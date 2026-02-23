Messi thoát án phạt một cách ‘thú vị’, David Beckham sắp đưa ‘sao khủng’ từ M.U về Inter Miami

Suarez kịp cứu Messi

"MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) đã xem xét vụ việc sau khi một video, được đăng tải bởi phóng viên Giovanni Guerrero của Sintesis Deportes, dường như cho thấy Messi cố gắng đối đầu với các trọng tài ở khu vực bên trong sân vận động Memorial Coliseum ngay sau trận đấu.

Trong video, Suarez cố gắng ngăn Messi lại. Mặc dù Suarez kéo tay Messi, nhưng Messi đã biến mất qua cánh cửa. Tám giây sau, anh xuất hiện trở lại và đi cùng các cầu thủ khác của Inter Miami về phía phòng thay đồ của họ", The Athletic tường thuật.

Liên tục bị đối phương đá rắn, Messi nổi giận muốn chất vấn trọng tài sau trận đấu mở màn MLS ngày 22.2 Ảnh: Reuters

Đoạn video này gây sốt trên mạng xã hội, khiến sau đó MLS vào cuộc điều tra. Nhiều người cho rằng Messi phản đối các trọng tài vì họ đã bỏ qua rất nhiều lỗi trong trận đấu, cũng như các pha phạm lỗi thô bạo từ các cầu thủ Los Angeles FC (LAFC) để ngăn chặn anh trong trận đấu.

HLV Marc Dos Santos của LAFC cũng thừa nhận sau trận đấu, rằng ông đã xây dựng kế hoạch khóa chặt Messi rất hiệu quả, với từ 2 đến 3 cầu thủ luôn thường trực xung quanh danh thủ người Argentina để ngăn chặn anh triển khai bóng cho đồng đội.

Việc bị khóa chặt cùng lối chơi rát của đối phương, nhưng trọng tài không xử lý mạnh tay, khiến Messi rất tức giận và đã có hành động muốn tranh cãi với các trọng tài sau trận đấu. May mắn, vụ việc được Suarez ngăn Messi đi xa hơn.

Nhờ đó, sau khi MLS xem xét vụ việc, người phát ngôn của giải đấu này cho biết: "Messi không xông vào phòng trọng tài như cáo buộc, cánh cửa trong video không phải là cửa phòng thay đồ của trọng tài, và Messi không đi vào khu vực cấm. Vì vậy, việc xem xét của giải đấu không tìm thấy vi phạm nào, và do đó, vụ việc coi như đã khép lại".

Thoát được án phạt treo giò, Messi sẽ có cơ hội lần đầu tiên cùng Inter Miami đến sân khách gặp đối thủ cùng thành phố Orlando City SC lúc 7 giờ ngày 2.3.

Trong khi đó, sau khi chứng kiến Inter Miami có trận ra quân mùa giải MLS thảm bại trước LAFC với tỷ số 0-3, chủ tịch đội bóng này ông David Beckham đã lập tức lên phương án tăng cường sức mạnh cho đội bóng.

Theo báo Tây Ban Nha, Diario AS, ông David Beckham vừa mời tiền vệ ngôi sao của CLB M.U, Casemiro và gia đình đến thăm CLB Inter Miami của mình. Qua đó, cũng đang xúc tiến đàm phán ký hợp đồng để tiền vệ 34 tuổi người Brazil này gia nhập Inter Miami từ mùa hè năm nay, có thể là ngay sau kỳ World Cup ở Mỹ, Mexico và Canada kết thúc.

Casemiro đã công bố chính thức chia tay CLB M.U sau mùa giải năm nay kết thúc khi hết hạn hợp đồng. Hiện anh vẫn đang tìm bến đỗ mới, trong đó CLB Inter Miami của ông David Beckham là một điểm đến thích hợp.

Casemiro được David Beckham nhắm đến là cho vị trí của Sergio Busquets (giải nghệ) để lại, hiện vẫn tạo khoảng trống quá lớn ở hàng tiền vệ của Inter Miami.