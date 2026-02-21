Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
HLV Peter Cklamovski nói sẽ không từ chức, dồn toàn lực cho trận gặp Việt Nam
Video Thể thao

HLV Peter Cklamovski nói sẽ không từ chức, dồn toàn lực cho trận gặp Việt Nam

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
21/02/2026 21:13 GMT+7

HLV Peter Cklamovski khẳng định vẫn toàn tâm với đội tuyển Malaysia, bất chấp tin đồn ra đi và sự quan tâm từ nước ngoài, đồng thời dồn toàn lực cho trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 31.3.

HLV trưởng ĐTQG Malaysia Peter Cklamovski đã lên tiếng trước những tin đồn cho rằng ông có thể rời đội tuyển Malaysia giống như người tiền nhiệm Kim Pan Gon.

"Chà, tôi vẫn ở đây. Có lẽ đó là câu trả lời mạnh mẽ nhất", nhà cầm quân người Úc nói khi được hỏi về khả năng từ chức.

Trước đó, HLV Kim Pan-gon đã từ chức vào tháng 7.2024, chấm dứt hợp đồng sớm với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), khiến không ít người hâm mộ lo ngại kịch bản tương tự có thể lặp lại.

Trong cuộc phỏng vấn với Timesport (Malaysia), ông Cklamovski thừa nhận ông từng nhận được sự quan tâm từ các đội bóng nước ngoài, song nhấn mạnh ưu tiên hiện tại vẫn là đội tuyển Malaysia.

HLV Peter Cklamovski nói sẽ không từ chức, dồn toàn lực cho trận gặp Việt Nam

"Tôi đã có cơ hội rời đi. Tôi nhận được sự quan tâm từ nhiều nơi trên thế giới. Nhưng tôi có động lực làm điều gì đó đặc biệt với đội tuyển quốc gia (Malaysia). Thiếu tiến bộ, thiếu khát vọng, thiếu đam mê cùng nhau tiến về phía trước… có lẽ đó là những cảm xúc có thể khiến tôi suy nghĩ. Nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ đến chuyện ra đi”.

Sau khi làm rõ tương lai, HLV Cklamovski khẳng định toàn bộ sự tập trung của ông đang hướng về trận vòng loại Asian Cup gặp đội tuyển Việt Nam ngày 31.3.

"Chúng tôi mong chờ thử thách khi phải làm khách trước đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ chủ động chơi bóng và mang tâm thế đến đó để đánh bại họ.Chỉ đơn giản là đến đó, giành chiến thắng một lần nữa và khiến mọi người Malaysia tự hào về cách chúng tôi thi đấu. Đó chắc chắn là một trận sân khách khó khăn, nhưng chúng tôi chờ đợi thử thách đó và sẽ đến với tâm lý mạnh mẽ".

HLV người Úc nhấn mạnh sức mạnh lớn nhất của Malaysia nằm ở sự gắn kết tập thể.

Tin liên quan

Bóng đá Malaysia cần tự soi lại mình thay vì truy tìm người tố cáo

Bóng đá Malaysia cần tự soi lại mình thay vì truy tìm người tố cáo

Tranh cãi về việc ai gửi đơn lên FIFA đang làm lu mờ vấn đề cốt lõi của bóng đá Malaysia: sai sót thủ tục và nguy cơ án phạt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến Asian Cup 2027 và tương lai cả một thế hệ cầu thủ.

Vụ Vinicius Junior tố bị phân biệt chủng tộc: Tiền vệ Benfica khai chỉ ‘kỳ thị đồng tính’

Chủ tịch LĐBĐ Indonesia phủ nhận khiếu nại bóng đá Malaysia lên FIFA

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia HLV Peter Cklamovski đội tuyển Việt Nam từ chức Asian Cup 2027 FAM Cầu thủ nhập tịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận