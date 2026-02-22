Đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh lên nhờ Đỗ Hoàng Hên và… HLV Harry Kewell

Đội tuyển Việt Nam phải cảm ơn... HLV Harry Kewell?

Đội tuyển Việt Nam đã nghỉ thi đấu từ tháng 11.2025 đến nay, sau khi hoàn tất lượt năm vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, không tập trung thi đấu, không có nghĩa đội bóng của HLV Kim Sang-sik đứng yên. Đội tuyển quốc gia vẫn ngầm chuyển động, bởi các cầu thủ tập luyện và thi đấu tại V-League (các tuyển thủ trẻ còn có thêm SEA Games 33 và U.23 châu Á 2026).

Đội tuyển Việt Nam chỉ tập trung vỏn vẹn 6 đợt mỗi năm, mỗi đợt kéo dài 2 tuần nhằm phục vụ thi đấu. Chất lượng đội tuyển không được nâng tầm ở những đợt tập luyện ngắn hạn này.

Đội tuyển Việt Nam định hình đẳng cấp thông qua guồng quay V-League ẢNH: NGỌC LINH

Mà cái nền trình độ của đội bóng do HLV Kim Sang-sik huấn luyện chỉ được nâng lên tại V-League, khi các cầu thủ tập luyện hàng ngày tại đội bóng chủ quản. Đẳng cấp chỉ có thể cải thiện ở đây, trong guồng quay rèn quân dày đặc. Với những đội có HLV đẳng cấp, như CLB Hà Nội với Harry Kewell, cơ hội để cầu thủ thăng tiến càng rõ ràng hơn.

Harry Kewell đang thổi luồng gió mới mẻ cho CLB Hà Nội, với cách tiếp cận trực diện, gãy gọn đậm đặc chất châu Âu. Chiến lược gia người Úc thẳng thắn sửa đổi thiếu sót của cựu vương V-League. "Hãy chuyền bóng nhanh hơn, dứt khoát hơn, phải chiếm được khu trung tuyến. Phải tư duy đơn giản, cầu thủ phòng ngự không được phép bại trận trước hàng công đối thủ, và cầu thủ tấn công phải đủ giỏi để quật ngã hàng thủ đối phương", ông Kewell dặn dò. Cựu tiền đạo Liverpool tập trung sửa từng chi tiết nhỏ, như kỹ năng dứt điểm, tư thế nhận bóng, hay cự ly phòng ngự, pressing...

Phong cách làm việc quyết liệt, dồn dập và đầy lửa của Kewell đã từng bước thay đổi CLB Hà Nội. 5 trận đầu, Văn Quyết cùng đồng đội chỉ thắng 2, giành 7/15 điểm tối đa. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ gần 2 tháng, khi ngọn lửa Kewell đã làm ấm nóng tập thể từng nguội lạnh bởi 3 năm thiếu định hướng, CLB Hà Nội thắng một mạch 2 trận để áp sát tốp 3.

CLB Hà Nội chuyển mình ấn tượng cả về kết quả lẫn lối chơi. Học trò Kewell được khuyến khích vẫn cầm bóng, nhưng bớt đường chuyền thừa, mà mạnh dạn đá trực diện, luân chuyển bóng nhanh hơn, dứt điểm mạnh dạn hơn ở nhiều góc khó. 10 bàn trong 4 trận gần nhất, trong đó nhiều bàn đẹp đến từ sút xa là minh chứng.

HLV Harry Kewell giúp CLB Hà Nội tiến bộ ẢNH: CLB HÀ NỘI

HLV Kewell đang "dìu" CLB Hà Nội ra khỏi khuôn mẫu kiểm soát bóng tuần tự, bài bản đã đóng khuôn từ thời HLV Phan Thanh Hùng cách đây 16 năm, để chuyển sang triết lý mềm mại, biến hóa và thực tế hơn.

Giá trị của V-League

"Đầu não" trên hành trình chuyển mình của CLB Hà Nội là Đỗ Hoàng Hên. Ở tuổi 32, dù gần chạm bên kia sườn dốc sự nghiệp, Hoàng Hên vẫn đang chơi mùa giải ấn tượng, với 4 bàn sau 7 trận.

Giá trị của Hoàng Hên không thuần túy "phơi" trên khía cạnh bàn thắng, mà còn ở khâu tổ chức lối chơi và sáng tạo.

Hoàng Hên là tiền vệ mang đúng phong cách Kewell yêu cầu, khi xử lý bóng nhanh, gọn, không rườm rà. Mọi pha nhận bóng, xoay người hay tịnh tiến bóng của Hoàng Hên đều mang dụng ý chiến thuật và gửi gắm dụng ý tấn công của đại diện thủ đô. Anh triển khai lối chơi, kéo giãn đội hình đối thủ, rồi tạo khác biệt chỉ với một cú vung chân.

Hoàng Hên lên tuyển vào tháng tới? ẢNH: FBNV

Nhờ "ngòi nổ" Hoàng Hên, CLB Hà Nội xốc lại khâu tấn công, vốn lâu nay đặt nặng trên vai thủ quân Văn Quyết. Các ngoại binh Hà Nội như Luiz Fernando, David Fisher cũng chơi ổn định hơn, trong chỉnh thể chơi bóng đang dần đóng khuôn, với vai trò định hình rõ ràng, thay vì "mạnh ai nấy đá" ở giai đoạn chuyển giao hỗn mang đầu mùa. Quan trọng hơn, khi CLB Hà Nội quật khởi trở lại, kéo theo phong độ của Duy Mạnh, Hai Long, Tuấn Hải, Xuân Mạnh, cùng Hoàng Hên (nhân tố nhiều khả năng lên tuyển vào tháng 3) cũng cải thiện, đội tuyển Việt Nam sẽ đón nhận làn gió mới, từ những nhân tố cũ.

Chất lượng thi đấu tại CLB mới là rường cột đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam. Ở cấp độ tuyển, ông Kim chỉ đơn thuần tận dụng những gì sẵn có tốt nhất ở học trò như tư duy, thể lực... để nhào nặn lối chơi phù hợp.

HLV Kewell, hay Alexandre Polking (CLB Công an Hà Nội), Velizar Popov (Thể Công Viettel) hay Gerald Albadalejo (Ninh Bình) mới là những chiến lược gia sẽ định hình diện mạo đội tuyển, khi trực tiếp huấn luyện các tuyển thủ quốc gia.

Chỉ khi các đội V-League cùng nâng tầm, đội tuyển Việt Nam mới vượt ngưỡng thành công.