Trước giờ CAS phán quyết, bóng đá Malaysia hết hy vọng: Việt Nam có cơ hội dự Asian Cup 2027?

Đội tuyển Malaysia bị xử thua, trao suất dự Asian Cup 2027 cho Việt Nam

Theo chuyên gia phân tích Zulakbal Karim, bóng đá Malaysia nên chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất xảy ra sau quá trình kháng cáo ở Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) kết thúc vào ngày 26.2 và kết quả sẽ có ngay sau đó (dự kiến lúc 5 giờ sáng ngày 27.2 giờ Malaysia (khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, giờ Việt Nam).

Bóng đá Malaysia hết hy vọng ở CAS, đối mặt điều tồi tệ nhất. AFC sắp ra án kỷ luật xử thua, giúp đội tuyển Việt Nam lấy vé dự Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

"Chúng ta phải lường trước điều tồi tệ nhất và chuẩn bị đối mặt với mọi khả năng. Chúng ta không biết cả hai bên sẽ đưa ra những gì trong phiên điều trần, nhưng nếu không có bằng chứng xác thực, FIFA không thể nào có can đảm áp đặt hình phạt ngay lập tức vào năm ngoái", ông Zulakbal Karim nói khi được Kosmo! liên hệ.

Ông Zulakbal, đồng thời cũng là HLV cấp cao của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), khẳng định rằng FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia), với tư cách là cơ quan quản lý, giờ đây có thể suy nghĩ về những bước tiếp theo cần thực hiện sau khi cuộc khủng hoảng với FIFA kết thúc.

"Đây là lần đầu tiên điều như thế này xảy ra ở FAM sau 100 năm. Nếu chúng ta nhận được kết quả tích cực, điều đó thật may mắn. Tuy nhiên, nếu kết quả ngược lại, tôi hy vọng FAM, với tư cách là cơ quan quản lý, sẵn sàng sắp xếp các bước tiếp theo và chấp nhận đối mặt với tình thế tồi tệ nhất", ông Zulakbal nhấn mạnh thêm.

Theo New Straits Times, vụ kiện của FAM tại CAS chỉ liên quan đến tình trạng và các hình phạt áp đặt lên 7 cầu thủ liên quan. Đây không phải là một thủ tục nhằm thách thức quyết định chung của FIFA. Thay vào đó, kháng cáo tập trung vào nỗ lực giảm nhẹ hình phạt đối với các cầu thủ, làm dấy lên hy vọng rằng họ có thể trở lại để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Malaysia.

7 cầu thủ liên quan vụ nhập tịch "lậu" của bóng đá Malaysia gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, những người đã bị FIFA đình chỉ thi đấu 12 tháng kể từ tháng 9 năm ngoái do làm giả giấy tờ liên quan đến tư cách thi đấu cho đội tuyển nước này. Tuy nhiên, CAS đã ra lệnh tạm hoãn thi hành án vào tháng 1, cho phép các cầu thủ tiếp tục thi đấu cho đến khi phán quyết cuối cùng được đưa ra vào hoặc sau ngày 26.2.

Ngoài hình phạt dành cho các cầu thủ, FAM còn bị yêu cầu phải nộp phạt 350.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 11,8 tỉ đồng) cho FIFA theo quyết định của Ủy ban kỷ luật FIFA hồi tháng 9 năm ngoái.

Đáng buồn hơn nữa, FIFA cũng đã hủy bỏ kết quả của ba trận giao hữu của đội tuyển Malaysia với Cape Verde, Singapore và Palestine sau khi phát hiện FAM đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật kỷ luật FIFA (phiên bản 2025) bằng cách sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Các trận này đều bị FIFA xử thua tỷ số 0-3.

Do đó, với vụ kiện ở CAS kết thúc sắp tới đây, báo chí Malaysia khẳng định đội tuyển nước này sẽ không thể tránh khỏi việc bị AFC tiếp tục xử thua 2 trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027, cũng do sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện trên thi đấu.

Gồm các trận gặp đội Nepal và Việt Nam, và sẽ bị xử thua cùng tỷ số 0-3. Khi đó, đội tuyển Malaysia với 15 điểm hiện nay, bị trừ 6 điểm, chỉ còn 9 điểm và rớt xuống vị trí thứ 2 ở bảng F. Đội tuyển Việt Nam với 12 điểm hiện có, sẽ được cộng 3 điểm vươn lên ngôi đầu và chính thức lấy vé dự Asian Cup 2027. Đội Nepal cũng được cộng 3 điểm, vươn lên hạng 3 xếp trên đội Lào nhờ hơn hiệu số.

Số phận 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia bấp bênh

Trong khi đó, với 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" Malaysia, trong trường hợp họ được giảm án, hoặc thậm chí thắng kiện FIFA vì yếu tố "không hề hay biết, hoàn toàn phụ thuộc vào người đại diện hoặc quan chức liên đoàn và không trực tiếp tham gia vào việc chuẩn bị các tài liệu", thì khả năng chỉ có thể được dỡ bỏ án treo giò hiện nay và trở lại thi đấu cho CLB.

Sát ngày CAS điều trần vụ nhập tịch 'lậu', FAM và 7 cầu thủ liên quan đang nín thở trước lập luận từ FIFA đưa ra, theo Berita Harian Ảnh: Ngọc Linh

Họ không thể thi đấu cho đội tuyển Malaysia trong tư cách là cầu thủ gốc gác, do FIFA đã xác minh các cầu thủ này không đủ điều kiện. Những cầu thủ này nếu vẫn giữ được quốc tịch Malaysia, họ sẽ đủ điều kiện thi đấu sau khi sinh sống và làm việc tại đây trên 5 năm.

Nhưng khi các cầu thủ thắng kiện, thì FAM phải chịu trách nhiệm lớn hơn và rủi ro bị trừng phạt bổ sung. Dựa trên các quy định của FIFA và AFC, các liên đoàn như FAM phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc đảm bảo mỗi đăng ký đáp ứng các yêu cầu về điều kiện cầu thủ.

Nếu có sai sót, nó thường được hiểu là sự thất bại trong quản lý của liên đoàn. Trong bối cảnh này, FAM sẽ phải gánh chịu gánh nặng lớn hơn nếu không thể tự bảo vệ mình và bị kết tội, theo báo Malaysia, Sinar Harian ngày 25.2.

Trường hợp 7 cầu thủ và FAM thua kiện, hậu quả sẽ khốc liệt. Các cầu thủ phải thực thi trở lại ngay lệnh bị cấm, FAM phải chịu một khoản tiền phạt có thể tăng lên do FIFA quy định.

Bên cạnh đó, AFC ra án phạt xử thua các trận của đội tuyển nước này ở vòng loại Asian Cup 2027, còn sẽ xem xét khả năng có cấm họ tham dự giải đấu này ở các kỳ tiếp theo hay không dựa trên mức độ của sự việc, Sinar Harian cho biết thêm.