Lịch đấu bù V-League mới nhất: HAGL không đá nhưng vẫn hồi hộp, Nam Định và Thanh Hóa đại nguy nếu…

Hồng Nam
Hồng Nam
23/02/2026 00:00 GMT+7

Loạt trận bù vòng 10 V-League diễn ra ngày 24.2. HAGL không thi đấu nhưng sẽ chờ đợi có giữ được tốp 8 hay không, khi cả hai đối thủ xếp sau gồm Thanh Hóa và Nam Định đều ra sân.

Vị trí mong manh của HAGL

HAGL đã thay đổi ngoạn mục sau kỳ nghỉ 2 tháng, khi lần lượt đánh bại CLB Đà Nẵng (1-0) và Ninh Bình (2-1) để vươn một mạch lên hạng 8 bảng xếp hạng V-League. Nếu chiến thắng trước đội khách Đà Nẵng ở trận "chung kết ngược" đã cởi nút thắt tinh thần, cơn địa chấn trước Ninh Bình khẳng định sức sống mãnh liệt của đoàn quân trẻ tuổi trong cuộc đua chống xuống hạng còn gian truân.

Nói gian truân là bởi, HAGL phải đối mặt nhiều đội mạnh ở chặng đua sinh tồn lượt về. Đó không chỉ là những cái tên quen thuộc như SLNA, Thanh Hóa, Đà Nẵng, mà còn có cựu vương Becamex TP.HCM và đương kim vô địch Nam Định. 

Trong đó, sự hiện diện của Nam Định tạo nên bất ngờ lớn. Mùa trước, đội bóng thành Nam bảo vệ thành công ngai vàng V-League. Vậy nhưng, vẫn với những gương mặt cũ, lại được bổ sung thêm nhiều ngoại binh "hàng hiệu", CLB Nam Định lại chìm nghỉm ở nhóm cuối. 

Lịch đấu bù V-League mới nhất: HAGL không đá nhưng vẫn hồi hộp, Nam Định và Thanh Hóa đại nguy nếu…- Ảnh 1.

HAGL (áo vàng) vươn lên hạng tám

ẢNH: HAGL

Dù CLB Nam Định (12 điểm sau 12 trận) và Becamex TP.HCM (12 điểm sau 13 trận) đều đứng dưới HAGL (14 điểm sau 13 trận), nhưng trong cuộc chiến trụ hạng, khoảng cách 1, 2 điểm chẳng phải vấn đề, khi trước mắt còn nguyên giai đoạn hai. Thậm chí, HAGL có thể tụt 2 bậc ở vòng này (rớt xuống hạng 10) nếu Thanh Hóa và Nam Định thắng trận bù vòng 10, diễn ra vào ngày 24.2. Chuyện thứ hạng các đội đảo lộn liên tục sẽ còn diễn ra ở nhóm cuối, nơi sự phập phù, thất thường là gam màu chủ đạo của các ứng viên xuống hạng. 

Tuy nhiên, rất khó để CLB Thanh Hóa và Nam Định cùng thắng nhằm soán vị trí thứ tám của HAGL. 

Thách thức lớn cho CLB Thanh Hóa 

CLB Thanh Hóa đang viết nên chương đẹp nhất mùa giải. Dù ngập trong khó khăn tài chính (nợ lương và lót tay) và "chảy máu lực lượng", nhưng đội bóng của HLV Mai Xuân Hợp vẫn đoạt lấy 4 điểm trong 2 trận để bứt khỏi vị trí áp chót.

"Tàn quân" xứ Thanh với vỏn vẹn 15 cầu thủ khỏe mạnh đã cầm hòa đương kim vô địch Nam Định (2-2) và đánh bại CLB Công an TP.HCM (2-1), qua đó leo lên hạng 11.

Tiền đạo trẻ Ngọc Mỹ khẳng định, CLB Thanh Hóa chủ yếu chiến đấu bằng tinh thần hơn là chiến thuật vì "không đủ người để tính toán nhiều đấu pháp". Con số gần 700 triệu đồng tiền thưởng cùng 2 tháng lương tạm ứng trước tết cũng giúp toàn đội có thêm năng lượng cho chặng khó khăn trước mắt. 

Lịch đấu bù V-League mới nhất: HAGL không đá nhưng vẫn hồi hộp, Nam Định và Thanh Hóa đại nguy nếu…- Ảnh 2.

CLB Thanh Hóa không từ bỏ

ẢNH: ĐÔNG Á THANH HÓA

Tuy nhiên, với thuần túy tinh thần, CLB Thanh Hóa khó đánh bại CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) ở cuộc thư hùng lúc 18 giờ ngày 24.2. Thất bại trước Tampines Rovers với tổng tỷ số 1-6, cùng sự cố dùng cầu thủ sai luật tại vòng 16 đội AFC Champions League 2 là đòn giáng cho tham vọng của thầy trò HLV Alexandre Polking. CLB CAHN đã dừng bước ở 3/4 đấu trường mùa này. Trước mắt Quang Hải cùng đồng đội chỉ còn V-League để nỗ lực mà thôi.

Tại V-League, CLB CAHN vẫn chiếm thế thượng phong, khi hơn đội nhì Ninh Bình 2 điểm (đá ít hơn 2 trận). Nếu hạ chủ nhà Thanh Hóa, khoảng cách sẽ là 5 điểm, tạo áp lực cực lớn cho Ninh Bình trước vòng 14. "Cơn giận" sau khi bị loại khỏi cúp châu Á cần được chuyển hóa thành sức mạnh, nơi CLB CAHN phải vượt qua lũy thành ý chí của Thanh Hóa nếu muốn ra về với 3 điểm. 

CLB Nam Định (hạng 10) cũng rơi vào cảnh đua trụ hạng éo le. Các học trò HLV Mauro Jeronimo đã không thắng suốt... 9 trận tại V-League, trong đó có 5 trận hòa liên tục. Muốn tránh xuống hạng, CLB Nam Định phải hạ Thể Công Viettel ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 24.2.

Vấn đề của Nam Định lúc này là tinh thần. Về hảo thủ, HLV Jeronimo không thiếu. Lối chơi của Nam Định vẫn tương đối ổn, song sự tập trung trong 10 phút cuối đang là lực cản ngáng đường đương kim vô địch. 

Đội bóng thành Nam phải vùng lên, dù rằng thắng Thể Công Viettel chưa bao giờ là dễ. Đội bóng của HLV Velizar Popov thường chơi hay trước các đối thủ mạnh, với đấu pháp phản công nhanh đã thành thương hiệu.

Một thất bại nữa sẽ đẩy CLB Nam Định chìm sâu hơn. 

Lịch đấu bù V-League mới nhất: HAGL không đá nhưng vẫn hồi hộp, Nam Định và Thanh Hóa đại nguy nếu…- Ảnh 3.

Bảng xếp hạng V-League trước 2 trận đấu bù

