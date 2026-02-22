Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
U.23 Indonesia bị loại khỏi ASIAD 20, sếp lớn KOI giận dữ: Viết tâm thư phản đối gay gắt

Văn Trình
Văn Trình
22/02/2026 13:37 GMT+7

Làn sóng phản đối bùng lên tại Indonesia khi đội U.23 nước này bị loại khỏi ASIAD 20. Chủ tịch Ủy ban Olympic Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari tỏ rõ sự bức xúc và xác nhận đã gửi thư chính thức phản đối tới Hội đồng Olympic châu Á (OCA).

Theo quy định mới được thông qua với sự chấp thuận của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và chủ nhà Nhật Bản, môn bóng đá nam tại ASIAD 20 – tổ chức ở TP.Nagoya sẽ chỉ giới hạn 16 đội tham dự. Các suất này được phân bổ dựa trên thành tích tại giải U.23 châu Á 2026, thay vì mở rộng cho toàn bộ các quốc gia thành viên như thông lệ trước đây. Chính điều này đã khiến bóng đá Indonesia bị loại từ sớm, do không đủ điều kiện góp mặt tại vòng chung kết U.23 châu Á.

Phản ứng trước quyết định nói trên, ông Raja Sapta Oktohari cho rằng cách làm này là “bất thường” và thiếu minh bạch, đặc biệt khi không tồn tại một hệ thống vòng loại riêng biệt dành cho ASIAD. Theo ông, việc sử dụng một giải đấu khác làm tiêu chí duy nhất để phân bổ suất tham dự đã vô tình tước đi cơ hội của nhiều nền bóng đá, trong đó có Indonesia.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ phản đối. Những thay đổi quan trọng như vậy không thể được áp dụng một cách đột ngột mà không có sự truyền thông đầy đủ và công bằng cho tất cả các bên liên quan,” ông Raja Sapta Oktohari nhấn mạnh trong cuộc trả lời báo chí tại Jakarta.

U.23 Indonesia bị loại khỏi ASIAD 20, sếp lớn KOI giận dữ: Viết tâm thư phản đối gay gắt- Ảnh 1.

Bóng đá nam Indonesia (áo đỏ) vắng mặt ở ASIAD 20

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Indonesia đã gửi thư phản đối

Không dừng lại ở việc chỉ trích quy định chuyên môn, người đứng đầu KOI còn đặt vấn đề về vai trò của nước chủ nhà trong việc đưa ra các điều chỉnh mang tính bước ngoặt. Ông cho rằng các quyết định liên quan đến một sự kiện tầm cỡ châu lục không thể bị chi phối bởi yếu tố chủ quan hay những toan tính riêng lẻ.

“Chủ nhà không thể hành động một cách tùy tiện. Mọi chính sách cần được xây dựng dựa trên nguyên tắc công bằng và minh bạch, để tất cả các quốc gia đều cảm thấy họ có cơ hội ngang nhau,” ông Raja Sapta Oktohari nói thêm.

Ngoài những phản ứng trên, ông Raja Sapta Oktohari cho biết KOI cũng đã gửi thư phản đối trực tiếp tới Chủ tịch OCA, ông Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, với kỳ vọng cơ quan quản lý thể thao châu Á sẽ xem xét lại quy định và có những điều chỉnh hợp lý hơn. Indonesia tin rằng nếu không có sự thay đổi, tiền lệ này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tính cạnh tranh và sự công bằng của các kỳ ASIAD trong tương lai.

Theo Superball, KOI đánh giá việc giới hạn số đội tham dự không chỉ khiến Indonesia bị loại, mà còn làm thu hẹp đáng kể cơ hội của nhiều quốc gia khác trong khu vực. Tại Đông Nam Á, chỉ còn hai đại diện giành quyền góp mặt là Việt Nam và Thái Lan, trong khi các nền bóng đá còn lại đều đứng ngoài cuộc chơi. 

Superball nhận xét: "Điều này càng khiến sự bất bình của KOI gia tăng, bởi ASIAD vốn được xem là sân chơi mang tính phổ quát, nơi các quốc gia có cơ hội cọ xát và phát triển".

U.23 Indonesia bị loại khỏi ASIAD 20, sếp lớn KOI giận dữ: Viết tâm thư phản đối gay gắt- Ảnh 2.

Bóng đá trẻ Indonesia (áo đỏ) bị ảnh hưởng vì không thể dự ASIAD

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong bối cảnh đội U.23 không thể góp mặt tại ASIAD, bóng đá Indonesia cũng buộc phải điều chỉnh chiến lược. Tân HLV trưởng John Herdman được dự đoán sẽ dồn toàn lực cho đội tuyển quốc gia, hướng đến các mục tiêu quan trọng như loạt trận FIFA Series và AFF Cup 2026 (diễn ra từ ngày 24.7 – 26.8). Tuy nhiên, giới chuyên môn tại Indonesia vẫn cho rằng việc vắng mặt ở một đấu trường lớn như ASIAD là tổn thất không nhỏ, đặc biệt với lứa cầu thủ trẻ nước này.

