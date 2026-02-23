FAM và 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ Malaysia nín thở chờ FIFA lập luận tại CAS: ‘Nhịp tim đập nhanh…’

7 cầu thủ thua kiện, FAM đối mặt lệnh cấm vận

"Sự hồi hộp đang tăng lên trước phiên điều trần kháng cáo vụ án làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong năm 2025 tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), sẽ được tổ chức vào thứ 5 tuần này (26.2)", báo Malaysia, Berita Harian bày tỏ và thêm rằng: "Nhịp tim của 7 cầu thủ này đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cũng trong tình trạng tương tự".

Sát ngày CAS điều trần vụ nhập tịch 'lậu', FAM và 7 cầu thủ liên quan đang nín thở trước lập luận từ FIFA đưa ra, theo Berita Harian Ảnh: Ngọc Linh

"Đó sẽ là thời khắc quyết định", Berita Harian mô tả. Nhưng cũng thừa nhận, dù người hâm mộ Malaysia đang hy vọng vào một phép màu với phán quyết sẽ có lợi, thì việc FIFA đưa ra lập luận tại CAS chống lại 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" mới chính là yếu tố quyết định.

Nhiều dự báo hiện nay, FAM và 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel, sẽ không có cơ hội nào thắng kiện FIFA.

"Hy vọng mong manh hiện nay của người hâm mộ Malaysia được thắp lên là vì từ phát biểu của Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Windsor Paul John, cho rằng FAM và 7 cầu thủ liên quan sẽ có 50% thắng kiện. Lý do là CAS chấp thuận đơn xin hoãn thi hành án của 7 cầu thủ. Từ đó, ông Windsor Paul John khẳng định đó là một dấu hiệu tích cực vì những vấn đề như vậy thường khó đạt được trước đây", theo Berita Harian.

Nhưng đồng thời cũng chính ông Windsor Paul John sau đó xác nhận lại: "Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ có thể thắng. Cơ hội là 50-50 vì khi được hoãn thi hành án, FIFA vẫn chưa đưa ra lập luận của mình, lập luận chỉ đến từ phía các cầu thủ. Giờ đây, FIFA có thể đã đưa ra lập luận và vào ngày 26.2 tại phiên điều trần họ sẽ đưa ra. Khi đó, sẽ có các lập luận từ cả hai phía, các cầu thủ và FIFA, để CAS xem xét".

Theo luật sư thể thao và thương mại, Nik Erman Nik Roseli, ông nghiêng về khả năng lập luận của FIFA chặt chẽ và thuyết phục hơn, và CAS hoàn toàn có thể sẽ bác đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ liên quan ngay phiên điều trần.

Lý do vì trước đây cơ quan bóng đá thế giới đã đưa nhiều bằng chứng rõ ràng để khẳng định FAM và các cầu thủ đã gian dối trong quá trình nhập tịch. Trên hết, các cầu thủ này không hội đủ điều kiện để thi đấu cho đội tuyển Malaysia theo quy định của FIFA, về trường hợp là các cầu thủ có gốc gác gồm phải có mối quan hệ ông bà hoặc cha mẹ ở nước sở tại.

FIFA đã xử thua 3 trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Malaysia cùng tỷ số 0-3, vì xác định 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện có gốc gác Ảnh: Ngọc Linh

Khả năng, nếu FAM và 7 cầu thủ thua kiện, án treo giò 12 tháng của 7 cầu thủ này sẽ lập tức được nối lại sau lệnh tạm hoãn hiện nay. FAM cũng đứng trước tình thế đầy mờ mịt, với khả năng có thể bị phạt bổ sung hoặc tệ nhất là bị cấm vận, bên cạnh đó, đội tuyển Malaysia còn có thể bị cấm tham dự ít nhất 1 kỳ Asian Cup tiếp theo, như trường hợp của bóng đá Timor Leste trước đây khi cũng gian dối nhập tịch tương tự, theo Berita Harian.

"Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để cứu FAM khỏi một hình phạt nặng hơn, bước đi lớn nhất là việc toàn bộ các thành viên Ban Chấp hành của FAM đã đồng loạt từ chức vào ngày 28.1. Nhưng rõ ràng là chưa rõ số phận FAM sẽ ra sao khi quá trình "xét xử" tại CAS kết thúc sắp tới đây.

Cùng lúc, AFC cũng dự kiến sẽ đưa ra quyết định về số phận của FAM và đội tuyển Malaysia sau phán quyết của CAS, với trọng tâm chính là vấn đề liên quan đến vòng loại Asian Cup 2027.

Trước đó, đội tuyển Malaysia đã sử dụng các cầu thủ nhập tịch "lậu" này trong hai trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam, và các chiến thắng của Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia) trong hai trận đấu đó sẽ bị hủy bỏ, AFC xử thắng cho Nepal và đội tuyển Việt Nam cùng tỷ số 3-0. Qua đó, coi như cơ hội dự Asian Cup 2027 của đội tuyển Malaysia tan tành, đội tuyển Việt Nam mới là đội sẽ có suất dự vòng chung kết", Berita Harian nhận định.

Cũng theo Berita Harian: "Lập luận của FIFA vẫn sẽ dựa trên bản án của Ủy ban kỷ luật FIFA công bố hồi tháng 12.2025, đó là hủy bỏ toàn bộ kết quả ba trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Malaysia với Cape Verde, Singapore và Palestine, sau khi phát hiện FAM đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật kỷ luật FIFA (phiên bản 2025) bằng cách sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện.

Ủy ban kỷ luật FIFA đã quyết định xử thua đội tuyển Malaysia thua tỷ số 0-3 ở cả ba trận đấu đó. Vì vậy, AFC tiếp tục xử thua ở các trận vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển Malaysia là không thể tránh khỏi".