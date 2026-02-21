HLV trưởng ĐTQG Malaysia Peter Cklamovski đã lên tiếng trước những tin đồn cho rằng ông có thể rời đội tuyển Malaysia giống như người tiền nhiệm Kim Pan Gon.

"Chà, tôi vẫn ở đây. Có lẽ đó là câu trả lời mạnh mẽ nhất", nhà cầm quân người Úc nói khi được hỏi về khả năng từ chức.

Trước đó, HLV Kim Pan-gon đã từ chức vào tháng 7.2024, chấm dứt hợp đồng sớm với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), khiến không ít người hâm mộ lo ngại kịch bản tương tự có thể lặp lại.

Trong cuộc phỏng vấn với Timesport (Malaysia), ông Cklamovski thừa nhận ông từng nhận được sự quan tâm từ các đội bóng nước ngoài, song nhấn mạnh ưu tiên hiện tại vẫn là đội tuyển Malaysia.

HLV Peter Cklamovski nói sẽ không từ chức, dồn toàn lực cho trận gặp Việt Nam

"Tôi đã có cơ hội rời đi. Tôi nhận được sự quan tâm từ nhiều nơi trên thế giới. Nhưng tôi có động lực làm điều gì đó đặc biệt với đội tuyển quốc gia (Malaysia). Thiếu tiến bộ, thiếu khát vọng, thiếu đam mê cùng nhau tiến về phía trước… có lẽ đó là những cảm xúc có thể khiến tôi suy nghĩ. Nhưng thành thật mà nói, tôi không nghĩ đến chuyện ra đi”.

Sau khi làm rõ tương lai, HLV Cklamovski khẳng định toàn bộ sự tập trung của ông đang hướng về trận vòng loại Asian Cup gặp đội tuyển Việt Nam ngày 31.3.

"Chúng tôi mong chờ thử thách khi phải làm khách trước đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ chủ động chơi bóng và mang tâm thế đến đó để đánh bại họ.Chỉ đơn giản là đến đó, giành chiến thắng một lần nữa và khiến mọi người Malaysia tự hào về cách chúng tôi thi đấu. Đó chắc chắn là một trận sân khách khó khăn, nhưng chúng tôi chờ đợi thử thách đó và sẽ đến với tâm lý mạnh mẽ".

HLV người Úc nhấn mạnh sức mạnh lớn nhất của Malaysia nằm ở sự gắn kết tập thể.