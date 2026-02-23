HLV Kim Sang-sik tạm chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup?

Đội tuyển Việt Nam có HLV tạm quyền vào tháng 9?

HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cùng đội tuyển Việt Nam bước tới năm 2026 bận rộn, với nhiều giải đấu cuốn chiếu liên tục.

Giữa tháng tới, ông Kim cùng học trò sẽ hội quân, để chơi 2 trận gặp Bangladesh (giao hữu quốc tế) và Malaysia (lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027). Đến tháng 7, đội tuyển Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ ngai vàng ở AFF Cup 2026.

Năm nay cũng là năm đầu tiên, AFF Cup diễn ra vào tháng 7-8, thay vì cuối năm như các kỳ trước. Nhiệm vụ trọng tâm của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026 là vô địch AFF Cup, đồng thời, xây dựng lực lượng kế cận cho Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.

HLV Kim Sang-sik tập trung dẫn dắt U.23 Việt Nam đá ASIAD 20, còn đội tuyển quốc gia có HLV tạm quyền vào tháng 9 năm nay? ẢNH: TUẤN MINH

Tuy nhiên, đến tháng 9, HLV Kim Sang-sik sẽ đối diện hai mục tiêu chồng chéo. U.23 Việt Nam tham gia ASIAD 20 tại Nhật Bản (từ ngày 19.9 đến 4.10), trong khi đội tuyển Việt Nam cũng hội quân để thi đấu theo lịch của FIFA (từ ngày 21.9 đến 6.10). Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, hợp đồng hiện tại của HLV Kim Sang-sik với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn có ràng buộc trách nhiệm cho cả hai đội, gồm đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam. Ông Kim sẽ được ưu tiên dẫn dắt các giải đấu chính thức và có tính chất quan trọng. Bởi vậy, rất có thể chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ cầm quân tại ASIAD 20, còn đội tuyển Việt Nam được giao cho một nhân sự khác tạm quyền do không đá giải chính thức trong tháng 9.

Chuyện thầy Kim tạm nhường ghế huấn luyện ở đội tuyển Việt Nam từng diễn ra hồi tháng 9.2025. Khi ông Kim dẫn dắt U.23 Việt Nam đá vòng loại U.23 châu Á 2026, ghế đội tuyển được giao cho quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh.

Ông Vinh đã dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đá 2 trận giao hữu gặp Nam Định (thua 0-4) và CLB Công an Hà Nội (thắng 4-3), khi ông Kim lĩnh ấn tại U.23.

Công thức HLV tạm quyền có thể áp dụng trở lại vào tháng 9 năm nay, khi đội tuyển quốc gia hội quân, đá giao hữu để tổng duyệt lực lượng và xây dựng lối chơi cho Asian Cup, vòng loại World Cup.

Giải pháp nào cho VFF?

Đội tuyển Việt Nam có khả năng hội quân thi đấu giao hữu theo lịch vào tháng 9, nhằm tích lũy thêm điểm số và cải thiện thứ hạng trên bảng điểm FIFA. Lọt vào tốp 100 vẫn là mục tiêu sống còn, để các cầu thủ có ưu thế hạt giống cao tại Asian Cup hay vòng loại World Cup.

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) có thể hội quân đá giao hữu nội bộ với các CLB V-League ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tuy nhiên, một giải pháp khác có thể được tính đến, đó là đội tuyển Việt Nam sẽ không hội quân trong tháng 9, mà V-League vẫn diễn ra bình thường.

Đến tháng 12, đội tuyển quốc gia sẽ tập trung hội quân dài hạn chuẩn bị cho Asian Cup 2027 (diễn ra vào tháng 1.2027), trong trường hợp Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua Malaysia vì nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ.

VFF cần kế hoạch bài bản, cân đối lợi ích của đội tuyển Việt Nam và các đội bóng V-League, tránh để giải đấu bị "cắt vụn" thành nhiều quãng nghỉ khiến các cầu thủ gặp vấn đề về thể lực và thích nghi lối chơi.