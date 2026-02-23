Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trước ngày định đoạt ở CAS: FAM và 7 cầu thủ nhập tịch liệu có cửa thắng?
Trước ngày định đoạt ở CAS: FAM và 7 cầu thủ nhập tịch liệu có cửa thắng?

Hồ Hiền
Hồ Hiền
23/02/2026 13:21 GMT+7

Chỉ còn vài ngày nữa, phiên điều trần tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) ngày 26.2 sẽ diễn ra. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch đang chờ đợi trong tâm trạng đầy lo lắng, khi FIFA chuẩn bị đưa ra các lập luận phản bác, theo báo Berita Harian.

Vụ việc liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ nhập tịch của 7 cầu thủ từng khoác áo đội tuyển Malaysia trong năm 2025.

Trước đó, họ đã bị treo giò 12 tháng, nhưng được tạm hoãn thi hành án để chờ kết quả kháng cáo tại Tòa trọng tài thể thao (CAS).

Thời khắc quyết định

Dư luận Malaysia từng có phần lạc quan khi Tổng thư ký AFC Windsor Paul John nhận định cơ hội thắng kiện là "50-50", do CAS chấp thuận đơn xin hoãn thi hành án.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh điều đó không đồng nghĩa với việc FAM và các cầu thủ sẽ giành phần thắng, bởi FIFA khi ấy chưa đưa ra lập luận chính thức.

Tại phiên điều trần ngày 26.2, cả hai phía sẽ trình bày quan điểm để CAS xem xét trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Nguy cơ án phạt nặng

Theo báo Berita Harian, nhiều nhận định từ giới luật sư thể thao cho thấy khả năng FIFA bảo vệ thành công quan điểm của mình là khá cao.

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA kết luận FAM vi phạm quy định về điều kiện thi đấu của cầu thủ, do các trường hợp nhập tịch không đáp ứng tiêu chí về nguồn gốc gia đình theo luật.

Nếu thua kiện, án treo giò 12 tháng của 7 cầu thủ sẽ được khôi phục ngay lập tức. FAM cũng có thể đối mặt với các án phạt bổ sung, thậm chí nguy cơ bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế.

Phiên điều trần ngày 26.2 vì thế được xem là bước ngoặt quan trọng, không chỉ với 7 cầu thủ liên quan mà còn với tương lai của bóng đá Malaysia trên đấu trường châu lục.

FAM CAS Cầu thủ nhập tịch FIFA bê bối nhập tịch Tòa án Trọng tài Thể thao bóng đá Malaysia
