thắng lợi 2-1, Man City tiếp tục củng cố vị trí thứ 2 khi có 56 điểm sau 27 trận. “The Citizens” chính thức rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu của Arsenal xuống còn 2 điểm. Đây được xem là áp lực cực lớn cho Arsenal khi ở vòng đấu này, họ sẽ đụng độ đối thủ mạnh cùng thành phố là Tottenham.

Nico O'Reilly (bìa phải) giúp Man City có 3 điểm ẢNH: REUTERS

Xếp ngay phía sau Arsenal và Man City, Aston Villa lại có trận đấu thất vọng vào rạng sáng 22.2. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng đội bóng của HLV Unai Emery lại để Leeds United cầm hòa 1-1. Thậm chí, Aston Villa còn là đội để thủng lưới trước sau bàn thắng của Anton Stach ở phút 31. Mãi đến phút 88, cầu thủ vào sân Tammy Abraham mới lập công, giữ lại 1 điểm cho Aston Villa. Chỉ có 1 điểm ở trận này, Aston Villa có 51 điểm sau 27 trận và tiếp tục đứng thứ 3.

Trong khi đó, trên sân Stamford Bridge, Chelsea cũng có trận hòa thất vọng 1-1 với đối thủ yếu Burnley. Ở trận đấu này, Chelsea nhập cuộc rất tốt, mở tỷ số ngay ở phút thứ 4 do công của João Pedro. Tuy nhiên, kể từ sau bàn thắng của João Pedro, đội bóng của HLV Liam Rosenior thi đấu không tốt, để đối thủ chơi lấn lướt. Sau nhiều lần thoát thua may mắn, phút 90+2, lưới của Chelsea cũng rung lên sau bàn thắng của Zian Flemming.

Hòa đáng tiếc, Chelsea có 45 điểm, tạm vươn lên thứ 4. Đội bóng thành London có cùng điểm số với M.U nhưng có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Dù vậy, Chelsea hoàn toàn có thể mất vị trí này sau vòng 27 khi M.U là đội thi đấu muộn nhất (làm khách trên sân Everton). Chưa kể, Chelsea nhiều khả năng sẽ bị đội xếp thứ 6 là Liverpool (có 42 điểm, đá 26 trận) bắt kịp trên bảng xếp hạng.

Chelsea (bìa trái) mất điểm đáng tiếc ở vòng 27 ẢNH: REUTERS

Ngoài cuộc đua hấp dẫn ở các vị trí dẫn đầu, các vị trí cuối bảng Ngoại hạng Anh vẫn chưa có nhiều biến động sau vòng 27. Wolverhampton Wanderers chỉ có 10 điểm sau 27 trận, xếp cuối bảng và gần như nắm chắc chiếc vé rớt hạng. Hai đội xếp trên trên Wolverhampton Wanderers là Burnley (xếp thứ 19, có 19 điểm) và West Ham (xếp 18, có 25 điểm) cùng có thêm 1 điểm ở vòng đấu này, tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng.