Được FIFA 'trả điểm', đội tuyển Việt Nam thăng hạng nhanh nhất châu Á: Sát tốp 100?

Đội tuyển Việt Nam lấy lại 25 điểm trên bảng xếp hạng FIFA?

Tuần này, phiên điều trần liên quan đến vụ kiện FIFA của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sẽ diễn ra tại Tòa án thể thao thế giới (CAS). Đây là mấu chốt quan trọng, trên hành trình giằng co pháp lý giữa FIFA và FAM, liên quan đến bê bối sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia ở trận gặp đội tuyển Việt Nam, diễn ra hồi tháng 6.2025.

Nếu CAS bác bỏ đơn kiện của FAM, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ đủ căn cứ để xử thua Malaysia ở trận gặp Việt Nam và Nepal. Đồng nghĩa, đội tuyển Việt Nam chắc chắn có vé dự Asian Cup 2027, mà không cần quan tâm đến kết quả trận hạ màn với Malaysia vào ngày 31.3.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ đoạt vé đến sân chơi cao nhất châu lục, mà còn thực hiện bước nhảy ngoạn mục trong tháng 3.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội thăng hạng rất lớn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nếu được xử thắng 3-0, điểm số của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 sẽ được tính toán lại. Quang Hải cùng đồng đội được "trả lại" 13,99 điểm đã bị trừ từ trận thua đậm này. Ngoài ra, với việc được xử thắng 3-0, ước tính thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ được cộng thêm khoảng 10,5-11 điểm.

Như vậy, tổng cộng đội tuyển Việt Nam sẽ được cộng từ 24 đến 25 điểm sau khi AFC chốt xử thua Malaysia. Toàn đội sẽ có 1.214 điểm, vượt Kyrgyzstan để vươn lên hạng 103 thế giới.

Cơ hội bứt phá

Trong tháng 3, đội tuyển Việt Nam có 2 trận gặp Bangladesh (giao hữu) và Malaysia (lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027). Nếu thắng 2 trận này, cơ hội cho thầy trò Kim Sang-sik vươn lên áp sát tốp 100 là rất lớn. Hiện tại, vị trí 100 đang thuộc về Tajikistan với 1.224,93 điểm.

Giả sử, đội tuyển Việt Nam được xử thắng Malaysia, khoảng cách với tốp 100 được rút ngắn xuống chỉ còn 10 điểm.

Nếu thắng Bangladesh (hạng 180 thế giới, 911,1 điểm) ở trận giao hữu, Việt Nam có thể tích lũy thêm 2,7 đến 3 điểm, tính theo trọng số giao hữu trong khuôn khổ FIFA.

Còn nếu đánh bại Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, tùy theo tỷ số, Việt Nam có thể nhận thêm 8 đến 10 điểm nữa. Tổng cộng, con số 11 đến 13 điểm thưởng đang chờ đợi thầy trò Kim Sang-sik chinh phục trong tháng 3. Nếu thắng cả hai trận này đồng thời Malaysia bị xử thua trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam sẽ lọt vào tốp 100, hoặc ít nhất, gây áp lực rất lớn lên vị trí này.

Đội tuyển Việt Nam cần phấn đấu có thứ hạng tốt (nằm trong nhóm 2 là tối ưu), để có thể rơi vào bảng đấu thuận lợi tại Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.