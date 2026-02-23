Đội tuyển Việt Nam phải dám mơ đến World Cup

V ƯƠN RA CHÂU LỤC

Chức vô địch AFF Cup 2024 giúp đội tuyển VN khẳng định vị thế ở Đông Nam Á, tuy nhiên, đây chỉ là cột mốc đánh dấu sự trở lại nơi Duy Mạnh và đồng đội từng thuộc về 6 năm trước. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ không dừng lại ở AFF Cup, mà tiến tới tầm nhìn xa hơn: ghi dấu ấn tại Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030, đều diễn ra vào năm sau.

Thực tế, đội tuyển VN từng lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 (top 8 châu Á) và vòng loại thứ ba World Cup 2022 (top 12 châu Á). Thế nhưng, đây chỉ là thành công nhất thời. Bóng đá VN đã chạm đến, nhưng chưa duy trì sự hiện diện bền bỉ ở đẳng cấp cao nhất châu lục. Minh chứng là sau đó 3 năm, đội tuyển VN dừng bước ở vòng bảng Asian Cup 2023 (thua cả 3 trận) và vòng loại thứ hai World Cup 2026 (thua 4/6 trận). Đó cũng là giai đoạn khủng hoảng thời HLV Philippe Troussier, khi toàn đội rơi khỏi top 100 FIFA và top 20 châu Á.

Đội tuyển VN cần đặt trọng tâm vào sân chơi châu lục Ảnh: MINH TÚ

Muốn thực sự lọt vào nhóm hai châu lục (tức là chỉ sau nhóm hàng đầu của Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ả Rập Xê Út và Iran), đội tuyển VN cần ít nhất lọt vào tứ kết Asian Cup và vòng loại thứ ba World Cup thường xuyên. Mục tiêu này khó khăn hơn vô địch AFF Cup rất nhiều, bởi không chỉ đòi hỏi tài năng của HLV trưởng hay phong độ đột phá của một lứa cầu thủ, mà còn cần chuyển động đồng bộ của cả nền bóng đá, từ chất lượng CLB, đẳng cấp đào tạo trẻ đến sức mạnh toàn diện của đội tuyển quốc gia. Thất bại của đội tuyển Indonesia với chiến lược "ăn xổi" khi nhập ngoại cả một đội hình gốc Âu cho thấy thành công cần được xây dựng với nền móng bài bản, lớp lang rõ ràng, chứ không có đường tắt đến đỉnh cao châu lục.

Bóng đá VN đang có động lực mạnh để tiến ra biển lớn châu lục, với thế hệ U.23 giàu triển vọng vừa đoạt HCĐ châu Á. 7 năm trước, cũng tại giải U.23 châu Á, thế hệ vàng của Quang Hải, Duy Mạnh đã vượt qua khó khăn để khẳng định giá trị và dẫn dắt đội tuyển VN đến chu kỳ thành công kéo dài suốt 5 năm (2018 - 2022). Dù vậy, lịch sử khó lặp lại, vì các đối thủ ở châu Á đã mạnh lên nhiều, nhờ đầu tư cho đào tạo trẻ, kết hợp nhập tịch và xuất khẩu cầu thủ. Việc chỉ trông đợi vào một hoặc hai lứa cầu thủ tài năng khó giúp đội tuyển VN cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất, mà cần chiến lược tổng thể từ đội tuyển quốc gia đến CLB. Đơn cử, các đội bóng V-League phải phát triển hạ tầng và đào tạo con người tốt hơn, nghiêm túc với tham vọng tại giải châu Á, hay cầu thủ VN nên tìm tới những nền bóng đá phát triển hơn, không hài lòng với "ao làng" (hiện 100% tuyển thủ VN ở đội tuyển và U.23 đều đá tại V-League). Chỉ khi chuyển động đồng bộ, đội tuyển VN mới có lực vươn trở lại vòng loại thứ ba World Cup.

C HUẨN BỊ LỰC LƯỢNG

Việc cử đội U.21 đá ASIAD 20 (diễn ra tháng 9.2026) là một phần trong quá trình chuẩn bị lực lượng. Chia sẻ với Thanh Niên, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) Trần Quốc Tuấn khẳng định mỗi giải đấu đều đóng vai trò bước đệm chuẩn bị cho tương lai: "Các sân chơi cần được nhìn nhận là một phần trong cả quá trình, không phải giải đấu đơn lẻ. Đơn cử, ASIAD là giải đấu mài giũa cho lứa U.21 sẽ tham gia sân chơi U.23 châu Á 2028 tương đương vòng loại Olympic 2028, hoặc lứa U.17 sẽ được đôn dần lên U.20. Đây là lực lượng nòng cốt cho vòng loại World Cup tiếp theo".

Từ những giải đấu lớn nhỏ, HLV Kim Sang-sik sẽ có cơ hội đánh giá lứa kế cận, chọn lọc nhân tài cho đội tuyển VN. Dù mở cánh cửa đội tuyển đón cầu thủ Việt kiều và ngoại binh nhập tịch, song VFF vẫn khẳng định lực lượng nòng cốt nằm ở lứa trẻ, với thế hệ U.23 hay U.20.

Trận gặp Malaysia vào ngày 31.3 tại lượt hạ màn vòng loại Asian Cup 2027, hay giải AFF Cup 2026 sẽ là màn tổng duyệt cho thế hệ mới của đội tuyển VN. HLV Kim Sang-sik đã có đủ "nguyên liệu", với lứa U.23 cùng lực lượng nhập tịch triển vọng để cách tân triệt để đội tuyển VN.